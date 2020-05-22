Cемья Хашогги прощает его убийц

23:04 22.05.2020

Сын саудовского журналиста ходатайствует о смягчении приговора пытавшим и расчленившим его отца

Геннадий Петров



22 мая 2020



Салах Хашогги, сын саудовского журналиста Джамаля Хашогги, убитого два года назад, опубликовал в Twitter обращение его семьи. Она, как оказалось, прощает убийц. По делу о смерти Джамаля Хашогги пять человек были приговорены к смертной казни, еще трое получили крупные тюремные сроки. Теперь открыт путь к их помилованию.

Сообщение семьи было сделано в особое время: в священный месяц Рамадан, после Ночи аль-Кадр (иначе называемой Ночь предопределения и могущества), которая в этом году была с 18 на 19 мая. В Саудовской Аравии неделя после этой ночи считается временем, когда родственники могут отказываться от кровной мести и просить о снисхождении к своим обидчикам.

"Мы, семья мученика Джамаля Хашогги, объявляем, что помиловали тех, кто убил моего отца", - написал Салах Хашогги в своем Twitter.

Джамаль Хашогги погиб 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он вошел туда по личному делу и уже не вышел. Власти Саудовской Аравии долго отрицали, что Хашогги вообще появлялся в консульстве, но потом признали, что журналист был схвачен там, подвергнут пыткам, погиб, потом был расчленен и вывезен из здания. По его делу саудовские власти арестовали 18 человек. В декабре 2019 года пятерым из них вынесен приговор.

Хашогги последние годы был убежденным критиком фактического правителя Саудовской Аравии наследного принца Мухаммеда бин Сальмана. Его внешнюю политику и реформу журналист неоднократно критиковал на страницах Washington Рost. Считалось, что Хашогги – своеобразный "голос" оппозиции принцу в королевской семье. Хотя имя Мухаммеда бин Сальмана в связи со смертью журналиста упоминалось в прессе многократно, в материалах уголовного дела оно не фигурировало. Не были осуждены советник наследного принца Сауд аль-Кахтани и возглавлявший на момент убийства разведку королевства Ахмад аль-Асири.

По данным портала Middleeasteye, на семью Хашогги оказывалось давление с тем, чтобы она отказалась от требования переквалификации обвинения. Согласно шариатскому праву, умышленное убийство относится к категории кисас – преступлениям, за которые возможно только аналогичное воздаяние, то есть, в данном случае, смерть. Однако пятеро осужденных были признаны виновными в непредумышленном убийстве. Портал утверждает, что семье убитого журналиста предлагается щедрая компенсация. Правда, учитывая, что Хашогги – один из самых богатых и влиятельных кланов Саудовской Аравии, ясно, что убийцы были прощены отнюдь не из-за денег.

Следует отметить, что в марте принц бин Сальман перешел в атаку на своих недругов. Под стражу были взяты его основные оппоненты, в том числе принц Мухаммед бин Саад аль Сауд – брат короля Сальмана. На этом фоне решение помиловать убийц журналиста Хашогги, тем самым поставив точку в скандальном деле, нанесшем серьезный удар по репутации принца бин Сальмана, не представляется удивительным.