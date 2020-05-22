Умер отец исламских финансов - саудовский миллиардер Салих Абдуллах Камиль

13:01 22.05.2020

в России сектор исламских финансов до сих пор под вопросом.



Александр Разуваев



Саудовский миллиардер Салих Абдуллах Камиль, который основал конгломерат банков и агентств недвижимости Dallah Albaraka Group, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщили СМИ королевства со ссылкой на родственников бизнесмена. Бизнес-империя Камиля выросла в конце 1960-х годов, когда королевство использовало свои нефтяные богатства для быстрого развития и нуждалось в национальных компаниях для строительства дорог, автомагистралей и городов. За эти годы бизнес расширился до десятков тысяч сотрудников и сегодня включает в себя дочерние предприятия и доли в различных сферах деятельности, таких как эксплуатация и обслуживание аэропортов и дорог, туризм, торговля, грузоперевозки и транспорт, телекоммуникации, СМИ и т.д.

Телекомпания "Аль-Арабия" заявила, что Камиль, родившийся в Мекке, но проживавший в Джидде, сыграл важную роль в создании многих портов и крупных проектов королевства. Он работал в многочисленных советах и был председателем Генерального совета по исламским банкам и Торговой палаты Джидды. Когда-то он владел значительным пакетом акций саудовской телекомпании MBC, которая управляет каналом "Аль-Арабия". "Аль-Арабия" окрестила его "отцом современных исламских финансов". Его жизнь не обошлась без противоречий. После терактов 11 сентября его и других видных бизнесменов и принцев Саудовской Аравии обвинили в финансировании атак. Судебные процессы были отклонены окружным судом США в Нью-Йорке в 2005 году. По сообщениям, Камиль также попал под удар в ходе антикоррупционной чистки принца Мухаммада бин Салмана в 2017 году.



Салих Абдуллах Камиль оказал свое влияние на новейшую историю Турции, и в частности на историю политической мобилизации исламистов. Именно с ним в 1982 году заключила соглашение тогдашняя военная хунта, пустив саудовский капитализм (особенно группу Al Baraka) в Турцию. Это решение привело к созданию консервативной турецкой буржуазии, которая позднее привела к власти сначала Эрбакана, а позже и Гюля, и Эрдогана.

В России сектор исламских финансов до сих пор под вопросом. Данная тема регулярно поднимается во время ежегодного майского финансового форума KazanSummit в Казани. В исламских финансах отсутствует такое понятие, как процент. Принимая вклад, банк обязуется вложить эти средства в какой-либо бизнес-проект третьей стороны. При этом финансирование порока, например производство наркотиков или создание кварталов красных фонарей, запрещено. Что это будут за проекты, клиент и банк оговаривают заранее, а прибыль и убытки по осуществленным вложениям делят между собой. Фактически банк становится соинвестором, в связи с чем он заинтересован в том, чтобы вкладывать средства в выгодный бизнес. Кредитование клиентов происходит по похожей схеме. Банк не выдает средства заемщику под процент, он готов приобрести для него необходимый товар за свои средства и перепродает его дороже, а клиент постепенно выплачивает банку потраченные им средства. Товар переходит в собственность клиента только после окончательной выплаты. Механизм, аналогичный лизингу.



В России исламские финансы пока невозможны, так как отсутствует соответствующее законодательство. У Кремля, видимо, пока нет решения по данному вопросу. По закону все россияне равны, и отдельные услуги только для мусульман вряд ли вписываются в современное российское законодательство. Плюс возникает риск внешнего финансирования агентов влияния и международного терроризма. Как это было в свое время на Северном Кавказе.