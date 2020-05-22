Американские эсминцы и иранские танкеры взорвут рынок нефти еще раз, - С.Ищенко

09:28 23.05.2020 ВМС США начали охоту на персов в Атлантике. Тегеран готов ответить, а Москва - встать рядом с ним



Сергей Ищенко



22 мая 20



События, назревающие одновременно в Атлантическом океане у побережья Венесуэлы, а также - в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском проливе, способны резко обострить политическую ситуацию в мире. Или, как минимум, "взорвать" глобальный рынок нефти. В принципе, можно предположить даже и когда с большой долей вероятности случится этот взрыв - где-то 23−25 мая 2020 года.



Но для начала - суть дела. В последние месяцы Венесуэла, против которой Вашингтон ввел очень жесткие экономические санкции, стала испытывать острый дефицит топлива. Особенно - бензина. Его тающие запасы Каракас распределяет, главным образом, в интересах армии, а также для подвоза медикаментов и продовольствия населению. А все потому, что крупный нефтеперерабатывающий комплекс этой страны на полуострове Парагуана резко снизил производство из-за недостатка прежде поставлявшихся из-за границы комплектующих и компонентов, используемых в работе.



В становящейся критической ситуации за помощью власти Венесуэлы обратились к Ирану, против которого тоже действуют санкции США. Тегеран, естественно, с готовностью отозвался на зов товарищей по несчастью. И вызвался не только помочь с бензином, но и прислать дорогостоящее оборудование и специалистов для работы в нефтепереработке. Занимая, таким образом, в Венесуэле место России, которая все более явственно уходит из экономики этой страны.



Мало того. По сообщению агентства Bloomberg, находящаяся под американскими санкциями иранская авиакомпания Mahan Air за последние дни несколько раз была замечена в неизвестном транзите из аэропорта Тегерана в аэропорт имени Хосефа Камехо на полуострове Парагуана. Обратными рейсами, как считают в Вашингтоне, самолеты вывозят из Венесуэлы золото. Частью - в оплату за налаживающееся экономическое сотрудничество. Частью - на хранение в Тегеран.



Эти данные тут же не на шутку встревожили Соединенные Штаты. На сайте Госдепа появилось такое заявление госсекретаря Майка Помпео: "Вызывает беспокойство, что Mahan Air, видимо, перевозит золото из хранилищ Венесуэлы в Иран, лишая венесуэльский народ ресурсов, необходимых для восстановления экономики".

Но обоим столь ненавистным Вашингтону режимам совершенно точно абсолютно плевать на деланное беспокойство американцев "о будущем венесуэльского народа". Возможности США мирными средствами еще более испортить жизнь Ирану и Венесуэле сильно ограничены - все мыслимые санкции против их основных компаний уже давно введены. А браться за оружие пока боязно. Но, возможно, скоро придется.

Это стало очевидным пару недель назад, когда из Ирана в сторону Каракаса один за другим вышли пять крупных персидских танкеров с тысячами тонн бензина. Их названия - Fortune, Petunia, Forest, Faxon и Clavel. Эти суда, растянувшиеся к колонну протяженностью примерно в 2000 миль, уже миновали Красное и Средиземное моря, и вышли в Атлантический океан. В минувшую среду, 20 мая, первый из танкеров - Fortune - находился уже приблизительно в 500 милях от Венесуэлы, а последний (Clavel) только миновал Гибралтарский пролив.



Почему это важно? Потому что США, Иран и Венесуэла в последние дни по этому поводу обмениваются все более угрожающими жестами. Вашингтон заявляет, что любой ценой не допустит иранские танкеры к конечной цели их перехода. Поскольку, дескать, - действует режим санкций!



Чтобы эти угрозы не выглядели совершеннейшим пустым звоном, Пентагон заранее развернул на пути персов в Карибском море внушительную корабельную группировку в составе трех эсминцев УРО (с управляемым ракетным оружием) USS Lassen (DDG-82), USS Preble (DDG-88), USS Farragut (DDG-99) и одного корабля прибрежной зоны (или корвета) USS Detroit (LCS-7). По сообщению представителя ВМС США, среди возможных мер в Белом доме рассматривают не только самое простое и безобидное - введение санкций против экипажей персидских танкеров. Но и кое-что повесомее - даже конфискацию этих судов через американский суд, если нарушители санкций остановятся в транзитном порту для дозаправки на обратном пути в Иран.



В ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, предупредив, что Тегеран сумеет достойно ответить США в случае осуществления пока лишь словесных угроз его танкерам. "Отправка танкеров с бензином осуществлялась по запросу правительства Венесуэлы. Пока еще рано говорить об ответе, но у нас все опции на столе. Надеюсь, им удастся избежать ошибки".



Не остался в стороне от назревающей свалки и Каракас. В четверг, 21 мая, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино добавил жару, предупредив: "Мы установили связь с министерством обороны Ирана. Все суда, входящие в эксклюзивную экономическую зону, будут сопровождать корабли и самолеты Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы, чтобы приветствовать их и выразить благодарность народу Ирана за солидарность и сотрудничество".

По международному морскому праву исключительная экономическая зона любой страны простирается на 200 миль от побережья. Стало быть, танкер Fortune вот-вот подойдет к ее кромке. А там его и идущие следом другие иранские суда примутся конвоировать венесуэльские военные.



Тогда появление неподалеку американских ракетных эсминцев будет - мертвому припарки. Ведь у венесуэльцев достаточно мощные аргументы против любых попыток захвата иранских танкеров вблизи их побережья. Скажем, 23 истребителя Су-30МКВ, поставленных Каракасу Россией в 2006-2008 годах. А эти самолеты давно доказали свои возможности эффективного применения оружия не только по воздушным, но и по морским целям.



Что делать Дональду Трампу в такой ситуации? Просто утереться, как он сделал это после предыдущего столкновения с Ираном в январе нынешнего года? Тогда, если не забыли, персидскими ракетами были безнаказанно расстреляны две американские военные базы в Ираке. Пострадали десятки солдат и офицеров армии США. И впервые в новейшей истории Ближнего Востока вообще никакого внятного ответа Пентагона не последовало. Со стороны Вашингтона тогда все ограничилось словесными политическими громыханиями.



Не похоже, что теперь Трамп готов покорно подставить Тегерану и другую щеку. Во-первых, потому что у него на носу президентские выборы. А противники нынешнего лидера Америки не преминут, конечно, в ходе этой кампании использовать ему во вред любые выявленные слабости.



А во-вторых - доведение нынешнего "танкерного конфликта" у берегов Венесуэлы до "горячей" стадии, как ни странно, может оказаться выгодным президенту США. Потому что совершенно очевидно: ответ персов последует вовсе не в Атлантике. Почти наверняка иранские боевые корабли сделают попытку захватить такие же суда под флагами США или их ближайших союзников в тысячах миль от Венесуэлы - в Персидском заливе или Аравийском море.

Тогда все станет развиваться по сценарию лета прошлого года. Напомню: в те дни шедший под британским флагом танкер Stena Impero задержали в Ормузском проливе силы Корпуса стражей Исламской революции.



Согласно заявлению их командования, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. И при этом весь мир понимал: это адекватный ответ Тегерана на задержание другого иранского танкера, шедшего с грузом топлива в Сирию, властями британского Гибралтара.

Ничто не мешает иранцам повторить тот же трюк и в разворачивающейся истории с переброской бензина в Венесуэлу, если американцы попытаются ей помещать конфискацией пяти их танкеров на обратном пути через Атлантику или Средиземное море. Вне сомнений, такой поворот событий просто взорвет мировые биржи топлива. Цены на сырье резко рванут вверх.



Как ни странно, это может оказаться на руку Трампу. Ведь сегодняшнее крушение этих цен больно ударило именно по нефтедобыче в США. А число нефтедобывающих вышек в этой стране уже упало до минимума в нынешнем веке.

Поэтому Вашингтон в ближайшие дни может вполне сознательно сыграть на обострение. Уже даже появились косвенные свидетельства, что Белый дом вариант вооруженного вмешательства рассматривает в качестве основного, а Пентагон начал практическую подготовку к нему.



Вот же, казалось бы, ни с того, ни с чего в начале текущей недели командование ВМС США выступило с красноречивым предостережением. В нем, в частности, такие строки: "С целью повышения безопасности, минимизации неопределенности и уменьшения вероятности просчетов, всем судам следует соблюдать безопасную дистанцию не менее 100 метров от кораблей ВМС США в международных водах и проливах. Вооруженные суда, подошедшие ближе, чем на 100 метров, к американским кораблям и судам, могут быть расценены как угроза, и в отношении них могут быть применены законные оборонительные меры".



Кто вас, американцев, трогает, чего вы беспокоитесь? Пока - никто. А завтра - очень может быть и тронут. Особенно, если пять иранских танкеров не вернутся вовремя в свои порты.

Не исключено, что и в Москве прогнозируют такое же развитие событий вокруг Венесуэлы и Персидского залива. И даже пытаются не просто наблюдать за ними со стороны. Случайно или нет, но после долгого перерыва в Индийский океан срочно направлен российский ударный боевой корабль. 20 мая ракетный фрегат "Адмирал Григорович" (Черноморский флот) в сопровождении спасательного буксирного судна "Профессор Николай Муру" прошел Суэцкий канал и взял курс в тропические воды. Источник - svpressa.ru

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