 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.05.2020
15:59  Вирусоворот в природе: SARS-CoV-2 мог передаться животным от людей
15:55  Эрдоган и Алиев переигрывают Путина по газу, - С.Тарасов
15:49  Жена и дочь Ш.Мирзиеева утешают сардобинских "утопленников"
14:27  Германия и Европа между потоками российского газа, - П.Искендеров
14:26  "Биологическая петля" ЦентрАзии. Американские биолаборатории в южном подбрюшье России, - А.Уваров
14:23  Во время коронакризиса в Японии власть перетекает от государства к... якудза, - Le Figaro
14:20  Тайвань отвергает модель "одна страна, две системы", - С.Фаллетти

13:04  За что раввины прокляли Билла Гейтса. Коронавирус и антихрист: симбиоз или химера? - К.Душенов
13:01  Умер отец исламских финансов - саудовский миллиардер Салих Абдуллах Камиль
12:45  В КирПарламент (за 5 месяцев до роспуска) доизбран очередной прохиндей - Айдаров
12:37  Волшебные яйца Слизерина. Изменились правила отбора в КазБолашакеры
10:39  Адмиралы песчаных карьер. Экс-главнокомандующего КазВМФ Жанзакова осудили на 6 лет
10:18  Меньше дури. ГосСМИ оптимизируют в Казахстане
09:45  Третий пакет Токаева: мужество, системность, рынок , - А.Перуашев (за гранью бреда)
09:40  КырПарламент пытается взять под контроль финпотоки НКО. Рубят сук, на котором сидят...
09:36  Рустам Эмомали на 50% снизил стоимость разрешения на строительство жилья в Душанбе
09:33  В Афгане ранен террористами уездный начальник Давлатзай (провинция Нангархар)
09:24  "Основные претензии к евразийской интеграции – это, в принципе, претензии к собственной экономике", - Д.Ашимбаев
09:21  Кто и когда придумал белорусов, - М.Саморуков
09:17  Госпереворот – англосаксонский инструмент прошлого или… будущего? - С.Филатов
09:05  Коммунисты не сдаются. Китай задышал полным съездом, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Во время коронакризиса в Японии власть перетекает от государства к... якудза, - Le Figaro
14:23 22.05.2020

21 мая 2020 г.
Кристиан Кесслер | Le Figaro
Во время коронакризиса в Японии подтверждается сохраняющееся влияние якудза
"В Японии в ответ на кризис Covid-19 мафиозные группировки соревнуются с государством", - пишет Le Figaro.
"(...) В прошлом в японском обществе работами, считавшимися грязными, нечистыми, например, забоем скота, выделкой кож, омовением трупов, занимались буракумины - от этого класса, стоящего у подножия социальной лестницы, ведут свое происхождение многие преступные группировки. И поэтому вполне естественно, если можно так сказать, что в феврале прошлого года якудза предложила свою помощь для дезинфекции Daimond Princess, круизного лайнера, помещенного на карантин в порту Йокогамы после того, как там было выявлено множество случаев заражения Covid-19. Затем, когда из супермаркетов исчезли маски, туалетная бумага и салфетки, члены якудза стали их бесплатно распространять в аптеках и детских садах. Власти пытались предостеречь граждан от подобных инициатив со стороны преступного мира, которые не столь бескорыстны, как кажется на первый взгляд, но им было трудно оправдать свои предупреждения", - говорится в статье.
"В связи с санитарным кризисом якудза стремятся вновь подтвердить некоторые так называемые ценности, которые долгое время позволяли им создавать позитивный имидж благодаря той мнимой социальной роли, которую они играли в защите простых людей, путем включения в свой состав деклассированных элементов, разрешения небольших повседневных споров, не проводя их через систему правосудия. В бесчисленных японских фильмах их изображают как Робин Гудов и не показывают реальные банды, готовые на любые преступления, чтобы сколотить состояние", - указывает историк.
"(...) Глава одного из главных кланов якудза на архипелаге Сумиеси-кай в 2012 году был арестован за незаконную отправку рабочих для очистки ядерного объекта в Фукусиме. Ему нравится напоминать, что эти люди остались на месте, хотя оттуда сбежали все, и, в первую очередь, некоторые местные депутаты. В данном случае местное население оценило помощь якудза, что позволило преступному миру инвестировать в земельные участки и участвовать в восстановлении районов, пострадавших от цунами. Но сегодня пандемия Covid-19 показывает потерю влияния преступного мира. Представители якудза в регионе Канто, куда входит Токио, пытались собрать 30 тыс. масок, чтобы в декабре отправить их в Китай, но их план провалился", - указывает автор статьи.
"Кроме того, кризис в области здравоохранения оказался губительным для определенных видов деятельности этих кланов, таких как проституция или производство амфетаминов. Сюда добавилась и трагикомическая ситуация - руководители якудза, достигшие определенного возраста и страдающие болезнями печени (из-за злоупотребления алкоголем или наркотиками), сами подвержены угрозе тяжелых случаев коронавируса... и им пришлось временно отказаться от встреч с массами своих последователей, которые они любят проводить. Наконец, направленные против якудза законы, усиленные в 2010-х годах, побудили их отказаться от определенных видов незаконной деятельности, перешедших под контроль китайских и корейских преступных группировок, с которыми сотрудничают японские банды, путем включения в их дела незаконного оборота наркотиков и оружия из Китая и России", - анализирует эксперт.
"С институциональной точки зрения, Япония представляется либеральной демократией в западном стиле, однако она сохраняет свою глубинную самобытность. Среди многих других показателей на архипелаге следует выделить пусть даже слабеющее влияние якудза", - резюмирует автор публикации Кристиан Кесслерэ, историк, профессор Университета Мусаси.

Источник: Le Figaro

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590146580
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли закон по снижению регистрационного барьера для создания политических партий
- Столица должна быть примером для всех регионов - А. Мамин
- Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев
- Депутаты "Ак жола" обсудили с лидерами автомобильной промышленности вопросы инвестиционной политики отрасли
- Кадровые перестановки
- О рождаемости в 2019 году
- МСХ: залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности
- Порядка 586 тыс. казахстанцев получили АСП на общую сумму более 19 млрд тенге
- Минсельхоз: на юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи
- Ответственность за дискредитацию государственной службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  