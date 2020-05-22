Зацепились языками: на Украине "слили" беседы Порошенко и Байдена

00:02 23.05.2020

Пленки подтверждают колониальный статус Незалежной



Игорь Кармазин



На Украине обнародовали записи разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом. Пленки подтверждают колониальный статус Украины: глава государства согласовывал с американцем кандидатуры генпрокурора, премьер-министра, отчитывался о повышении тарифов ЖКХ и национализации крупнейшего банка. "Известия" разбирались в подробностях скандала.



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Прокурорский вопрос



Записи разговоров обнародовал внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. Он представил 11 отрывков, сделанных с декабря 2015 по ноябрь 2016 года, когда оба политика занимали высшие государственные должности.



Записи начинаются с обсуждения действовавшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Тот расследовал дело Бурисмы и вышел на Байдена. Порошенко дают понять, что кредит в размере $1 млрд Киев получит после отставки Шокина. "Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд", - звучит на пленке голос Байдена.



Порошенко и Шокин



Порошенко осознает, что правовых оснований для отставки генпрокурора нет. "Несмотря на отсутствие обвинений в коррупции и данных относительно его неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку", - сообщает президент Украины. Разговор датируется 22 марта 2016 года. Через пять дней Шокина действительно сняли с должности.



Тогда же, в марте 2016-го, Порошенко согласовывает с Байденом нового генпрокурора. "Один из возможных кандидатов - лидер моей фракции [Юрий] Луценко, который является публичной персоной. Но если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, я отзову свое предложение. Никто не знает, что я собираюсь его предложить", - говорит президент Украины.



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В мае 2016-го Луценко занял пост генпрокурора. Тогда Порошенко рапортует Байдену, что уже дал Луценко задание выйти на контакт с американским посольством. А также просит выделить доверенного человека для согласования вопросов по Генпрокуратуре Украины.



В сердце с Миннесотой



Другой эпизод касается смены премьер-министра Украины. В апреле 2016-го в отставку ушел кабинет министров Арсения Яценюка. После этого Порошенко сообщает Байдену, что для продвижения нового главы правительства ему не хватает голосов в раде, и просит надавить на фракцию "Самопомощи". Из записей следует, что она финансируется американцами. "Наши партнеры из США дали гранты "Самопомощи", оказали значительную финансовую поддержку… Было бы хорошо, если бы вы продолжили давление на "Самопомощь", - просит Порошенко. Байден его слова не опровергает, а соглашается помочь.



Третья тема переговоров - повышение тарифов ЖКХ. Порошенко хвастается, что поднял их выше, чем просили в МВФ. "Мы демонстрируем значительный прогресс. Проголосовали за 100% тарифов, несмотря на то что МВФ ожидал только на 75%", - говорит президент Украины. Он также хвастается американскому собеседнику, что реформировал цены на лекарства, "сняв все препятствия".



Приватбанк



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Наконец, Порошенко и Байден обсуждают национализацию крупнейшего на Украине Приватбанка. В ноябре 2016 года Байден торопит Порошенко. "Все, что можно будет сделать, чтобы осуществить давление на Приватбанк, чтобы получить следующий транш от МВФ, - я бы со всем уважением рекомендовал бы как критически важное для вашей экономики и физической безопасности. Коломойский - заноза в заднице и проблема для всех", - говорит вице-президент США. Спустя месяц правительство Украины начало процедуру национализации.



Получается, ключевые решения Порошенко принимал под диктовку американцев. Но в переговорах политиков впечатляет не только содержание, но и подобострастный тон украинского лидера. Он говорит Байдену, что мечтает оказаться с ним в Миннесоте, сообщает, что получает наслаждение от его голоса.



Атака компроматом



Андрей Деркач говорит, что записи ему передали журналисты-расследователи. Судя по звуку, делались записи в кабинете Порошенко. Голос президента Украины слышен на них громко и отчетливо, голос Байдена звучит тише. Политики, видимо, общались по громкой связи.



Появление записей может быть связано с выборами президента США, которые пройдут в ноябре. Противником Дональда Трампа станет как раз Джо Байден.



При этом Андрей Деркач не первый раз обнародует документы о вмешательстве Демократической партии США в политическую ситуацию на Украине. Ранее он заявлял, что замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углава предоставлял посольству США информацию о ходе расследования резонансных дел.



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Известно, что Деркач контактирует с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Тот несколько дней назад начал публиковать информацию о коррупционных связях администрации Барака Обамы с украинскими властями. По словам Джулиани, на Украине украли и вывели за границу $100 млрд.



Вечный суд



В Киеве публикация пленок не могла не вызвать общественный резонанс. Свидетельства внешнего управления страной появлялись и раньше. Но впервые доказательств колониального статуса так много и они настолько очевидны.



Действующий президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая пообещал Порошенко "много разных приключений и приговоров". Генпрокуратура возбудила против бывшего главы государства уголовное дело. Ему вменяют госизмену и злоупотребление служебным положением. Тому, впрочем, не привыкать. За последний год против него возбудили почти 20 уголовных дел, но не вручили ни одного подозрения, а с начала весны даже перестали вызывать на допросы.



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Украинский политолог Андрей Золотарев в беседе с "Известиями" говорит, что и сейчас уголовное разбирательство не получит продолжения. "Возможно, создадут в Верховной раде специальную следственную комиссию. Но дальше дело не пойдет. Наверное, будут тянуть до американских выборов, а там все и забудется", - говорит эксперт.



Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько также не видит перспектив расследования. "Зеленский уже год находится у власти, он много раз мог отправить предшественника за решетку. Очевидно, что бывший президент защищен международным иммунитетом. Западные партнеры не хотят, чтобы он начал давать показания. Поэтому и нынешний скандал закончится ничем", - подчеркивает политолог.