 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.05.2020
23:04  Cемья Хашогги прощает его убийц
22:11  Китай заявил, что пропавший 25 лет назад Панчен-лама "не желает, чтобы его беспокоили"
21:48  Пассажирский Airbus A320 рухнул на крыши Карачи (Пакистан). Более 100 погибших
21:45  Восстановление Большой России-Евразии, - В.Коровин
21:28  УкрБудни-2. Пенсионер на Житомирщине расстрелял 7 нацгвардейцев
21:23  УкрБудни-1. В пьяной уличной разборке девушка пристрелила криворожского прокурора Пипку
21:17  У 4-х сотрудников посольства Кыргызстана в России выявлен коронавирус

21:13  "Люди просто умирают дома". Йемен не может справиться с коронавирусом
15:59  Вирусоворот в природе: SARS-CoV-2 мог передаться животным от людей
15:55  Эрдоган и Алиев переигрывают Путина по газу, - С.Тарасов
15:49  Жена и дочь Ш.Мирзиеева утешают сардобинских "утопленников"
14:27  Германия и Европа между потоками российского газа, - П.Искендеров
14:26  "Биологическая петля" ЦентрАзии. Американские биолаборатории в южном подбрюшье России, - А.Уваров
14:23  Во время коронакризиса в Японии власть перетекает от государства к... якудза, - Le Figaro
14:20  Тайвань отвергает модель "одна страна, две системы", - С.Фаллетти
13:04  За что раввины прокляли Билла Гейтса. Коронавирус и антихрист: симбиоз или химера? - К.Душенов
13:01  Умер отец исламских финансов - саудовский миллиардер Салих Абдуллах Камиль
12:45  В КирПарламент (за 5 месяцев до роспуска) доизбран очередной прохиндей - Айдаров
12:37  Волшебные яйца Слизерина. Изменились правила отбора в КазБолашакеры
10:39  Адмиралы песчаных карьер. Экс-главнокомандующего КазВМФ Жанзакова осудили на 6 лет
10:18  Меньше дури. ГосСМИ оптимизируют в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Cемья Хашогги прощает его убийц
23:04 22.05.2020

Сын саудовского журналиста ходатайствует о смягчении приговора пытавшим и расчленившим его отца
Геннадий Петров

22 мая 2020

Салах Хашогги, сын саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого два года назад, опубликовал в Twitter обращение его семьи. Она, как оказалось, прощает убийц. По делу о смерти Джамаля Хашогги пять человек были приговорены к смертной казни, еще трое получили крупные тюремные сроки. Теперь открыт путь к их помилованию.
Сообщение семьи было сделано в особое время: в священный месяц Рамадан, после Ночи аль-Кадр (иначе называемой Ночь предопределения и могущества), которая в этом году была с 18 на 19 мая. В Саудовской Аравии неделя после этой ночи считается временем, когда родственники могут отказываться от кровной мести и просить о снисхождении к своим обидчикам.
"Мы, семья мученика Джамаля Хашогги, объявляем, что помиловали тех, кто убил моего отца", - написал Салах Хашогги в своем Twitter.
Джамаль Хашогги погиб 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он вошел туда по личному делу и уже не вышел. Власти Саудовской Аравии долго отрицали, что Хашогги вообще появлялся в консульстве, но потом признали, что журналист был схвачен там, подвергнут пыткам, погиб, потом был расчленен и вывезен из здания. По его делу саудовские власти арестовали 18 человек. В декабре 2019 года пятерым из них вынесен приговор.
Хашогги последние годы был убежденным критиком фактического правителя Саудовской Аравии наследного принца Мухаммеда бин Сальмана. Его внешнюю политику и реформу журналист неоднократно критиковал на страницах Washington Рost. Считалось, что Хашогги – своеобразный "голос" оппозиции принцу в королевской семье. Хотя имя Мухаммеда бин Сальмана в связи со смертью журналиста упоминалось в прессе многократно, в материалах уголовного дела оно не фигурировало. Не были осуждены советник наследного принца Сауд аль-Кахтани и возглавлявший на момент убийства разведку королевства Ахмад аль-Асири.
По данным портала Middleeasteye, на семью Хашогги оказывалось давление с тем, чтобы она отказалась от требования переквалификации обвинения. Согласно шариатскому праву, умышленное убийство относится к категории кисас – преступлениям, за которые возможно только аналогичное воздаяние, то есть, в данном случае, смерть. Однако пятеро осужденных были признаны виновными в непредумышленном убийстве. Портал утверждает, что семье убитого журналиста предлагается щедрая компенсация. Правда, учитывая, что Хашогги – один из самых богатых и влиятельных кланов Саудовской Аравии, ясно, что убийцы были прощены отнюдь не из-за денег.
Следует отметить, что в марте принц бин Сальман перешел в атаку на своих недругов. Под стражу были взяты его основные оппоненты, в том числе принц Мухаммед бин Саад аль Сауд – брат короля Сальмана. На этом фоне решение помиловать убийц журналиста Хашогги, тем самым поставив точку в скандальном деле, нанесшем серьезный удар по репутации принца бин Сальмана, не представляется удивительным.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590177840
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли закон по снижению регистрационного барьера для создания политических партий
- Столица должна быть примером для всех регионов - А. Мамин
- Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев
- Депутаты "Ак жола" обсудили с лидерами автомобильной промышленности вопросы инвестиционной политики отрасли
- Кадровые перестановки
- О рождаемости в 2019 году
- МСХ: залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности
- Порядка 586 тыс. казахстанцев получили АСП на общую сумму более 19 млрд тенге
- Минсельхоз: на юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи
- Ответственность за дискредитацию государственной службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  