Третий пакет Токаева: мужество, системность, рынок , - А.Перуашев (за гранью бреда)

09:45 22.05.2020 А.Перуашев: Невооруженным глазом заметны озабоченность Главы государства трудным положением людей, стремление оказать им быструю и действенную помощь, причем через системные, экономически выверенные механизмы. Практически все эти недели и месяцы мы видим усилия Президента и Правительства, направленные на реализацию принципа социального государства



Азат Перуашев, "Казахстанская правда", 20 мая



Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на завершающем заседании Госкомиссии по ЧП отразило сложность нынешней ситуации и противоречивый характер стоящих на повестке задач. Запустить предприятия, но сохранить меры безопасности; разгрузить бизнес, но увеличить социальную защиту...

Невооруженным глазом заметны озабоченность Главы государства трудным положением людей, стремление оказать им быструю и действенную помощь, причем через системные, экономически выверенные механизмы. Практически все эти недели и месяцы мы видим усилия Президента и Правительства, направленные на реализацию принципа социального государства.

К своей чести Глава государства открыто говорит не только о сделанном, но и о срывах, которые бьют по жизни простых граждан. Более того, требует срочно исправлять ошибки и недочеты. Кроме того, и это тоже нужно отметить, с каждым новым пакетом мер Касым-Жомарт Кемелевич все чаще использует принцип контрцикличности, стремясь использовать издержки ситуа­ции для серьезных реформ и расширения возможностей.

В связи с этим нельзя не привести пример Первого Пре­зидента Нурсултана Назарбаева,­ давшего в разгар мирового экономического кризиса 2008–2010 годов старт программе индустриа­лизации и запуску сотен новых предприятий.

Демократическая партия "Ак жол" разделяет эти подходы и отмечает большое гражданское мужество всего населения страны и ее руководства в противостоянии обрушившимся вызовам.

Как партии национального бизнеса в третьем пакете нам прежде всего близок блок мер по облегчению долгового прессинга. Эта тема сегодня составляет головную боль основной массы представителей МСБ. Важнейшее с точки зрения системного подхода решение, принятое здесь Президентом, – "на нормативном уровне признать введение режима чрезвычайного положения форс-мажорным обстоятельством". Правда, он обговаривает, что речь идет только о секторах экономики, "наиболее пострадавших от введения режима ЧП", что вполне логично.

В то же время Правительству и уполномоченному органу в лице Агентства по регулированию финансового рынка необходимо детально проработать реализацию данного поручения с тем, чтобы оно не только формально, но и в дейст­вительности оказало поддержку бизнесу. В том числе – через срочное внесение необходимых решений и поправок в законодательство.

Дело в том, что действующее законодательство (ст. 359 Граж­данского кодекса РК) относит признание обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) к исключительной компетенции кредитора. То есть заемщик обязан доказать (представив соответствующие документы) факт наступления форс-мажорной ситуации.

В разъяснении АРРФР от 1 и 8 апреля этого года говорится, что при обращении в банк для признания форс-мажора предприниматель должен представить документы, подтверждаю­щие ухудшение финансового состояния в виде "снижения объема реализованных товаров и (или) услуг, задержки оплаты от покупателей, сокращения штатной численности работников и другие", причем перечень этих документов определяется кредитной организацией, то есть самим банком.

Нужно понимать, что банк объективно будет стремиться отказать или отложить такое решение, так как для него оно означает потерю платежей (штрафов и пени) за просрочку кредита, то есть прямую упущенную выгоду.

Да, у предпринимателя есть право в случае отказа обратиться в суд, но поручением Президента чрезвычайное положение должно признаваться судами форс-мажорным обстоя­тельством только при обращении индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса. Кроме того, суды должны руководствоваться законом, а он в данном случае на стороне кредиторов. То есть средний и крупный бизнес, даже из пострадавших отраслей, в случае отказа банков остается беззащитным, несмотря на решение Главы государства. На это же указывают в своих разъяснениях представители банков, констатируя, что признавать форс-мажор, дать отсрочку или рассрочку – право, но не обязанность банка.

Второй немаловажный ­момент: даже признание форс-мажора не освобождает долж­ника от выплаты как суммы основного долга, так и вознаграждений (процентов) по нему. Это установлено п. 1 ст. 374 Граж­данского кодекса, который указывает, что освобождение от обязательств в обстоя­тельствах форс-мажора "не распространяется на денежные обязательства".

Тем самым признание непреодолимого обстоятельства (форс-мажора) означает лишь отсрочку по исполнению кредитных платежей на срок самого форс-мажора, правда, без штрафов и пени. В этом же ряду следует рассматривать слова Главы государства о "расширении переч­ня отраслей, которым банки и другие финансовые организации предоставляют отсрочку платежей по кредитам. Туда должны быть включены торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, проживание и питание, информация и связь, образование и здравоохранение".

Однако по истечении отсрочки предприниматель будет обязан выплатить все отсроченные платежи, причем за оставшийся срок кредита. Это означает резкое увеличение финансовой нагрузки, особенно для тех предприятий, срок кредита которых заканчивает­ся в текущем году. Для них ежемесячные платежи после отсрочки подскочат в 1,5–2 раза, что во многих случаях окажется неподъемным грузом. Такой бизнес окажется в крайне уязвимом положении – как с точки зрения исполнения обязательств, так и для рейдерских захватов.

Видимо, не случайно в своем выступлении Касым-­Жомарт Токаев подчеркнул, что в этот непростой период "важно поддерживать экономическую активность действующих предпринимателей, защищать частную собственность и конкуренцию. С целью недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов поручаю приостановить возбуж­дение процедуры банк­ротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октяб­ря текущего года".

Многие и многие предприниматели через партию "Ак жол" выражают признательность Президенту за понимание их сложного положения. В то же время, трезво оценивая ситуацию, большинство из них сомневается в полном восстановлении своей платежеспособности к этому сроку.

В связи с этим по блоку воп­росов, связанных с признанием чрезвычайного положения форс-мажорным обстоятельст­вом по кредитам, полагаем необ­ходимым дальнейшую детализацию и проработку вопроса, с тем чтобы его исполнение не ограничилось формальным признанием статуса, а принесло практическую пользу бизнесу. В противном случае после 1 октября государство столкнется с необходимостью вернуться к вопросу, но время на его решение может оказаться упущенным.

В частности, полагаем целесообразным:

1) освободить бизнес (соглас­но перечню пострадавших отраслей) от необходимости сбора доказательств неплатежеспособности. В связи с этим предлагаем наделить Правительство правом определения перечня пострадавших отрас­лей на определенный срок, предприятиям которых для признания банками форс-мажорной ситуации достаточно подачи заявления;

2) при этом предусмотреть, что кредитные договоры данных предприятий подлежат автоматической пролонгации на срок форс-мажора для сохранения равномерной долговой нагрузки в период восстановления платежеспособности.

Со своей стороны парламентская фракция Демократичес­кой партии "Ак жол" выражает готовность инициировать соот­ветствующие поправки в законодательство путем их внесения в законопроекты, уже находящиеся на рассмотрении Мажилиса, для ускоренного прохождения необходимых процедур.

Кроме того, считаем нужным отметить как экономически грамотный отраслевой подход Главы государства в рассмат­риваемом вопросе. На фоне недавней дискуссии в предпринимательском сообществе по поводу подготовленного в недрах Министерства нацэкономики "списка 361" отобранных по непонятным критериям предприятий определение важных, но уязвимых отраслей сохраняет равные условия и справедливую конкуренцию как основной принцип рыночного регулирования. Оказание поддержки "избранным" всегда чревато ошибками человеческого фактора и затрачиванием ресурсов на неконкурентоспособные проекты, как и ущемлением законных интересов коллег, работающих в условиях открытого рынка.

Важной частью третьего экономического портфеля Касым-Жомарта Токаева являются меры содействия банкам, особенно учитывая предыдущий блок вопросов, где основная тяжесть ложится именно на эти институты. Поручение "выработать дополнительный комплекс временных пруденциальных мер, расширяющих возможности банков кредитовать экономику" более чем злободневно.

Нужно отметить, что АРРФР в течение марта-апреля этого года предприняло целый ряд шагов в данном направлении, позволивших высвободить средства банков для кредитования экономики. В то же время мы понимаем, что и у запаса проч­ности банков есть свои пределы, тогда как возможности государства по субсидированию ставок также ограничены.

В связи с этим, а также в целях снижения стоимости кредитования предлагаем рассмот­реть возможность временного предоставления БВУ права выдачи определенной доли кредитов бизнесу в тенге с привязкой к курсу доллара. Стоимость (процентная ставка) таких кредитов должна отталкиваться от стоимости валютных депозитов (которая сегодня составляет 1%) и, соответственно, не превышать 3%.

Другим ресурсоемким резервом БВУ, на который прямо указал Президент, остаются неработающие активы, изъятые банками в виде залоговой массы должников, начиная с кризиса 2008 года. Оборудование, техника, здания и сооружения, целые производственные комплексы, выведенные из экономического оборота, разукомплектовываются и ржавеют без хозяйского глаза. Попытки Национального банка в предыдущие годы оживить этот резерв путем запрещенной во всем мире легализации участия банков в управлении коммерческими активами не дали нужного результата. В то же время такие права привели к проявлениям коррупционных и рейдерских тенденций, на что обратил внимание Касым-­Жомарт Токаев, потребовав "усилить конт­роль и оценку ответственного персонала банков".

Как и в предыдущем блоке, Глава государства предлагает системное решение вопроса, каковым "является создание цивилизованного рынка неработающих активов". В связи с этим полагаем целесообразным принять программу по упрощенной реализации находящихся на балансе БВУ и Фонда проблемных кредитов изъятых производственных объектов, техники и оборудования предпринимателям в лизинг и по остаточной стои­мости. Сама методика предос­тавления в лизинг данной программы также может быть облегченной, без обязательного требования собственного участия лизинго­получателя.

Главной задачей должно быть не извлечение прибыли, а незамедлительный возврат в экономический оборот, восстановление и запуск производства, целевое (не спекулятивное, в целях перепродажи) использование техники и объектов.

Для широкого доступа предпринимателей оператором программы определить фонд "Даму" и АО "БРК-Лизинг" (по особо крупным объектам), наделив их соответствующей компетенцией. Принять нормативные документы, в том числе освобождающие БВУ от налоговых и иных обязательств по переданным объектам. Это решение где-то радикальное, но как хирургическая операция оно вернет в экономику простаивающие мощности и даст бизнесу возможность двигаться дальше.

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Обратной стороной стабильности бизнеса (после затратной части) является поступление доходов. В этом отношении партия "Ак жол" решительно поддерживает инициативу Касым-Жомарта Кемелевича о стимулировании строительной отрасли и преобразовании Жилстройсбербанка в качестве единого оператора жилищной политики государства.

Судя по бизнес-процессам, уровню цифровизации и прозрачности, которые демонстрирует ЖССБК в последние годы, этому институту по силам обеспечить надлежащее администрирование в отрасли. К огромному сожалению, политика распределения жилья в городских акиматах полностью дискредитирована многочисленными коррупцион­ными скандалами и фактами пренебрежения к человеческому достоинству многодетных семей, инвалидов и малоимущих граждан. Надеемся, что взаимодействие "Отбасы банка" с многочисленными строительными компаниями в столице и регионах обеспечит равенство, честную конкуренцию и качест­во возводимого жилья, как и надежный источник дохода для добросовестных строительных компаний.

Запуск новой программы "5–10–20", подкрепленной 390 миллиардами, – более чем весомая гарантия таких планов. Сюда же следует включить предстоящее использование пенсионных накоплений, которого с нетерпением ждут тысячи граждан.

Важным источником финансирования, освобождающим бизнес от кредитной зависимости, может и должна стать деятельность Международного финансового центра "Астана". В этом детище Первого Пре­зидента заложен огромный потенциал, развернуться которому на первом этапе должно помочь государство.

"Предстоит активизировать использование потенциала Международного финансового центра "Астана" для привлечения инвестиций и развития фондового рынка", – подчерк­нул Глава государства. Нужно отметить, что группой экономических разработок партии "Ак жол" подготовлен ряд конкретных инициатив в этом направлении, которые будут полезны отечественному бизнесу.

Не менее решительным образом необходимо выстраивать в государственных интересах работу в сфере госзакупок и закупок квазигоссектора, что также подчеркнул Президент. Партия "Ак жол", исходя из политики национального протекционизма, просит Правительство на период посткризисного восстановления экономики ввести исключение из национального режима госзакупок для неказахстанских предприя­тий. Данное право заложено законодательством, и с учетом объема госзакупок и квазигоссектора, оцениваемого в дюжину триллионов тенге, такое решение способно сыграть огромную роль в поддержании отечественного бизнеса.

Составной частью работы должны стать переговоры с крупными иностранными нед­ропользователями, на которых приходится большая часть этого рынка. Парадоксально, но вместе с тем показательно, что в сырьевых регионах доля МСБ в среднем в 2 раза ниже общереспубликанского уровня. Это говорит о том, что абсолютную массу выручки, заработанной на эксплуатации природных ресурсов Казахстана, иностранные инвесторы тратят за рубежом, в том числе закупая товары и материалы.

Между тем именно на этих потенциальных заказчиков должны ориентироваться прорывные проекты обрабатываю­щей индустрии, для доступного финансирования которых ­Касым-Жомарт Токаев предложил Фонд развития промышленности. По нашему убеждению, такие проекты должны возводиться исключительно под долгосрочные и устойчивые потребности, самым надежным носителем которых в первую очередь могут стать сырьевые гиганты, добывающие казахстанские природные ресурсы.

Это наши самые очевидные практические выводы по ­выступлению Президента на заключительном заседании Госкомиссии по чрезвычайному положению. Но и они показывают, какой большой пласт задач поднят, как много работы предстоит. Источник - "Казахстанская правда",

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