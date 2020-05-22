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|Жена и дочь Ш.Мирзиеева утешают сардобинских "утопленников"
15:49 22.05.2020
Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиеева вместе со старшей дочерью Саидой Мирзиеевой 21 мая посетила места чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище и встретилась с местными жителями, эвакуированными из зоны затопления.
Об этом сообщила пресс-служба возглавляемого Зироат Мирзиеевой Международного общественного фонда Zamin.
В ходе визита было объявлено о совместном социальном проекте фонда "Zamin" и Федерации профсоюзов Узбекистана для поддержки семей из 11 пострадавших махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов.
Для содержательного времяпрепровождения во время восстановления затопленных районов и огромных строительных работ люди старше 60 лет получат бесплатное десятидневное лечение в санаториях и зонах отдыха в городе Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областях, а дети в возрасте от 7 до 14 лет отдохнут на безвозмездной основе в летних оздоровительных лагерях. В ближайшие дни всем им будут переданы пригласительные сертификаты.
Фонд Zamin, как сообщается на его сайте, финансируется за счет благотворительных взносов физических и юридических лиц, а также грантов международных организаций.