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Рустам Эмомали на 50% снизил стоимость разрешения на строительство жилья в Душанбе
09:36 22.05.2020

Бахманер Надиров, Asia-Plus

Ранее за разрешение строители платили от 165 до 220 сомони за один квадратный метр возводимого объекта.
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Мэр столицы Рустам Эмомали принял решение снизить стоимость разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе, сообщается на сайте мэрии.
Отмечается, что решение принято с целью поддержки строительных субъектов города и улучшения инвестиционного климата.
В решении, опубликованном на сайте мэрии, говорится, что необходимо утвердить порядок и нормы оплаты за выдачу разрешения на строительство в столице согласно приложениям 1 и 2 Решения. Но сами приложения не опубликованы и стоимость не сообщается.
Между тем, источник в мэрии сообщил "Азия-Плюс", что сумма снижается на половину.
"Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, а также для поддержки предпринимателей. Стоимость разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе снижается на 50%. Решение отправлено городскому Маджлису для утверждения", - сообщил он.

Ранее за разрешение на строительство жилья и торговых точек в Душанбе строительные компании платили от 165 до 220 сомони ($17-23) за один квадратный метр возводимого объекта.
Напомним, изменения и дополнения в Закон "Об иных обязательных платежах в бюджет", согласно которым строительные компании на территории Душанбе обязали платить сбор, единогласно был поддержан нижней палатой парламента Таджикистана 6 февраля 2019 года. Средства перечисляются на специальный счет города в Минфине страны. От уплаты такого сбора освобождены бюджетные организации, строящие промышленные, социальные объекты и туристическую инфраструктуру.

В середине марта, после принятия этого закона, мы поговорили с представителями строительных компаний, жителями, экспертами и выяснили, как это может повлиять на рынок недвижимости Душанбе. Большинство из них высказались, что сумма сбора будет добавлена в стоимость квартир. Подробно об этом можно прочитать в нашем материале: "Квартиры в Душанбе подорожают".

Источник - asiaplustj.info
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