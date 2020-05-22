Меньше дури. ГосСМИ оптимизируют в Казахстане

10:18 22.05.2020

Правительство РК утвердило Национальный план развития сферы информации на 2020-2022 годы, согласно которому ряд государственных СМИ будет оптимизирован, сообщает Kazpravda.kz.



Это АО "Егемен Казакстан", АО "Казахстанская правда", АО "Хабар", АО "РТРК "Казахстан", ТОО "Қазмедиаорталығы", АО "Казтелерадио".



Ожидается, что за счет этого удастся сократить государственное участие в части финансирования госмедиа.



Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года № 183



Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Утвердить прилагаемый Национальный план развития сферы информации на 2020-2022 годы (далее – Национальный план).



2. Центральным государственным и местным исполнительным органам, ответственным за исполнение Национального плана:



1) принять необходимые меры по реализации Национального плана;



2) два раза в год, не позднее 10 января и 10 июля, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по развитию сферы информации на 2020-2022 годы в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.



3. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан не позднее 25 января и 25 июля, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер–Министра Республики Казахстан и Администрацию Президента Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации мероприятий Национального плана.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.



5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.



Премьер-министр Республики Казахстан А. Мамин



Для повышения конкурентоспособности отечественных СМИ предусмотрен пересмотр подходов государственной поддержки отечественных СМИ. Отмечено, что необходимо рассмотреть исключение выделения средств из государственного информационного заказа на производство новостных материалов, тем самым направив их на освещение социально значимых тем.



Данная мера может быть осуществлена в рамках проведения государственной информационной политики в Интернете, периодических печатных изданиях.



"Наряду с этим, необходимо предусмотреть акцентирование на аналитический контент у печатных СМИ. В силу объективных причин, таких как оперативность публикации новостных материалов интернет-ресурсами, целесообразно печатным СМИ занять нишу аналитического контента, включая журналистские расследования, обзорные материалы, экспертные статьи и другое", – говорится в плане.



Также будет произведена оптимизация субъектов квазигосударственного сектора в сфере информации.



"На сегодняшний день медиа холдинги позволяют решить множество задач и имеют ряд преимуществ, включая централизацию организационной деятельности, возможность оперативного финансово-экономического решения вопросов, оптимизацию затрат, в том числе экономию на административно-техническом персонале. Создание медиа холдингов позволяет сконцентрировать внимание на творческом потенциале организации", – отмечено в документе.



В министерстве считают, что создание отдельных медиа холдингов в сфере онлайн и печатных СМИ позволит гибко реагировать на запросы рынка, предлагать качественный конкурентный продукт, а также обеспечит экономию бюджетных средств на их содержание.



Кроме того, будет создана единая материально-техническая база.



"Для организации эргономичного использования материально-технического оборудования, а также экономии бюджетных средств предлагается изучить эффективность создания единой материально-технической базы для государственных телеканалов. Помимо собственного оборудования телеканалы смогут воспользоваться ресурсами данной базы, что расширит их возможности в подготовке контента", – говорится в плане.

Данная мера также предполагает обновление материально-технической базы государственных телеканалов.

В части совершенствования правового регулирования сферы информации будет определен правовой статус интернет-каналов, продакшн-студий и блогеров.



"Развитие сети Интернет способствует развитию новых видов журналистики, в том числе гражданской. Сегодня благодаря росту аудитории социальных сетей и различных сетевых платформ блогеры оказывают значительное влияние на информированность аудитории по широкому спектру вопросов и общественное мнение в целом. В целях правового регулирования деятельности блогеров многие страны руководствуются рядом международных документов. Так, в своем замечании общего порядка № 34 Международного пакта о гражданских и политических правах Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека приравнивает деятельность блогеров к форме журналистики: "журналистские функции выполняют широкий круг лиц, в том числе профессиональные штатные репортеры и аналитики, блогеры и другие лица, которые публикуются в печатных изданиях, Интернете или где-либо еще". Тем самым, с учетом международного опыта целесообразно правовое обеспечение деятельности отечественных блогеров, основанное на принципе добровольности", – отмечено в нацплане.



Данная мера могла бы обеспечить блогеров правами, включая право на аккредитацию в государственных и международных организациях, и защитой (опознавательные знаки при ликвидации чрезвычайных ситуаций, освещении вооруженных спецопераций и другое), которые являются жизненно важной частью работы журналистов, считают в МИОР.



Так, будут созданы холдинги печатных, интернет-СМИ, телеканалов, кроме того, организуют медийный технологический холдинг.