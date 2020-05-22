За что раввины прокляли Билла Гейтса. Коронавирус и антихрист: симбиоз или химера? - К.Душенов

13:04 22.05.2020

Константин Душенов



Мировая закулиса готовится к решительной битве за мировое господство. Антихрист уже на пороге. Тайное Мировое правительство, похоже, готово объявить о своей власти открыто. Пандемия коронавируса спровоцировала в современном мире стремительное ускорение многих политических и духовно-религиозных процессов, которые скоро могут до неузнаваемости изменить всю нашу жизнь. Одним из ярких признаков наступления новой эпохи стало резкое обострение религиозно-государственных противоречий даже в тех странах, где они традиционно веками были самыми дружными и теплыми.



Так, 19 мая митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий заявил: "Президент Черногории Мило Джуканович проповедует сатанинскую церковь и хочет превратить Черногорию в демоническое, сатанинское объединение. Безбожники, отрекающиеся от крещеной Черногории, и всех своих предков, черногорцев и сербов, хотят создать свои сатанинские церкви. Это богоборческий, антихристов путь гонителей Христовых, путь древних иудеев, распявших Христа, путь безбожников времен коммунизма. Основывать свое будущее на таком пути может только тот, кто лишился ума, кто одержим сатаной. Власти необходимо вернуться к вековым ценностям своего народа".

20 мая Православная церковь Молдавии, являющаяся составной частью Московского Патриархата, пригрозила премьер-министру страны Иону Кику, что перестанет возносить молитвы о властях, если не будет снят запрет на общественные богослужения в храмах, наложенный из-за эпидемии коронавируса.



В обращении Синода Православной церкви Молдавии к премьеру, в частности, говорится: "Своими запретительными мерами вы ударили по нравственным и религиозным основам собственного народа, по своим собственным гражданам, к которым отнеслись, как к бесправной массе избирателей, которыми вы привыкли манипулировать.



В этих условиях мы оставляем за собой каноническое и морально право исключить вас из поминаний во время общественной молитвы в храмах. Вы воюете против Церкви. Но ее защищает Сам Христос, а борясь со Христом, никогда не выйдешь победителем!"

Кроме того, Синод Православной Церкви Молдавии резко выступил против использования эпидемии коронавируса как предлога для тотального принудительного вакцинирования, которое на деле может обернуться тотальным введением микрочипов миллионам людей. Архиереи заявили: "Мы имеем информацию о грядущем введении чипов в организм человека через вакцины. Необходимо заявить, что вакцинация представляет собой опасность микрочипирования, или попадания в организм человека посторонних устройств. Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против коронавируса COVID-19, потому что оно рассматривает их, как путь для глобальной системы антихриста. Мы обеспокоены возможностью ввести в тела людей микрочипы, чтобы затем контролировать их с помощью технологии 5G. Человеком, ответственным за создание такой технологии микрочипирования посредством вакцины и позволяющей вводить в наш организм наночастицы, которые затем реагируют на волны, передаваемые устройствами 5G, и позволяют системе дистанционно управлять людьми, считается Билл Гейтс".

Религиозные деятели бьют тревогу во всем мире. Так, в начале мая премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху спровоцировал настоящую бурю среди религиозных иудеев, заявив на пресс-конференции: "Мы готовы к применению новых технологий, которые ранее еще не применялись. Технологий, которые находятся в рамках новых законов. Это новые методы, которые мы сейчас обсуждаем. Я разговаривал с руководителями нашего технологического отдела, чтобы найти и применить все виды новых инструментов, которые есть у Израиля".



После этого раввин Амнон Ицхак, имеющий в Израиле многие тысячи последователей, заявил: "Я расскажу вам, что стоит за этим заявлением Нетаньяху. Он притворяется, будто не знает, что все уже запланировано. Но он является членом глобалистского Совета по международным отношениям и знает, что будет вторая волна коронавируса, чтобы заставить всем ввести вакцину. Технология эта уже существует и правительство Израиля намерено использовать микросхемы и датчики, чтобы контролировать население и порабощать его. План состоит в том, чтобы заставить всех сделать прививку, а тех, кто откажется, объявить преступниками. Цель состоит в том, чтобы подготовить будущие поколения к проекту Билла Гейтса…"

А раввин Даниэль Асор из Иерусалимского института Янара заявил: "Нетаньяху перешел красную черту. Он установит датчик на каждого человека в Израиле и начнет с детей в школах и детских садах. Вспомним библейскую историю о том, как Исав продал свое первородство Иакову за чечевичную похлебку. По сути, Нетаньяху также продал народ Израиля закулисному Мировому правительству…"

Такое беспрецедентное и уникальное совпадение мнений православных архиереев и иудейских раввинов, пожалуй, самая лучшая иллюстрация того, насколько серьезно сегодня наше положение, как велики угрозы всему человеческому роду.



Лучше других это прокомментировал ректор Минской духовной академии, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий. В беседе с журналистами он сказал: "Такого история еще не знала. Сегодня насаждение духовного беззакония приближает последние времена огромными темпами. Все признаки этого налицо. Нам все думается, что это о далеком будущем говорится, но это будущее уже стало настоящим".



Итак, главный вопрос текущего исторического момента звучит следующим образом: позволим ли мы под прикрытием т.н. "коронавирусной угрозы" проводить над собой бесконтрольные человеконенавистнические и богоборческие эксперименты? Позволим ли мы поместить нас в пресловутый "электронный концлагерь"? Или все-таки найдем в себе силы для противодействия этой сатанинской "мировой закулисе", деятельно готовящей пришествие антихриста, и коррумпированным госчиновникам, бездумно исполняющим решения своих закулисных хозяев?