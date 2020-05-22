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КырПарламент пытается взять под контроль финпотоки НКО. Рубят сук, на котором сидят...
09:40 22.05.2020

22 мая 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Из-за скандальной поправки в закон об НКО Кыргызстан может лишиться помощи

В Жогорку Кенеше начались парламентские слушания по обсуждению инициативы депутата Бактыбека Райымкулова. Он предлагает поправки в закон об НКО, обязывающие неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования.
Поправка вызвала множество споров и нареканий. ООН направила вербальную ноту. Но автор не отозвал скандальный документ.
Представитель правовой клиники "Адилет" Искендер Какеев напомнил обо всех обращениях, правовых заключениях и экспертных мнениях, причем не только правозащитников Кыргызстана, но и международных аналитиков, Спецдокладчиков ООН, направленных в адрес разработчика и профильного комитета, но ответа нет до сих пор.
"Мы хотели бы обратить внимание, что в условиях карантина обострился дефицит бюджета, правительство обращается к зарубежным донорам за помощью. А этот законопроект наносит урон имиджу Кыргызстана и может отразиться на уровне дотаций", - подчеркнул Искендер Какеев.
Он добавил, что на сегодняшние слушания не смогли попасть региональные НПО и присутствуют на обсуждении только 60 некоммерческих организаций, а их в стране 26 тысяч. "Хотели бы обратить внимание на учет позиции других НПО и либо отозвать этот документ, либо доработать", - отметил Искендер Какеев.
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Представители общественного наблюдательного совета при Министерстве юстиции отметили: авторы лукавят, утверждая, что реализация этого проекта закона не потребует дополнительного финансирования. "Нужны средства на создание специальной программы для обработки данных о финансовых поступлениях в НПО. На это нет ресурсов у Минюста. Кроме того, нарушается принцип конфиденциальности информации. Эта поправка носит дискриминационный характер", - подчеркнули они.
Члены организации по защите мигрантов напомнили, что во время пандемии коронавируса именно НПО помогали соотечественникам за рубежом, а не власти.
Участники слушаний обратились к президенту страны с заявлением, что инициатива Бактыбека Райымкулова ущемляет права представителей правозащитного сектора, и международные доноры могут перестать помогать.
Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.

Источник - 24.kg,
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