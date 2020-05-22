 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.05.2020
15:59  Вирусоворот в природе: SARS-CoV-2 мог передаться животным от людей
15:55  Эрдоган и Алиев переигрывают Путина по газу, - С.Тарасов
15:49  Жена и дочь Ш.Мирзиеева утешают сардобинских "утопленников"
14:27  Германия и Европа между потоками российского газа, - П.Искендеров
14:26  "Биологическая петля" ЦентрАзии. Американские биолаборатории в южном подбрюшье России, - А.Уваров
14:23  Во время коронакризиса в Японии власть перетекает от государства к... якудза, - Le Figaro
14:20  Тайвань отвергает модель "одна страна, две системы", - С.Фаллетти

13:04  За что раввины прокляли Билла Гейтса. Коронавирус и антихрист: симбиоз или химера? - К.Душенов
13:01  Умер отец исламских финансов - саудовский миллиардер Салих Абдуллах Камиль
12:45  В КирПарламент (за 5 месяцев до роспуска) доизбран очередной прохиндей - Айдаров
12:37  Волшебные яйца Слизерина. Изменились правила отбора в КазБолашакеры
10:39  Адмиралы песчаных карьер. Экс-главнокомандующего КазВМФ Жанзакова осудили на 6 лет
10:18  Меньше дури. ГосСМИ оптимизируют в Казахстане
09:45  Третий пакет Токаева: мужество, системность, рынок , - А.Перуашев (за гранью бреда)
09:40  КырПарламент пытается взять под контроль финпотоки НКО. Рубят сук, на котором сидят...
09:36  Рустам Эмомали на 50% снизил стоимость разрешения на строительство жилья в Душанбе
09:33  В Афгане ранен террористами уездный начальник Давлатзай (провинция Нангархар)
09:24  "Основные претензии к евразийской интеграции – это, в принципе, претензии к собственной экономике", - Д.Ашимбаев
09:21  Кто и когда придумал белорусов, - М.Саморуков
09:17  Госпереворот – англосаксонский инструмент прошлого или… будущего? - С.Филатов
09:05  Коммунисты не сдаются. Китай задышал полным съездом, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Адмиралы песчаных карьер. Экс-главнокомандующего КазВМФ Жанзакова осудили на 6 лет
10:39 22.05.2020

Прокуратура обвинила Жанзакова в том, что он должен был указывать расчеты за фактические дни стоянки кораблей и судов на пирсе в сутки. Вице-адмирал же арендовал пирс у компании "Сага Аташ" по договору с общей суммой расходов. По версии обвинителей, офицер причинил ущерб государству на сумму 42,5 млн тенге

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today

Экс-главнокомандующего военно-морскими силами Казахстана Жандарбека Жанзакова приговорили к шести годам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.
Жанзакова обвинили в нарушении закона "О госзакупках" в 2015-2016 годах. Судебное разбирательство продолжалось шесть месяцев, а следствие - почти девять, пишет Liter.kz.
Прокуратура обвинила Жанзакова в том, что он должен был указывать расчеты за фактические дни стоянки кораблей и судов на пирсе в сутки. Вице-адмирал же арендовал пирс у компании "Сага Аташ" по договору с общей суммой расходов. По версии обвинителей, офицер причинил ущерб государству на сумму 42,5 млн тенге.

В суде Жанзаков, в свою очередь, рассказал, что лишь привел в соответствие договор 2015 года с предыдущими 2013-2014 годами. С компанией "Сага Аташ" он работал, потому что не было другой альтернативы. Другие поставщики Актау отказали Министерству обороны в предоставлении услуг по швартовке военных кораблей.
Также прокуратура просила конфисковать дом отца экс-главнокомандующего, аргументируя тем, что деньги ушли на его строительство. К слову, дом оценили в 62 млн тенге. Суд посчитал эту связь недоказанной. А представитель компании "Сага Аташ" отрицал факт передачи каких-либо денег Жанзакову или другим офицерам.
Помимо этого, в суде Жанзаков предоставил свою кредитную историю, начиная с 2009 (Именно в том году он стал главнокомандующим военно-морскими силами РК), аргументируя тем, что брал кредиты в банках не от хорошей жизни.
Адвокат Жанзакова Асель Токаева заявила, что с ней уже связались российские моряки. Совместно с казахстанскими коллегами они будут готовить обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Со мной связались многие моряки из Актау, в их числе и пять генералов запаса. Российские моряки, а их очень много, тоже поддержали нас. Обращение мы уже готовим, опубликуем на блоге Акорды", - сказала Асель Токаева.
Жандарбек Жанзаков родился 8 января 1966 года в Кустанайской области. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище и Национальный университет обороны МО РК.
В ВМФ РК Жанзаков отслужил 36 лет, в том числе в должности главнокомандующего на протяжении 8,5 лет.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kazakhstan Today
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590133140
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли закон по снижению регистрационного барьера для создания политических партий
- Столица должна быть примером для всех регионов - А. Мамин
- Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев
- Депутаты "Ак жола" обсудили с лидерами автомобильной промышленности вопросы инвестиционной политики отрасли
- Кадровые перестановки
- О рождаемости в 2019 году
- МСХ: залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности
- Порядка 586 тыс. казахстанцев получили АСП на общую сумму более 19 млрд тенге
- Минсельхоз: на юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи
- Ответственность за дискредитацию государственной службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  