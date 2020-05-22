Пассажирский Airbus A320 рухнул на крыши Карачи (Пакистан). Более 100 погибших

21:48 22.05.2020

- В результате авиакатастрофы близ аэропорта Карачи в Пакистане есть выжившие, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух неназванных представителей гражданской авиации.

По их словам, как минимум два человека живы.

Между тем местные телеканалы сообщали о троих выживших пассажирах, которые сидели на первом ряду авиалайнера. В общей сложности на борту находилось 107 человек.

В МИД РФ сообщили, что россиян нет среди пострадавших в результате крушения самолета.

Ранее мэр Карачи Васим Ахтар заявил, что все находившиеся на борту люди погибли.

По словам свидетелей, самолет Airbus A320 пытался по крайней мере два раза зайти на посадку.

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи. Самолет следовал по маршруту Лахор-Карачи и упал незадолго до посадки в Международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

Власти провинции Синд, административным центром которой является город Карачи, сообщили, что самолет рухнул на густонаселенный район.