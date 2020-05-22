В КирПарламент (за 5 месяцев до роспуска) доизбран очередной прохиндей - Айдаров

12:45 22.05.2020

Новый депутат Айдаров. Скандал с ЦИК, дело Тюлеева и "король казино"



21 мая 2020 - Виктория Гунгер



Стало известно, что место Исхака Масалиева в ЖК от фракции "Онугуу-Прогресс" займет Нургазы Айдаров, брат члена фракции "Кыргызстан" Салайдина Айдарова.

Ранее Нургазы Айдаров уже занимал депутатское кресло и был членом пятого созыва Жогорку Кенеша от партии "Ата-Журт".

Примечательно другое. В 2015 году кандидат от партии "Онугуу-Прогресс" Нургазы Айдаров судился с ЦИК по поводу грубых нарушений и исключении Айдарова из списка кандидатов в ЖК.

"Депутат, избранный в результате распределения мандатов, не выполнит в 3-х дневный срок требование о сложении с себя полномочий, несовместимых с мандатом, несовместимым с деятельностью депутата ЖК, его мандат передается следующему по списку депутату", - говорилось в фабуле судебного разбирательства.

В списке от указанной партии на выборах 2015 года Айдаров проходил под №19.

Однако 15 октября того года Айдарова ЦИК исключил из списков кандидатов, признав недействительным его удостоверение кандидата.

К тому же, ЦИК документально подтвердил суду, что до этого Айдаров лично подавал заявление о выходе из списков кандидатов от партии "Онугуу-Прогресс". И оно не было отозвано заявителем. Суд предоставил копию документа, где Айдаров уполномочил представителя партии А. Конутаева, предоставлять от его имени все необходимые документы и выступать официальным поручителем. Хотя сам кандидат на судебном заседании говорил об обратном.



В итоге райсуд отказал в признании недействительным факта исключения Нургазы Айдаров из числа кандидатов от партии.



На тот момент это был один из громких поствыборных скандалов по выводу кандидатов из списков партий на выборы в ЖК в 2015 году. И судя по произошедшим разногласиям, возврат Айдарова в качестве депутата именно во фракцию "Онугуу-Прогресс" весьма неоднозначен.

Интересно и то, что 7 февраля 2016 года на судебном заседании по делу бывшего руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева и экс-депутата Жогорку Кенеша Хаджимурата Коркмазова дочь Наримана Тюлеева - Назгуль Тюлеева дала показания о том, кому она передала 50 тысяч долларов.

Сам Айдаров утверждал на суде: "Коркмазов дочери Тюлеева сказал, что поможет ей по вопросу имущества в Верховном суде от имени Данияра Нарымбаева. Этот разговор происходил около 4 часов дня. Когда они сидели и разговаривали, я услышал, что 50 тысяч долларов нужны для Данияра Нарымбаева. Назгуль Тюлеева согласилась и вышла. Вернулась она через минут 40 с деньгами. Коркмазов взял эти деньги и ушел. Вернулся он через 15 минут. Он сказал, что все будет нормально, будет помогать".

Однако дочь Тюлеева тогда заявила, что встретилась и познакомилась с Коркмазовым в кабинете депутата фракции "Ата Журт" Нургазы Айдарова. Она утверждала, что раньше она не была знакома с Коркмазовым.

- Нургазы Айдаров их познакомил. А как иначе могли встретиться в кабинете Нургазы Айдарова люди, которые друг друга не знали? Очевидно, что Айдаров выступал в качестве посредника, - отмечалось в суде. Однако его роль в этом деле так и осталась нераскрытой.

Также ходили слухи о неких нерешенных денежных делах Нургазы Айдарова и "короля кыргызского казино" Бозулана Мамазаирова. Поэтому, его нынешний приход в ЖК от "Онугуу-Прогресс" создает больше вопросов, чем ответов.