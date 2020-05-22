"Люди просто умирают дома". Йемен не может справиться с коронавирусом

21:13 22.05.2020

Менее 200 зарегистрированных случаев инфекции коронавируса, из них 30 летальных. Такова официальная статистика Йемена, которой мало кто верит. Врачи и международные гуманитарные организации считают, что речь идет о цифрах совсем другого порядка. Только в Адене на юге страны уровень смертности вырос за последнюю неделю почти в восемь раз.

"Медицинский центр "Врачей без границ" - единственный специализированный центр по лечению COVID-19 не только в Адене, но и на юге Йемена в целом. С 30 апреля по 17 мая мы приняли 173 пациента, по меньшей мере 68 из них умерли. Многие пациенты поступают в центр уже с острым респираторным дистресс-синдромом",- говорится в пресс-релизе "Врачей без границ", распространенном в четверг.

Организация обращает внимание на число захоронений в городе: в течение последней недели в Адене умирали до 80 человек в день, тогда как до вспышки коронавируса - в среднем 10 человек. Отмечается и рост заболевших среди медицинских работников.



То, что мы наблюдаем в нашем медицинском центре, лишь вершина айсберга, если говорить о количестве заразившихся и умирающих людей в городе. Люди обращаются к нам слишком поздно. И мы знаем, что многие вообще не обращаются: они просто умирают дома. Ситуация душераздирающая",- сообщила Каролин Сегуин, которая руководит работой "Врачей без границ" в Йемене.

"Врачи без границ" призвали международное сообщество принять срочные меры для помощи Адену и Йемену в целом. Речь идет о выделении средств на оплату труда медработникам, доставке средств индивидуальной защиты для них, а также оборудования для больниц.

Война в Йемене началась в марте 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. С этого времени президент Хади и члены правительства проживают в Саудовской Аравии, а часть верного ему правительства остается в Адене, где, в свою очередь, идет борьба за власть между официальными властями и сепаратистским Южным переходным советом. Хуситское движение "Ансар Аллах" и ядро бывшей партии "Всеобщий народный конгресс" контролируют около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану. На этой территории проживает около 80% населения страны. И без коронавируса международные организации называли ситуацию в Йемене гуманитарной катастрофой. Почти половина населения находится на грани голода, холерой переболели около 10% йеменцев. В стране были зафиксированы вспышки кори, малярии, свиного гриппа, лихорадки денге.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие гуманитарные организации заранее предупреждали о неготовности системы здравоохранения Йемена к борьбе с коронавирусом и попытались принять превентивные меры в начале эпидемии. В частности, группы быстрого реагирования, созданные в свое время для борьбы с холерой и работающие во всех 333 районах страны, были перепрофилированы на борьбу с COVID-19. Началась работа и по оборудованию специальных медицинских центров более чем в 30 больницах, а также поставка медицинского оборудования, включая аппараты для искусственной вентиляции легких.

Однако несколько сотен аппаратов явно недостаточно для почти 30-миллионного населения страны.

Первый случай коронавируса в Йемене был зарегистрирован 10 апреля. Ровно месяц спустя Аден объявили "зоной эпидемии". На тот момент в городе было официально зарегистрировано 35 случаев инфицирования, из них 4 летальных. Но в эти данные никто не верил, тем более что уровень смертности в Адене резко вырос. Агентство AFP сообщило о прекращении приема пациентов с симптомами коронавируса в городских больницах, некоторые и вовсе закрылись из-за отсутствия необходимых средств защиты и препаратов. Врачи также жаловались на нехватку тестов. Директор одной из частных больниц Адена Ясер ан-Нассири отметил, что правительство не уделяет достаточного внимания кризису из-за выяснения отношений с Южным переходным советом, который в конце апреля решил ввести самоуправление на юге страны. Столкновения в ряде районов продолжаются уже почти три недели.

В то же время в Управлении гражданского состояния в Адене призвали не спешить с выводами о причинах резкого скачка смертности, отметив, что десятки людей умерли от болезней, причины которых, как и их связь с коронавирусом, пока не установлены.

Представитель гуманитарной организации Oxfam Самах Хадид также пояснил "РИА Новости", что получить надежный диагноз не всегда возможно, так как "комары в Адене распространяют малярию, лихорадку денге и вирус чикунгунья".

Если по Адену есть хоть какая-то информация, то достоверных источников о ситуации по всей стране в целом нет. 10 мая ВОЗ приостановила работу своих сотрудников в Йемене на территориях, подконтрольных "Ансар Аллах". По данным Reuters, ВОЗ приняла это решение, чтобы "заставить хуситов сообщать о результатах тестов на COVID-19".

Хуситы не делятся результатами тестов с врачами и ВОЗ, если они оказываются положительными",- рассказал один из источников агентства.

Спустя неделю представители йеменского правительства публично обвинили хуситов в сокрытии фактов о вспышке эпидемии на подконтрольной им территории - правда забыв прокомментировать данные по югу страны.

Впрочем, даже если бы статистика в стране была приближена к реальности, а больницы оборудованы всем необходимым, главное средство борьбы с пандемией - самоизоляцию - в Йемене обеспечить практически нереально, учитывая, что и так большая часть населения лишена средств к существованию и зачастую выбор стоит так: умереть от голода, коронавируса, холеры или в результате военных действий. Да и дома, где можно скрыться от пандемии, у многих йеменцев просто нет. Особо тяжелая эпидемиологическая ситуация традиционно складывается в лагерях для внутренне перемещенных лиц, где живет более 1 млн человек. Там даже вода - проблема.

Марианна Беленькая

от 22.05.2020