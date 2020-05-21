Во время коронакризиса в Японии власть перетекает от государства к... якудза, - Le Figaro

14:23 22.05.2020

21 мая 2020 г.

Кристиан Кесслер | Le Figaro

Во время коронакризиса в Японии подтверждается сохраняющееся влияние якудза

"В Японии в ответ на кризис Covid-19 мафиозные группировки соревнуются с государством", - пишет Le Figaro.

"(...) В прошлом в японском обществе работами, считавшимися грязными, нечистыми, например, забоем скота, выделкой кож, омовением трупов, занимались буракумины - от этого класса, стоящего у подножия социальной лестницы, ведут свое происхождение многие преступные группировки. И поэтому вполне естественно, если можно так сказать, что в феврале прошлого года якудза предложила свою помощь для дезинфекции Daimond Princess, круизного лайнера, помещенного на карантин в порту Йокогамы после того, как там было выявлено множество случаев заражения Covid-19. Затем, когда из супермаркетов исчезли маски, туалетная бумага и салфетки, члены якудза стали их бесплатно распространять в аптеках и детских садах. Власти пытались предостеречь граждан от подобных инициатив со стороны преступного мира, которые не столь бескорыстны, как кажется на первый взгляд, но им было трудно оправдать свои предупреждения", - говорится в статье.

"В связи с санитарным кризисом якудза стремятся вновь подтвердить некоторые так называемые ценности, которые долгое время позволяли им создавать позитивный имидж благодаря той мнимой социальной роли, которую они играли в защите простых людей, путем включения в свой состав деклассированных элементов, разрешения небольших повседневных споров, не проводя их через систему правосудия. В бесчисленных японских фильмах их изображают как Робин Гудов и не показывают реальные банды, готовые на любые преступления, чтобы сколотить состояние", - указывает историк.

"(...) Глава одного из главных кланов якудза на архипелаге Сумиеси-кай в 2012 году был арестован за незаконную отправку рабочих для очистки ядерного объекта в Фукусиме. Ему нравится напоминать, что эти люди остались на месте, хотя оттуда сбежали все, и, в первую очередь, некоторые местные депутаты. В данном случае местное население оценило помощь якудза, что позволило преступному миру инвестировать в земельные участки и участвовать в восстановлении районов, пострадавших от цунами. Но сегодня пандемия Covid-19 показывает потерю влияния преступного мира. Представители якудза в регионе Канто, куда входит Токио, пытались собрать 30 тыс. масок, чтобы в декабре отправить их в Китай, но их план провалился", - указывает автор статьи.

"Кроме того, кризис в области здравоохранения оказался губительным для определенных видов деятельности этих кланов, таких как проституция или производство амфетаминов. Сюда добавилась и трагикомическая ситуация - руководители якудза, достигшие определенного возраста и страдающие болезнями печени (из-за злоупотребления алкоголем или наркотиками), сами подвержены угрозе тяжелых случаев коронавируса... и им пришлось временно отказаться от встреч с массами своих последователей, которые они любят проводить. Наконец, направленные против якудза законы, усиленные в 2010-х годах, побудили их отказаться от определенных видов незаконной деятельности, перешедших под контроль китайских и корейских преступных группировок, с которыми сотрудничают японские банды, путем включения в их дела незаконного оборота наркотиков и оружия из Китая и России", - анализирует эксперт.

"С институциональной точки зрения, Япония представляется либеральной демократией в западном стиле, однако она сохраняет свою глубинную самобытность. Среди многих других показателей на архипелаге следует выделить пусть даже слабеющее влияние якудза", - резюмирует автор публикации Кристиан Кесслерэ, историк, профессор Университета Мусаси.



Источник: Le Figaro