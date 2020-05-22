У 4-х сотрудников посольства Кыргызстана в России выявлен коронавирус

21:17 22.05.2020

22 мая 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА



Коронавирус выявили у сотрудников посольства Кыргызстана в России. Информацию 24.kg подтвердила пресс-секретарь дипмиссии Гульбарчын Байымбетова.

По ее словам, заболевание обнаружили у четырех сотрудников посольства, такое же количество заболевших в представительстве Госслужбы миграции и трое - в представительстве МВД.

"Они все на самоизоляции, некоторые уже вылечились. Посольство продолжает работать в штатном режиме", - добавила она.