|Указом Рахмона Махмадшозода уволен с должности председателя Таджикабадского района... "в связи со смертью"
12:22 23.05.2020
Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки
13:12, сегодняАвтор: Asia-Plus
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Бывший посол в Кыргызстане перешел на работу в аппарат к Озоде Рахмон
Глава государства сегодня, 23 мая, подписал Указ об освобожденни Махмадшозода Гайратшо от должности председателя Таджикабадского района с формулировкой "в связи со смертью".
Новым главой Таджикабадского района назначен Кадриддин Факерзода, сообщает пресс-служба главы государства.
Распоряжением президента от сегодняшнего дня Бобозода Гуломджона Джура освобожден от должности начальника Управления зарубежных связей исполнительного аппарата главы государства в связи с уходом на пенсию.
На его место назначен Сухроб Олимзода - бывший посол Таджикистана в Кыргызстане.