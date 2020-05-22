 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Афгане ранен террористами уездный начальник Давлатзай (провинция Нангархар)
09:33 22.05.2020

В Афганистане атаковали главу одного из районов провинции Нангархар

Покушение на главу района Чапархар афганской провинции Нангархар Мохаммада Седдика Давлатзая совершил террорист-смертник 21 мая, сообщает издание TOLOnews.Нападение на кортеж чиновника произошел в районе Бихсуд провинции Нангархар в 15:00 (13:30 мск) 21 мая. В результате произошедшего взрыва Давлатзай и его сын получили ранения.По информации местных властей, раненые находятся в "стабильном состоянии". Детали произошедшего не приводятся.Яндекс.ДиректКвартиры от застройщика ЦДСПроектная декларация на рекламируемом сайтеОтметим, ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за покушение.

Источник - ИА Красная Весна
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