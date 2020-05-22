Указом Рахмона Махмадшозода уволен с должности председателя Таджикабадского района... "в связи со смертью"

12:22 23.05.2020

Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки

13:12, сегодняАвтор: Asia-Plus

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Глава государства сегодня, 23 мая, подписал Указ об освобожденни Махмадшозода Гайратшо от должности председателя Таджикабадского района с формулировкой "в связи со смертью".

Новым главой Таджикабадского района назначен Кадриддин Факерзода, сообщает пресс-служба главы государства.

Распоряжением президента от сегодняшнего дня Бобозода Гуломджона Джура освобожден от должности начальника Управления зарубежных связей исполнительного аппарата главы государства в связи с уходом на пенсию.

На его место назначен Сухроб Олимзода - бывший посол Таджикистана в Кыргызстане.