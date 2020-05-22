Рустам Эмомали на 50% снизил стоимость разрешения на строительство жилья в Душанбе

09:36 22.05.2020

Бахманер Надиров, Asia-Plus



Ранее за разрешение строители платили от 165 до 220 сомони за один квадратный метр возводимого объекта.

Эти высотки на проспекте Саъди Шерози – ветераны-долгострои



Мэр столицы Рустам Эмомали принял решение снизить стоимость разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе, сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что решение принято с целью поддержки строительных субъектов города и улучшения инвестиционного климата.

В решении, опубликованном на сайте мэрии, говорится, что необходимо утвердить порядок и нормы оплаты за выдачу разрешения на строительство в столице согласно приложениям 1 и 2 Решения. Но сами приложения не опубликованы и стоимость не сообщается.

Между тем, источник в мэрии сообщил "Азия-Плюс", что сумма снижается на половину.

"Такое решение принято из-за пандемии коронавируса, а также для поддержки предпринимателей. Стоимость разрешения на строительство жилья и торговых точек в Душанбе снижается на 50%. Решение отправлено городскому Маджлису для утверждения", - сообщил он.



Ранее за разрешение на строительство жилья и торговых точек в Душанбе строительные компании платили от 165 до 220 сомони ($17-23) за один квадратный метр возводимого объекта.

Напомним, изменения и дополнения в Закон "Об иных обязательных платежах в бюджет", согласно которым строительные компании на территории Душанбе обязали платить сбор, единогласно был поддержан нижней палатой парламента Таджикистана 6 февраля 2019 года. Средства перечисляются на специальный счет города в Минфине страны. От уплаты такого сбора освобождены бюджетные организации, строящие промышленные, социальные объекты и туристическую инфраструктуру.



В середине марта, после принятия этого закона, мы поговорили с представителями строительных компаний, жителями, экспертами и выяснили, как это может повлиять на рынок недвижимости Душанбе. Большинство из них высказались, что сумма сбора будет добавлена в стоимость квартир. Подробно об этом можно прочитать в нашем материале: "Квартиры в Душанбе подорожают".