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УкрБудни-1. В пьяной уличной разборке девушка пристрелила криворожского прокурора Пипку
21:23 22.05.2020

Девушка расстреляла криворожского прокурора Пипку

В Кривом Роге произошла стрельба возле отеля "Украиночка" - девушка выпустила всю обойму из травматического пистолета в прокурора Алексея Пипку.
Мужчина был экстренно госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Стрелявшую задержали, и в настоящее время полиция ведет расследование. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 "Покушение на убийство" УК Украины.
Сам инцидент произошел 21 мая около полуночи в Саксаганском районе города.
Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло во время празднования дня рождения в компании друзей. К месту гуляний также приехала знакомая девушка прокурора Криворожской местной прокуратуры № 3, которая и устроила стрельбу.
В пресс-службе полиции не комментируют детали происшествия и что могло стать причиной.
В то же время в криворожских пабликах активно обсуждают ночную стрельбу и пишут, что в то время в отеле праздновали день рождения одного из сотрудников прокуратуры.
Также в сети озвучиваются несколько версий инцидента. Согласно одной из них, у Алексея Пипки в состоянии сильного алкогольного опьянения возник конфликт с девушкой в компании прокуроров.
Также отмечается, что раненому в область живота Пипке уже провели несколько операций.
Вторую версию озвучил криворожский журналист Кирилл Кризалис. Он утверждает, что в прокурора стреляла его сожительница по причине ревности.
"Причина: сожительница прокурора приревновала его к другой барышне. Мои источники утверждают, что девушка слегка не в себе, любит выпить и порой бывает неконтролируемой", - написал он в своем Facebook.

Источник - rusvesna.su
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