Жена и дочь Ш.Мирзиеева утешают сардобинских "утопленников"

15:49 22.05.2020

Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиеева вместе со старшей дочерью Саидой Мирзиеевой 21 мая посетила места чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище и встретилась с местными жителями, эвакуированными из зоны затопления.



Об этом сообщила пресс-служба возглавляемого Зироат Мирзиеевой Международного общественного фонда Zamin.



В ходе визита было объявлено о совместном социальном проекте фонда "Zamin" и Федерации профсоюзов Узбекистана для поддержки семей из 11 пострадавших махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов.



Для содержательного времяпрепровождения во время восстановления затопленных районов и огромных строительных работ люди старше 60 лет получат бесплатное десятидневное лечение в санаториях и зонах отдыха в городе Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях, а дети в возрасте от 7 до 14 лет отдохнут на безвозмездной основе в летних оздоровительных лагерях. В ближайшие дни всем им будут переданы пригласительные сертификаты.



Фонд Zamin, как сообщается на его сайте, финансируется за счет благотворительных взносов физических и юридических лиц, а также грантов международных организаций.