В Афгане ранен террористами уездный начальник Давлатзай (провинция Нангархар)

09:33 22.05.2020

В Афганистане атаковали главу одного из районов провинции Нангархар



Покушение на главу района Чапархар афганской провинции Нангархар Мохаммада Седдика Давлатзая совершил террорист-смертник 21 мая, сообщает издание TOLOnews.Нападение на кортеж чиновника произошел в районе Бихсуд провинции Нангархар в 15:00 (13:30 мск) 21 мая. В результате произошедшего взрыва Давлатзай и его сын получили ранения.По информации местных властей, раненые находятся в "стабильном состоянии". Детали произошедшего не приводятся.Яндекс.ДиректКвартиры от застройщика ЦДСПроектная декларация на рекламируемом сайтеОтметим, ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за покушение.