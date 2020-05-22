"Региональный квартет" пытается договориться по Афганистану, - А.Серенко

09:11 23.05.2020 Без участия Индии и официального Кабула такие попытки обречены на провал



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

22 мая 2020



Россия, Китай, Иран и Пакистан пытаются сформировать региональный консорциум для внешнего управления Афганистаном после вывода из этой страны американских войск. Однако, несмотря на демонстрацию готовности к сотрудничеству, говорить о единстве участников регионального квартета пока не приходится. Эксперты "НГ" предсказывают возможность возобновления "большой игры" в Афганистане, но уже с участием региональных стран.

Несколько дней назад спецпредставители России, Китая, Ирана и Пакистана по Афганистану провели первые видеоконсультации по текущей ситуации и процессу национального примирения в Афганистане. Как говорится в заявлении, принятом по итогам консультаций, спецпредставители четырех стран подтвердили "уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана, а также самостоятельное определение его народом своего будущего и пути развития".



Представители регионального "майского" квартета поприветствовали подписание компромиссного соглашения между президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и экс-главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой, выразив надежду, что оно ускорит начало межафганских переговоров. В заявлении спецпредставителей содержатся уже ставшие дежурными фразы о поддержке "руководимого афганцами и принадлежащего афганцам процесса национального примирения", об "инклюзивных межафганских переговорах", которые "являются единственным способом достижения афганского национального примирения", ведущего, как надеются подписанты, "к незамедлительному прекращению затянувшегося конфликта".

Спецпредставители регионального квартета призвали "все афганские этнические группы и партии, включая Движение талибов, использовать возможности для создания условий по скорейшему запуску межафганских переговоров", обратили пристальное внимание "на развитие событий, вызванных выводом иностранных войск из Афганистана", призвав сделать его "упорядоченным и ответственным" в целях "плавного изменения ситуации в Афганистане".

Участники видеоконсультаций заявили о поддержке освобождения заключенных и задержанных лиц "всеми сторонами конфликта в Афганистане", а также призвали к одновременному объявлению всеобъемлющего прекращения огня на всей территории страны, развив, таким образом, инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.



Спецпредставители четырех стран выразили обеспокоенность серьезностью террористической угрозы в Афганистане, призвав "все афганские стороны" принять решительные меры по борьбе с "Аль-Каидой", "Исламским государством" (ИГ), Исламским движением Восточного Туркестана, движением талибов Пакистана (ДТП) и другими запрещенными в РФ международными террористическими организациями, которые действуют против региональных государств. Примечательно, что запрещенный в РФ афганский "Талибан" среди террористических организаций назван не был.

Представители регионального "майского" квартета призвали к "полному искоренению в Афганистане производства и контрабанды наркотиков", подтвердили свою поддержку Афганистану в преодолении последствий пандемии коронавируса COVID-19, поприветствовали продолжение оказания стране международным сообществом гуманитарной помощи.



Наконец, участники консультаций заявили о том, что "репатриация и реинтеграция афганских беженцев должны быть частью процесса национального примирения", призвав международное сообщество поддержать "ограниченное по времени достойное возвращение афганских беженцев", а также "договорились укреплять взаимодействие по Афганистану и работать вместе в целях продвижения процесса афганского национального примирения и восстановления страны".



Любопытно, что спецпредставители РФ, КНР, Ирана и Пакистана, сделав очевидные протокольные реверансы в адрес "Талибана" в итоговом заявлении, ухитрились ни разу не упомянуть правительство Афганистана, апеллируя к неким "афганцам" и "афганским сторонам". Трудно пока сказать, рассчитывают ли, таким образом, участники регионального квартета сделать игнорирование официального Кабула одним из главных принципов своего объединения. До сегодняшнего дня лишь одна Россия, вернее, ее спецпредставитель по Афганистану Замир Кабулов, была замечена в демонстративном пренебрежительном отношении к афганскому правительству. Пекин, Тегеран и даже Исламабад, заигрывая, как и Москва с талибами и некоторыми оппозиционными афганскими политиками, тем не менее, до сих пор вели себя вполне корректно с официальным Кабулом.

Заявление спецпредставителей России, Китая, Ирана и Пакистана не отличается оригинальностью оценок и рекомендаций. Похоже, участники "майского квартета" не столько пытались в ходе своей дистанционной встречи блеснуть нестандартностью подходов к афганской проблеме, сколько демонстрировали готовность сбиться в региональную группу для осуществления объединенного внешнего контроля над Афганистаном.



"Нет сомнений, что это делается в связи с сокращением американского военного присутствия в Афганистане. Понимая, что ни одна страна региона не в состоянии заменить США в роли доминирующей внешней силы в Афганистане, Москва, Пекин, Тегеран и Исламабад пытаются договориться о формировании возможной региональной коалиции, которая должна будет сменить Вашингтон в качестве главного внешнего оператора", - заметил в беседе с "НГ" один из кабульских политических экспертов.

Впрочем, пока явно преждевременно говорить о создании некой устойчивой и сильной региональной коалиции, способной проводить более-менее скоординированную политику в отношении Афганистана. Хотя в итоговом заявлении спецпредставителей солидарно и не упоминается афганское правительство, а афганский "Талибан" не назван в числе террористических организаций, тем не менее, в квартете уже сейчас очевидны принципиальные расхождения.

Так, например, если представители Москвы, Пекина и Исламабада просто заявили о своей поддержке Афганистана "в скорейшем достижении всеобъемлющего и устойчивого мира", то иранская сторона добавила очень важную оговорку – "при уважении Конституции Исламской Республики Афганистан, конституционных прав женщин, этнических и религиозных групп". Другими словами, Тегеран выступил против планов талибов свергнуть в Афганистане режим исламской республики и восстановить систему исламского эмирата. Это очень важное уточнение, равно как и, напротив, фактически продемонстрированная эмиссарами России, Китая и Пакистана готовность согласиться с планами талибов. Несомненно, афганское общественное мнение оценит обе эти позиции внутри регионального квартета. Очевидно, что они принципиально не совпадают между собой, что уже сейчас ставит под вопрос долговечность такого объединения.



Фактическое исключение участниками виртуального совещания спецпредставителей РФ, КНР, Ирана и Пакистана движения талибов из числа региональных террористических организаций дает основания предположить, что эти четыре страны, вероятно, уже ведут консультации на предмет изменения международно-правового статуса "Талибана". Не исключено, что Москва, Пекин, Тегеран и Исламабад планируют опередить Вашингтон и выйти с общей инициативой о снятии с "Талибана" ярлыка международной террористической организации. В этом явно в первую очередь заинтересован Пакистан, так как такой правовой ребрендинг полностью развяжет Исламабаду руки в сотрудничестве с талибами, даст возможность легализовать его, не опасаясь международных санкций.



Впрочем, в этом вопросе пакистанские интересы могут столкнуться с иранскими: конечно, Тегеран не прочь использовать отдельные группировки талибов для ведения гибридной войны против американцев в Афганистане, однако он вряд ли готов легализовать фундаменталистскую суннитскую модель исламского эмирата "Талибана", сделав ее примером для других стран региона. А именно к этому результату приведет снятие с талибов статуса террористической группировки.

Впрочем, не только внутренние противоречия квартета России, Китая, Ирана и Пакистана делают его конструкцию непрочной. В этой модели отсутствует Индия – важнейший политический игрок на афганской шахматной доске. Разумеется, понятно, почему Нью-Дели не пригласили на виртуальное совещание спецпредставителей – индийская сторона не только бы выступила против дипломатических реверансов в адрес "Талибана", но и не допустила бы игнорирования правительства Афганистана. Тогда бы итоговое заявление эмиссаров четырех стран не получилось таким гладким и, соответственно, политический эффект от демонстрации возможности создания новой региональной коалиции был бы еще меньшим.

Однако в реальной ситуации Москве, Пекину, Тегерану и Исламабаду проигнорировать индийский фактор точно не удастся. Без участия Индии никакой региональный консенсус в отношении Афганистана в принципе невозможен. Попытки же игнорировать Нью-Дели приведут лишь к тому, что стратегическая ограниченность "майского квартета" будет всем видна еще сильнее.



"Попытка России, Китая, Ирана и Пакистана сыграть в Афганистане в свою комбинацию, без Индии и без афганского правительства, притом, что внутри этого квартета уже проявляются внутренние противоречия, дает основания говорить о ее недостаточной продуманности, - прокомментировали "НГ" ситуацию кабульские политические наблюдатели. – Квартет явно пытается на публичном политическом уровне навязать свое лидерство Нью-Дели, Кабулу, республикам Центральной Азии, региону в целом. Однако, перспективы такой игры весьма туманны, консолидация участников "коалиции четырех" может носить лишь сугубо ситуативный, точечный характер. Квартет точно не в состоянии заменить собой коалицию США и НАТО, тем более, что между странами региона существует слишком много несовпадающих интересов. Майская кооперация спецпредставителей четырех стран – это имитация готовности сыграть в свою собственную "большую игру", однако последствия такой имитации, при определенных условиях, могут быть не менее разрушительными для Афганистана и региона, чем и настоящая "большая игра". Источник - ng.ru

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