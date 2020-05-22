УкрБудни-2. Пенсионер на Житомирщине расстрелял 7 нацгвардейцев

21:28 22.05.2020

Бойня на Житомирщине: расстреляны "атошники" и нацгвардейцы



Минувшей ночью в Житомирской области Украины произошел конфликт, окончившийся гибелью семи человек. Преступник, расстрелявший своих оппонентов из ружья, уже задержан.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Нацполиции, "около 1:00 в с. Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, при конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек".

Злоумышленник задержан, у него изъято охотничье ружье.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух и более лиц (ч.2 ст.115 УК Украины), преступнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На месте работают следственно-оперативные группы, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

ОБНОВЛЕНО

Украинское издание "Страна.ua" сообщает подробности бойни на берегу водоема у села Новоселица.

Информированный источник сообщает, что у пруда были расстреляны военнослужащие Нацгвардии Украины и батальона им. Кульчицкого.

Сообщается, что ночью в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что в компании из восьми человек, в которой он находился вблизи водоема в Новоселице, возник спор с арендатором частного пруда, который в ходе конфликта открыл огонь из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58, смертельно ранив семерых мужчин.

По информации источников, среди погибших есть действующие военнослужащие Национальной гвардии Украины. Речь идет о военных батальона им. Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (позывные "Малек" и "Бородатый"), приписанным к Гостомельской воинской части № 3018 НГУ, Виталие Вульчине, двух военнослужащих с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко ("Гець") и работнике Киевского национального авиационного университета Александре Белоусе.

Предварительно установлено, что их в ходе возникшего конфликта расстрелял 58-летний владелец частного пруда Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

На месте происшествия была изъята винтовка ИЖ-58, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Сейчас рассматриваются две версии произошедшего.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко интерпретировал ситуацию так, будто у водоема накануне собралась компания старых друзей (очевидно, под этими лицами подразумеваются расстрелянные военнослужащие и волонтеры), вместе с которыми находился и арендатор водоема Захаренко.

Мужчины совместно ловили рыбу, употребляли алкогольные напитки, затем шесть из них отправились спать, остальные трое продолжили застолье. Что случилось потом, точно неизвестно, но, так или иначе, между собутыльниками возник спор, и Захаренко схватился за оружие.

По словам Геращенко следует, что арендатор водоема сначала убил двух мужчин, которые находились рядом с ним, а в дальнейшем решил убить и тех, которые спали.

Согласно второй версии, обнародованной в соцсетях, история имеет несколько иную подоплеку.

По другой версии, раньше с Захаренко требовали "дань" местные правоохранители, а когда тот отказался и сдал "оборотней в погонах", к нему на "разборки" пришли "атошники", конфликт с которыми и закончился стрельбой.

"Страна.ua" напоминает, что накануне трагедии на сайте полиции Житомирской области было сообщение о разоблачении на взятке (ч. 3 ст. 368 УК Украины) начальника полиции одного из районов области, который за "невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы, требовал у 58-летнего жителя Романовского района ежемесячно передавать ему 10 тысяч гривен".

По информации источника, речь как раз и шла о водоеме возле села Новоселица. Тогда "оборотнем в погонах" оказался начальник Попильнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Житомирской области подполковник Руслан Мшанецкий, а заявителем, который пожаловался на вымогательство, выступал именно Анатолий Захаренко.



Источник: https://rusvesna.su/news/1590130199