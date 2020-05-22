Вирусоворот в природе: SARS-CoV-2 мог передаться животным от людей

15:59 22.05.2020

Из-за широкого распространения инфекции поиск первоначального хозяина патогена может зайти в тупик



Анна Урманцева



Новый коронавирус распространился так масштабно, что мог передаться животным от людей, поэтому поиск его первоисточника затягивается, - говорится в вышедшей недавно статье журнала Nature. Даже если в скором времени SARS-CoV-2 обнаружат, например, у летучих мышей, нет гарантии, что они не заразились им от человека, а не наоборот. Российские эксперты пояснили "Известиям", что ответ на вопрос о времени перехода патогена от человека к животным или наоборот могут дать генетические ветви. Для этого нужно будет провести расшифровку генома найденного коронавируса.



Расследование в тупике



На этой неделе журнал Nature опубликовал обзор мнений ученых разных стран о возникновении коронавируса. В статье также содержится призыв к поискам источника его происхождения в разных странах.



В частности, публикация содержит ссылку на проект резолюции, предложенной к рассмотрению на 73-й Всемирной ассамблее здравоохранения, прошедшей на днях в дистанционном формате. В резолюции, подписанной представителями Европейский союза, Китая, Великобритании, России, Японии и других стран, сказано, что нужно активизировать поиски зоонозного источника вируса.



"Единственный способ с уверенностью сказать, от какого животного произошел вирус, - найти его у диких животных. Другие подходы дадут только неподтвержденную информацию", - приводятся в статье слова Аринджея Банерджи - исследователя коронавируса в Университете МакМастера в Гамильтоне (Канада).



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Другую точку зрения выказывает Ли Синьгуан, специалист по эволюции вирусов из Уханьского университета биоинженерии. Он полагает, что вирус настолько широко распространился среди людей, что даже обнаружение его у животных не обязательно подтвердит их роль в качестве промежуточных хозяев, поскольку они сами могли быть заражены людьми. "Ситуация сейчас очень сложная", - цитирует его журнал.



Все на поиски



На данный момент поиски хозяина SARS-CoV-2 не увенчались успехом. Пока самым близким штаммом, на 96,2% генетически похожим на виновника нынешней пандемии, остается образец RаtG13, найденный в коллекции Уханьской лаборатории, - об этом "Известия" писали в материале "Ухань находок".



В статье журнала Naturе приводят мнение Аарона Ирвинга - исследователя инфекционных заболеваний в Медицинской школе Duke-NUS в Сингапуре. Он считает, что исходный штамм SARS-CoV-2 может скрываться в образцах тканей различных животных, хранящихся в лабораториях по всему миру. "Во многих лабораториях образцы находятся в морозильных камерах", - полагает он.



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Образец RatG13 на 96,2% генетически соответствует виновнику пандемии



В частности, в статье сказано, что Ирвинг планирует сотрудничать с исследователями из Тропического ботанического сада Сишуанбаньна Китайской академии наук (CAS) в Юньнани (сад площадью 1,1 тыс. га создан для сохранения различных видов животных и растений, а также научных исследований. - "Известия") для анализа образцов тканей диких млекопитающих на наличие коронавирусов, которые могут быть тесно связаны с SARS-CoV-2. Он также собирается открыть новую лабораторию в Чжэцзянском университете, организованном совместно с Эдинбургским институтом в Хайнинге. Где планирует искать коронавирусы у летучих мышей, древесных землероек, циветт и других млекопитающих.



Его коллеги также обнародовали свои планы. Например, исследователь из Института микробиологии Китайской академии наук в Пекине Ши Йи планирует изучить самый генетически близкий образец к новому коронавирусу - RаtG13. Он собирается внедрить инактивированную версию RаtG13 различным животным: летучим мышам, кошкам, обезьянам и свиньям с целью выяснить, развивается ли у вируса сходная картина мутаций с SARS- CoV-2. Если сходство обнаружится, будет ясно, к каким животным адаптировался вирус, прежде чем "перепрыгнул" на людей.



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Чемпионский прыжок



Тем временем очень многие исследования показывают, что новый коронавирус действительно обладает удивительной способностью легко переходить к разным животным. В лабораторных экспериментах было показано, что кошки, египетские летучие собаки (Rousettus aegyptiacus), хорьки, макаки-резус и хомяки чувствительны к SARS-CoV-2. Вне лабораторий этот коронавирус находили также у многих животных, включая домашних кошек и собак, тигров и львов в зоопарках, а также выращенных на фермах норок. Скорее всего, они заражались от людей.



Вероятность проникновения SARS-CoV-2 в организмы разных позвоночных анализировали также с помощью вычислительных моделей. Впрочем, моделирование не всегда коррелирует с экспериментальными данными. Есть примеры, когда моделирование вроде отрицает возможность проникновения в клетку, а лабораторные опыты показывают обратное, - говорится на страницах журнала Nature.



Но главный вопрос статьи повис в воздухе: нужно ли все-таки пытаться найти первоначального хозяина SARS-CoV-2 в дикой природе или на данном этапе пандемии, когда вирус мог передаться от человека к животным, это бесполезно?



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- Думаю, что люди могли передать коронавирус животным, считает заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская. - Но это не помешает сделать вывод о его истинном происхождении. По геномам, по накопленным мутациям будет видно, какой вирус от какого произошел. Биоинформатики отлично умеют это делать: построить дерево и посмотреть, какой вирус "моложе", какой "старше". То есть кто от кого его получил.



Также исследователь уверена, что через несколько лет, если Ши Чжэнли (исследователь, опубликовавшая статью о RаtG13) и ее коллеги продолжат свои поисковые работы, накопление данных позволит разобраться в этой истории. Пока ясно лишь то, что первых пациентов нашли в Ухане. Позже станет известно, из какой именно точки (допустим, конкретной деревни) пошла инфекция, где коронавирус перешел из дикой природы к человеку, - добавила Светлана Боринская.



Ее оптимизм поддерживает и pyководитeль Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский.



- Действительно, биоинформатикам под силу такая задача, - сообщил "Известиям" эксперт. - Именно так и будет. Однако если представить себе, что существует необходимость запутать ученых, это тоже можно будет сделать довольно просто. Для этого нужно взять старый образец коронавируса из лабораторной коллекции, который являлся исходным штаммом SARS-CoV-2, и распространить его среди потенциальных хозяев. А потом там же выделить этот вирус обратно и предъявить миру.



Впрочем, по мнению Константина Крутовского, такой поворот событий - чисто гипотетический.