Эрдоган и Алиев переигрывают Путина по газу, - С.Тарасов

15:55 22.05.2020

Эрдоган и Алиев переигрывают Путина по газу



Анкара не заинтересована в выдавливании российского газа из национальной экономики, несмотря на снижение котировки его для Турции. Другое дело, что Эрдоган действует в своей манере, забалтывая всех уверениями в дружбе, но при случае не упуская возможности вести только свою игру. И небезуспешно: он выиграл время, в течение которого появились поставщики трубопроводного газа плюс появилась возможность приобретать СПГ. Де-факто Турция стала превращаться в региональный газовый хаб.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ



Еще совсем недавно главные российские и турецкие телеканалы вели прямую трансляцию из конгресс-центра "Халич" в Стамбуле, где президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган участвовали в торжественной церемонии запуска проекта газопровода "Турецкий поток". За кадром комментаторы озвучивали "правильные" слова, говоря о том, что ввод в строй нового газопровода позволит России не зависеть от украинского транзита, а сам маршрут поставок в Европу в итоге может стать наиболее выгодным. Что касается Турции, то она заявляла о важности для нее стратегического партнерства с Россией, в котором энергетической составляющей отводилась очень важная роль.



Тем более что Россия являлась лидером среди стран - поставщиков газа в Турцию. В 2018 году туда было отправлено около 24 млрд кубометров, больше закупала только Германия. Когда в 2019 году поставки в Турцию начали сокращаться (за три квартала прошлого года Анкара закупила у России лишь 11,8 млрд кубов по сравнению с 17,9 млрд за тот же период 2018 года), многие российские эксперты отнесли это к событиям "временного значения, вызванными неблагоприятной экономической ситуацией". Увы, но ситуация стала приобретать устойчивый характер. За две с небольшим недели до пуска "Турецкий поток" оказался в санкционном списке США. Принятый в конце декабря Вашингтоном оборонный бюджет на 2020 финансовый год предусматривает меры против иностранных компаний, строящих как этот газопровод, так и "Северный поток - 2", в виде блокировки судов для укладки труб на дно моря. Даже то, что в отношении "Турецкого потока" ограничения вроде бы опоздали, принципиально ничего не меняет.



Появились данные, что Анкара стала приобретать у Москвы меньше газа (поставки из России за тот же период упали на 35%), чем отдельные страны Прибалтики, что вместо российского продукта турки теперь предпочитают энергоносители из США, Алжира, Катара, Нигерии. Любопытно, что по объему потребления российского газа Турция встала рядом с Арменией и Литвой. Кроме того, начал работу газопровод TAP - TANAP, по которому в Анкару пошел газ из Азербайджана. И все это стало укладывается в общую политику Эрдогана, направленную на создание прочного энергетического альянса с Баку. Азербайджанский газ из месторождения Шах-Дениз стал теснить поставки "Газпрома". Кстати, у президентов Турции и Азербайджана многое получилось. Это выяснилось тогда, когда стало очевидным, что Москва, выстраивая программу энергетического сотрудничества с Турцией, многое шила на "живую нитку", и в дальнейшем ей придется уже по ходу менять правила игры, пересматривать контракты, делая их более современными и гибкими. А тем временем в турецкой газовой компании Botas поделились планами дальнейшего наращивания поставок СПГ.



По факту "Турецкий поток" и еще один газопровод, "Голубой поток", оказались задействованы всего лишь на 10% от совокупной мощности. Среди экспертов определилось две позиции по этому вопросу. Согласно первой, "газовые проблемы" во взаимоотношениях между Россией и Турцией не имеют "политической нагрузки и объясняются экономическими рыночными соображениями". Считается, что переизбыток газовых предложений на европейском рынке уменьшит цены. Вторая позиция имеет иной набор аргументации. Она связана с охлаждениями отношений между Путиным и Эрдоганом в связи с конфликтами противоречиями в Сирии и в Ливии, попыток Анкары использовать в своих геополитических интересах "газовую карту". За четыре месяца 2020 года на сжиженный газ в Турции приходится 44% всех поставок, из них 40% - на сжиженный газ из США. В этой связи турецкая газета Daily Sabah считает, что подрывается не только экспортный потенциал "Турецкого потока", но и может поменяться весь характер сотрудничества Анкары с Москвой.



Теоретически такое возможно. А практически? Турция, имеющая больше опыта во взаимоотношениях с современным Западом, нежели новая Россия, находится в сложных отношениях с ЕС и США вовсе не по причине развития сотрудничества с русскими. Так уж получается, что объективно Москва выступает на Ближнем Востоке в качестве "консервативного партнера", ратующего за сохранение территориальной целостности государств региона, тогда как западные партнеры, особенно американцы, ведут дело к фрагментации его, включая, кстати, и саму Турцию. В этом смысле такие проекты, как "Турецкий поток", придают стране геополитическую устойчивость. Потому Анкара не заинтересована в выдавливании российского газа, несмотря на снижение котировки его для себя. Другое дело, что Эрдоган действует в своей манере, забалтывая Путина уверениями в дружбе, но при случае не упуская возможности вести только свою игру. Ведь он выиграл время, в течение которого появились поставщики трубопроводного газа плюс появилась возможность приобретать СПГ. Де-факто Турция превращается в большой региональный газовый хаб. Ближний Восток накануне больших событий.