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Китай заявил, что пропавший 25 лет назад Панчен-лама "не желает, чтобы его беспокоили"
22:11 22.05.2020

С 1995 года Гедун Чокьи Ньима считается пропавшим без вести, и с тех пор о нем ничего доподлинно не известно

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник приоткрыл завесу тайны над судьбой пропавшего четверть века назад, а фактически похищенного властями Китая, шестилетнего мальчика Гедуна Чокьи Ньимы. Об этом сообщает CNN.
В мае 1995 года Далай-лама XIV признал Ньиму в качестве 11-го воплощения Панчен-ламы (означает "великий ученый"). Это второй по рангу лама в иерархии тибетского буддизма.

Однако вскоре после признания ребенка в качестве новой реинкарнации Панчен-ламы китайские власти увезли его вместе с семьей. Вместо него китайское правительство объявило Панчен-ламой Гьялцэна Норбу. Но тибетское духовенство и сам Далай-лама XIV, вынужденно покинувший Лхасу 60 лет назад, не признали ставленника Китая. Большинство тибетцев также отвергли этот выбор. Повзрослев, Норбу стал выполнять все более заметную роль в политической жизни Китая, часто выступая на официальных мероприятиях в Пекине.

С 1995 года Гедун Чокьи Ньима считается пропавшим без вести, и с тех пор о нем ничего доподлинно не известно, передает "Интерфакс".

19 мая представитель МИД КНР дал скупые комментарии по поводу исчезновения Ньимы. Чиновник сообщил, что уже 31-летний Ньима окончил колледж, устроился на работу, и ни он, ни его семья не хотели, чтобы их потревожили в их "нынешней нормальной жизни".

Как отмечает CNN, остается неизвестным, знает ли Ньима о том, что его выбрали в качестве Панчен-ламы.

"Похищение Китаем Панчен-ламы и насильственное отрицание его религиозной идентичности и права на религиозную практику в монастыре - это не только нарушение религиозной свободы, но и грубое нарушение прав человека", - с таким заявлением по случаю 25-й годовщины исчезновения Ньимы выступило тибетское правительство в изгнании.

В ответ на вторжение в Тибет китайских коммунистов в марте 1959 года произошло антикитайское восстание, которое было жестоко подавлено. За несколько месяцев были убиты тысячи тибетцев. 24-летнему Далай-ламе XIV (Тензин Гьяцо) и его сторонникам пришлось искать убежище за границей. В настоящее время духовный и светский лидер и тибетское правительство находятся в Индии.
Как отмечает CNN, госсекретарь США Майкл Помпео также осудил преследование Китаем Гедуна Чокьи Ньимы и призвал Пекин "обнародовать местонахождение Панчен-ламы" и уважать свободу вероисповедания тибетцев.
Беспокойство у Пекина вызывает религиозное значение фигуры Панчен-ламы в тибетском буддизме: он частично отвечает за нахождение реинкарнации следующего Далай-ламы. Нынешнему обладателю этого титула 6 июля исполнится 85 лет, и поиск преемника скоро может стать актуальным, отмечает CNN.

В то же время Тензин Гьяцо ранее заявлял, что его преемник может быть найден и за пределами Тибета, а также предположил, что он может вообще не реинкарнироваться, что делает его последним человеком, носящим этот титул

Источник - newsru.com
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