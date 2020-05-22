Нефтяные игры саудитов, - Олег Бондаренко

00:31 23.05.2020

Об авторе: Олег Владимирович Бондаренко - директор Фонда прогрессивной политики.



22 мая 2020



Мир после пандемии, как говорят, прежним не будет. Но каждый день не похож на предыдущий. Сегодняшняя цена на нефть (35 долл. за баррель марки Brent), по прогнозам западных аналитиков, с известными колебаниями, зафиксируется к концу года. И причиной этому, помимо общемирового снижения спроса на углеводороды, является изменение архитектуры энерго-геополитических взаимоотношений.

Так, если еще совсем недавно США были главным образом импортером нефти, то с 2018 года Вашингтон впервые со времен Второй мировой войны стал экспортером "черного золота". В то же время, Королевство Саудовской Аравии (КСА), служившее прежде пристяжным энергетическим ремнем политики США, этой весной рискнуло попробовать себя в роли достаточно независимого игрока на мировом энергетическом рынке. Настолько "независимого", что 2 апреля 2020 года, по сообщению агентства Reuters, Дональд Трамп в разговоре с руководством королевства даже пригрозил выводом американского контингента с территории КСА, если только саудиты не согласятся уменьшить долю продаваемой нефти.

Трампа можно понять - у него на носу президентские выборы, запланированные на 3 ноября, в которых пока никто не может пообещать ему гарантированную победу, а один из столпов новой американской экономики, назовем ее "трампономикой" - дорогая по себестоимости сланцевая нефть на глазах летит в пропасть. Банкротятся компании-производители "сланца", такие как Whiting Petroleum - вчерашний лидер сланцевой индустрии США.

Ситуацию усугубляет Саудовская Аравия, активно продолжающая наступление на внешние рынки. Недавно агентство Bloomberg сообщило о том, что более 50 миллионов баррелей саудовской нефти следует к берегам Соединенных Штатов Америки: около 7 млн к западному побережью, остальное - в Мексиканский залив, где расположен основной пояс американской нефтепереработки.

На восточном побережье США ситуация чуть лучше, чем на западном. Запасы сырой нефти здесь составляют 88 млн барр. При общих объемах хранения в Луизиане и Кушинге в 149 млн барр., плюс резервные хранилища при многочисленных НПЗ. Тем не менее, рекордные объемы поставок саудовской нефти могут обрушить американский рынок и аннулировать усилия администрации США по стабилизации сланцевой отрасли.

Комментируя ситуацию для Bloomberg, директор по исследованиям в области нефти и нефтепродуктов компании Morningstar Inc. Сэнди Филден сказал, что ожидаемые поставки из Саудовской Аравии могут резко нарастить запасы внутри страны. А старший аналитик Rystad Energy по рынку нефти Паола Родригес-Масиу была более категорична в своих оценках: "Если все саудовские танкеры разгрузятся, то эта нефть в течение мая сведет на нет почти все сокращения добычи по сравнению с мартовскими уровнями, фактически поддерживая текущие высокие уровни наполнения хранилищ".



Что может помочь остановить этот вал? Только старый как мир инструмент – очередной картельный сговор. Но поскольку договоренности в рамках "ОПЕК+" уже явно недостаточно, приходится включать пристяжные ремни международного "телефонного права" сильного. В результате телефонных переговоров глав США и Саудовской Аравии представитель Белого Дома Джадд Дир заявил: "Лидеры двух государств согласились, что стабильность на мировых энергетических рынках очень важна, и подтвердили прочность сотрудничества США и Саудовской Аравии в сфере обороны". Договорились, в общем. А спустя короткое время КСА в одностороннем порядке объявило о сокращении добычи нефти еще на один миллион баррелей в сутки.

Нынешний уровень добычи королевства все равно остается довольно высоким - значительно выше российского. Как это случилось?

Как утверждает нефтегазовый эксперт, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в своей статье в издании Forbes, "равное сокращение России и Саудовской Аравии рассчитано от равного уровня добычи в 11 млн барр./сут., при этом Москве пришлось сокращать реальные объемы, а Эр-Рияду - фиктивные". "Когда саудиты после мартовского демарша запустили демпинговую атаку на рынок, в бой под прикрытием якобы роста добычи были брошены все саудовские стратегические резервы. Проще говоря, рост саудовской добычи до 12 млн барр./сут. в апреле носил словесный характер. Росла не добыча, а объемы экспорта. Соответственно, после заключения новой сделки в рамках ОПЕК+ саудиты сократили также не добычу, а объем изъятия нефти из своих без того облегчившихся запасов".

То есть, получается, что по причине накопившихся запасов нереализованной нефти в КСА под угрозой оказался уровень реальной добычи углеводородов РФ. При этом страдает не только Москва - под шумок кризиса представители саудитов, пользуясь низкими ценовыми показателями на рынке, стремятся увеличить собственные доли акций в энергетических компаниях-мейджорах таких как ENI (Италия) и Total (Франция).

Не может не вызывать вопросы сам принцип последнего соглашения ОПЕК+, опирающийся на уровень внутренней добычи. По справедливости, точкой отсчета по обеспечению рыночного баланса может служить не добыча, а объем экспорта. Ведь, ОПЕК - организация стран-экспортеров, а не стран-производителей нефти.

В то же время Россия, которая должна обеспечивать объемный внутренний рынок, в отличие от КСА, по итогам соглашения в апреле вынуждена была сократить именно реальную добычу, на чем особенно настаивали представители саудитов.

Трения в отношениях Эр-Рияда и Москвы начались не вчера - они связаны с войной в Сирии, начавшейся еще в 2011 году. Но когда-то именно наша страна стала первым государством, признавшим Саудовскую Аравию в 1926 году. А в 1932-м, в это трудно поверить, но факт, советский "Нефтесиндикат", выиграв это право в конкурентной борьбе у англо-голландской "Shell" и американской "Standard Oil of California", поставил в Аравию 100 тыс. ящиков бензина и керосин. Это было за 6 лет до открытия первых нефтяных залежей на Аравийском полуострове.

История никогда не бывает прежней.