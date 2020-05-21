Германия и Европа между потоками российского газа, - П.Искендеров

14:27 22.05.2020

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 21.05.2020



Предпочесть свои интересы заокеанским

Судьба проектов "Северный поток" и "Северный поток – 2" остается для Европейского союза и Германии проблемой. Усиливаются трения между Брюсселем и Берлином. Препятствия к завершению строительства "Северного потока – 2" несут удорожание голубого топлива для европейских потребителей.

Ударом по евробюрократии стало обнародованное 20 мая решение Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur) о выводе проекта "Северный поток" из-под действия ограничительных норм Газовой директивы Евросоюза на ближайшие 20 лет. Как подчеркивается в решении германского регулятора, участок "Северного потока" на территории Германии освобожден от обязанности соблюдать правила о разделении поставщика газа и транспортной компании и об обеспечении доступа третьих сторон к мощностям газопровода в течение 20 лет, начиная с 12 декабря 2019 года.



"Мы удовлетворены положительным решением Федерального сетевого агентства" – так прокомментировал данное решение управляющий директор компании-оператора проекта Nord Stream AG Алексей Зайцев. Негативного влияния "Северного потока" на конкурентную ситуацию на внутреннем газовом рынке Европы нет. Теперь это подтверждено.

Сооружение газопровода "Северный поток" началось весной 2010 года, в ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки протяженностью 1224 км, в октябре 2012 года – второй нитки. С тех пор через "Северный поток" в Европу из России прокачано было более 345 млрд кубометров газа. Маршрут "Северного потока" проходит от Выборга в России до Любмина близ Грайфсвальда в Германии.

Решение немецкого регулятора означает, что теперь "Северный поток" 20 лет может работать на полную мощность. "По факту трубопровод в таком полном режиме работает с 2017 года, когда загрузка составила 93%", а в последующие годы – еще больше…" Решение регулятора – юридическое подтверждение данного факта, говорит руководитель аналитического департамента брокерской компании Amarkets Артем Деев.

В то же время оба потока российского газа в ближайшие месяцы останутся в центре европейских дебатов, а в эти дебаты постоянно вмешиваются США. Давая добро на функционирование газопровода "Северный поток", германская сторона одновременно вводит препятствия для завершения строительства "Северного потока – 2", который еще недавно Берлин поддерживал на высоком государственном уровне. Федеральное сетевое агентство Германии за несколько дней до объявления своего решения по проекту "Северный поток" отказало в удовлетворении аналогичного запроса об освобождении из-под ограничительных норм ЕС компании-оператора газопровода "Северный поток – 2", мотивировав это тем, что на исключительный статус могут претендовать лишь газопроводы, строительство которых было завершено до 23 мая 2019 года. Мотивировка тем более странная, что приостановка сооружения газопровода произошла под давлением со стороны США. В конце 2019 года из-за угрозы американских санкций подрядчик "Газпрома" швейцарская компания Allseas приостановила работы и отвела свои суда, прокладывавшие подводную нитку газопровода.



Судно-трубоукладчик "Академик Черский", фото REUTERS/Vitaly Nevar

Суд общей юрисдикции Европейского союза принял негативное решение по иску компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG. В компании Nord Stream 2 AG заявили о возможности подать апелляцию на решение суда, поскольку это решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде, и суд не отклонил иск по существу. Не отклонен, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта "Северный поток – 2". "Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", – сообщили в пресс-службе компании и напомнили, что "безвозвратные инвестиции" в проект в размере миллиардов евро были произведены задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы. Кроме того, законодательная база для выдачи разрешений на строительство отлична от правил ЕС по эксплуатации газопроводов, и процессы, относящиеся к Газовой директиве, не могут влиять на завершение процесса строительства.

В бундестаге позицию агентства в отношении оператора проекта "Северный поток – 2" подвергли критике. В частности, глава комитета правительства Германии по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст обеспокоен тем фактом, что в очередной раз изменяются нормативные предпосылки в отношении такого крупного проекта.

Озабоченность немецких парламентариев и профильных министров связана с пониманием того, какие потери несут немцам (и другим европейцам) препятствия на пути достройки газопровода "Северный поток – 2". На этих потерях остановился на днях Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря. По его словам, газопровод "Северный поток – 2" достроен будет, но созданные вокруг него сложности "приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС"; соответственно, рост цен на российский газ для европейцев сделает американский СПГ менее неконкурентоспособным.

Здесь-то и зарыта собака. Хочешь не хочешь, а высшим законодательным, исполнительным и судебным органам Евросоюза приходится больше думать об интересах американских сланцевиков, чем о потребителях газа в Европе. И тем не менее блокировка мировой экономики в условиях распространения коронавируса будет все больше склонять Европу, особенно Германию, к тому, чтобы предпочесть наконец свои интересы заокеанским.