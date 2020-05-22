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Волшебные яйца Слизерина. Изменились правила отбора в КазБолашакеры
12:37 22.05.2020

Изменились правила отбора претендентов на стипендию "Болашак"

В Казахстане приняли новые правила отбора претендентов на присуждение стипендии "Болашак", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

– Перечень приоритетных специальностей формируется с учетом прогноза потребности рынка труда;

– Претендент должен сначала поступить в вуз и получить приглашение;

– Болашаковцы будут направляться в вузы, которые находятся в топе международных рейтингов;

– На стажировки можно будет ездить в научные центры и лаборатории, для ученых предусмотрено отдельное количество стипендий;

– Требование GPA (средний балл аттестата или диплома) отменяется;

– Претендент будет проходить 3 тура (комплексное тестирование, НЭК и Республиканскую комиссию) вместо 6;

– Не нужно сдавать тест на знание иностранного языка. Подтверждением знания государственного языка будет сертификат КазТест;

– Состав независимой экспертной комиссии увеличивается с 3 до 5 членов. Собеседование с претендентами будет вестись через автоматизированную систему;

– Предварительная языковая подготовка в Казахстане только для претендентов из сельских населенных пунктов;

– Упразднены все квотные категории.
Автор:
Айдана Демесинова

Источник - kazpravda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590140220
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