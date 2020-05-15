Русский язык в Каракалпакии. Зачем? Кому? - В.Александрова

11:39 23.05.2020

Пушкин был бы доволен

Как русский стал вторым родным языком для узбекских ребятишек

Вера Александрова

15.05.2020



Выучить русский язык учительнице из Тахтакупырского района Каракалпакстана (республика, входящая в состав Узбекистана, столица – город Нукус) Бибихан Сейтназаровой завещал отец – участник Второй мировой войны Сейдамет Сейтназаров. В битве под Сталинградом молодой боец был ранен, и уже не надеялся на спасение. Под шквальным огнем к нему подполз однополчанин, который что-то сказал по-русски, а затем, уложив бойца на плащ-палатку, доволок до медицинской части. Имени своего спасителя солдат из далекого аула так и не узнал, а вот слово – изучить язык Пушкина и Лермонтова, данное себе на больничной койке – сдержал...

Об этой истории, ставшей семейной легендой, Бибихан Сейтназарова поведала в эссе, принимая участие в Международном Пушкинском конкурсе для учителей русского языка ближнего и дальнего зарубежья на тему "Учить русский. Можно? Модно? Выгодно?", проходившем в республике. На победу особо не надеялась, тем более, что до нее две учительницы из Нукуса уже были удостоены этой премии.



Лауреат Сейтназарова учит сельских ребят не просто словам "мама", "родина", "любовь", "дружба", но и старается донести до них, что русский язык – это язык мира и добра, знание которого необходимо в жизни.



Домашнее задание мальчишки и девчонки выполняют не для "галочки", а так, словно участвуют в конкурсе – каждому хочется блеснуть на уроке новыми знаниями, получить хорошую отметку.

За тридцать пять лет, что Бибихан ведет уроки русского и литературы, менялась методика преподавания, сокращались часы, но интерес к языку у детей не пропадал никогда, а родители считали престижным, если ребенок учится в классе с русским языком обучения.

Особо радует наставника, что мамы и папы также подключаются к процессу – читают вместе с детьми книги, приходят на школьные праздники, участвуют в инсценировках и мини-спектаклях.



Уроки, посвященные героям войны – самые любимые. На них звучат русские песни военных лет, стихи, которые ребята не просто заучивают, а запоминают их сердцем. Исполненные с мягким акцентом они звучат еще трогательнее и проникновенней.



А еще учитель счастлив, когда мальчишки признаются в любви к Ахматовой и Цветаевой, и робко пытаются спорить, что герои рассказов Шукшина не всегда правы. Значит, прочли, прочувствовали, проняло – считает Бибихан Сейтназарова.

Супруг Мажит – тоже учитель русского и литературы, он и настоял на ее участии в Пушкинском конкурсе. Они вместе и в школе, и дома. Сельчане относятся к чете педагогов с особым уважением – ведь они открывают детям волшебный мир, который, несомненно, сделает их духовно богаче, знающими цену великому русскому слову.

Учитель русского языка и литературы одной из школ города Нукуса Мийргуль Бердибаева советует всем читать Пушкина. Великий поэт, по ее мнению, даст ответ на любой вопрос, сделает чуточку счастливее, а то и поможет изменить судьбу. Не потому, что именно Александр Сергеевич привел ее к победе на конкурсе имени себя в прошлом году, а оттого, что стал частью ее жизни с самого детства. И ее ученики русский познавали через Пушкина, а поэта через его родной язык.

То, что станет работать в школе, Мийргуль решила еще в детстве – первая учительница и папа, преподаватель вуза, были достойным примером.

Окончила педагогический институт, начала преподавать русский язык и литературу. Ребята в школе оказались любознательными, такие не оставят права на ошибку. Потому развивать нужно было не только их, но и саму себя.

– Как-то в детстве учительница, делая запись, допустила ошибку, на которую мне указал отец – русист со стажем. Тогда я не поверила ему, считая, что педагог не могла ошибиться: она все знает! Конечно, папа был прав. Но авторитет наставника был подорван, – вспоминает Мийргуль Бердибаева. – Оправдывать доверие учеников – одно из правил, которому я следую всю свою жизнь. Веря учителю, они учатся верить Толстому, Тургеневу, Шукшину.

Уроки уроками, а конкурсы и тематические вечера никто не отменял. "Самый лучший журналист", к примеру, восьмиклассники приняли на "ура". Бегали по школе с микрофоном, брали интервью, монтировали сюжеты.

Мийргуль Максетовна направляла и давала советы. Потом всем классом определяли лучшего. Победила, как водится, дружба.



Учитель считает, что важно не заставлять заучивать назубок, а уметь заинтересовать, показать, чем хорош Пушкин, уникален Есенин, удивителен Шолохов. Тогда и русский язык станет родным, языком, который хочется не только учить, но и думать на нем.



Своим опытом она делится с коллегами из Индии, Китая и Монголии, с ними ее свели Пушкин и Москва.

Преподавание в школе Мийргуль Бердибаева совмещает с работой в Республиканском учебно-методическом центре Министерства народного образования Каракалпакстана. Ее разработки взяты на вооружение многими учителями.

Опыт работы учителя высшей категории школы № 46 города Нукуса Галины Фофоновой тоже изучают во многих школах Каракалпакстана. За ним едут из отдаленных аулов и районных центров, чтобы потом проводить необычные уроки в своих школах.

Наставник школы "Учитель – ученик", она охотно раскрывает секреты, делится наработками, проводит мастер-классы. На них педагоги с удивлением узнают, что произведения Лермонтова или Толстова ученики буквально пропускают через себя, а не механически заучивая отрывок наизусть.

Ученики 9 классов, к примеру, не прочь "примерить" на себя образы Печорина и тех, кто вершит над ним суд.

– А теперь, господа присяжные заседатели, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Прав ли был судья, признав виновным Печорина, но не вынеся никакого наказания? – Обращается учитель к девятиклассникам.

– Можем ли мы однозначно определить, кто из героев виновник, кто жертва? Ответить на этот вопрос не очень просто, поэтому мы попробуем взглянуть на Печорина и его окружение с разных точек зрения, –продолжает педагог.

Игра началась. Ребята, разделенные на группы, излагают свои мысли. Судья, прокурор, свидетели, обвиняемый. Как же это интересно, стать ими, попробовать понять героев, чтобы они "заговорили с нами"!



Пять лет назад Галина Павловна была признана лучшим учителем года в Каракалпакстане, в 2016-ом приняла участие в Х международной ассамблее "Русского мира" в Москве. В этом году – ее разработка "Поэма Пушкина "Полтава" – удостаивается первого места среди учителей русского языка и литературы в Узбекистане.



– Дети открывают для себя и Пушкина, и Петра Великого, и Мазепу. Это не просто исторические личности, а люди – со своими характерами, судьбами, привычками, слабостями. Мария, Карл XII, Кочубей. Вот они, описанные поэтом, такие, какие есть. Но главное действующее лицо все же – Пушкин, его образ словно летает над поэмой, а голос, кажется, слышится, в каждой песне, – говорит Галина Фофонова.

Она улыбается. Ее ученики и мыслители, и исследователи, и биографы, но главное – теперь они обязательно прочтут поэму до конца. Пушкин был бы доволен...

Двадцать два года учительства – лишь начало пути. Это как первый том книги, за которым будут новые, еще интереснее. Ученики эпохи гаджетов, конечно, отличаются от тех, что были первыми в ее жизни – что приходили в гости в снимаемую ею квартиру, под предлогом поговорить о Тургеневе и Ахматовой, чтобы потом поделиться своими сердечными тайнами. Они выросли и разлетелись по жизни, как птицы, но связь с учителем не прервалась, она нить, связывающая их настоящее и прошлое. Им и сегодня есть, что рассказать учителю и другу, в чем признаться и о чем спросить. Для Павловны, как за глаза по-свойски называют ее в школе, нет бывших учеников, ведь дети бывшими не бывают. И племя молодое, незнакомое, помешанное на блогах и селфи – не меньшая для нее отрада. И говорить с ними на одном языке, не только на родном, но и великом русском у нее получается отлично.