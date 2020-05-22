 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У 4-х сотрудников посольства Кыргызстана в России выявлен коронавирус
21:17 22.05.2020

22 мая 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА

Коронавирус выявили у сотрудников посольства Кыргызстана в России. Информацию 24.kg подтвердила пресс-секретарь дипмиссии Гульбарчын Байымбетова.
По ее словам, заболевание обнаружили у четырех сотрудников посольства, такое же количество заболевших в представительстве Госслужбы миграции и трое - в представительстве МВД.
"Они все на самоизоляции, некоторые уже вылечились. Посольство продолжает работать в штатном режиме", - добавила она.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590171420
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