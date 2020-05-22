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Тайвань отвергает модель "одна страна, две системы", - С.Фаллетти
14:20 22.05.2020

22 мая 2020 г.
Себастьян Фаллетти | Le Figaro

"Триумфально переизбранный президент "мятежного острова" Цай Иньвэнь протянула Си Цзиньпину оливковую ветвь, но с оговоркой", - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.
"Мир, паритет, демократия и диалог". Цай Инвэнь, выступая по случаю вступления на второй срок на посту главы региональной администрации Тайваня 20 мая, выдвинула условия для Китая, спроаоцировав угрожающую реакцию второй мировой державы.
"(...) Обе стороны обязаны найти способ сосуществовать в долгосрочной перспективе и предотвратить усиление антагонизма", - сказала 63-летняя руководительница в разгар эскалации напряженности, еще более усилившейся в результате пандемии Covid-19 и китайско-американской стратегической битвы, - говорится в статье. "В ходе коронавирусного кризиса китайцы окончательно потеряли Тайвань", - считает Керри Браун, синолог из Королевского колледжа Лондона.
"(...) Укрепление Цай произошло после победы 11 января с 57% голосов и эффективного управления эпидемией коронавируса. Теперь она пытается разрядить напряженность с Пекином, при этом не отказываясь от своей стратегии автономии, которая принесла ей популярность. Левоцентристская администрация смогла быстро отреагировать на вспышку эпидемии в Ухане, и результат всего в 440 заболевших и 7 смертей еще больше усилил ее электоральный статус", - отмечает автор статьи.
"(...) Однако Пекин не подхватил мяч на лету, считая остров с 23 млн жителей неотъемлемой частью своей территории с момента прихода к власти коммунистов Мао в 1949 году, - комментирует автор статьи. "Мы не оставим ни малейшей возможности для сепаратистских действий, направленных на независимость Тайваня в любой форме", - резко заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.
"(...) Она остерегалась занимать позицию в пользу независимости, и, вероятно, ей придется придерживаться этой осторожной линии и во время второго срока", - полагает Матье Дюшатель, директор азиатской программы Института Монтеня.
"В своей речи президент призвала к экономическому сближению с материком, но твердо отказалась от модели "одна страна - две системы", действующей в Гонконге, которую президент Си явно продвигает в Тайбэе. (...) Своим переизбранием Цай во многом обязана возобновлению авторитарного контроля в Гонконге, который сильно напугал тайваньских избирателей, привязанных к своим демократическим свободам", - пишет Le Figaro.
"(...) Цай может рассчитывать на подтвержденную поддержку со стороны Вашингтона, который тепло приветствовал тайваньскую "яркую демократию" голосом государственного секретаря Майка Помпео в послании, зачитанном вслух под золотыми украшениями президентского дворца в Тайбэе. Пекин немедленно осудил "нарушение" принципа "одного Китая", пообещав "контрмеры" против Вашингтона, без уточнения", - резюмирует Себастьян Фалетти.

Источник: Le Figaro

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590146400
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