Волшебные яйца Слизерина. Изменились правила отбора в КазБолашакеры

12:37 22.05.2020

Изменились правила отбора претендентов на стипендию "Болашак"



В Казахстане приняли новые правила отбора претендентов на присуждение стипендии "Болашак", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.



– Перечень приоритетных специальностей формируется с учетом прогноза потребности рынка труда;



– Претендент должен сначала поступить в вуз и получить приглашение;



– Болашаковцы будут направляться в вузы, которые находятся в топе международных рейтингов;



– На стажировки можно будет ездить в научные центры и лаборатории, для ученых предусмотрено отдельное количество стипендий;



– Требование GPA (средний балл аттестата или диплома) отменяется;



– Претендент будет проходить 3 тура (комплексное тестирование, НЭК и Республиканскую комиссию) вместо 6;



– Не нужно сдавать тест на знание иностранного языка. Подтверждением знания государственного языка будет сертификат КазТест;



– Состав независимой экспертной комиссии увеличивается с 3 до 5 членов. Собеседование с претендентами будет вестись через автоматизированную систему;



– Предварительная языковая подготовка в Казахстане только для претендентов из сельских населенных пунктов;



– Упразднены все квотные категории.

Автор:

Айдана Демесинова