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"Народ не получил никакой пользы от статистических отчетов", - удивлен Ш.Мирзиеев
12:27 23.05.2020

Президент: народ не получил никакой пользы от статистических отчетов

Президент Шавкат Мирзиеев проводит совещание с участием хокимов Андижанской области и районов, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Шавкат Мирзиеев проводит совещание с участием хокимов Андижанской области и районов, руководителей отраслей экономики.

В начале своего выступления глава государства поздравил всех с праздником Рамазан-хайит.

Особое внимание на совещании уделено развитию отраслей экономики, сокращению бедности, созданию рабочих мест. Отмечалось, что в Андижанской области насчитывается более 40 тыс. малообеспеченных семей, необходимо создавать для них источники дохода за счет реализации промышленных проектов, развития сельского хозяйства и садоводства, семейного бизнеса, ремесленничества и самозанятости.

"Заместители премьер-министра, хокимы и руководители секторов должны знать проблемы каждой бедной семьи и работать с ними адресно", - сказал Ш. Мирзиеев.

Определено, что отныне в каждом секторе будет организован штаб по сокращению бедности. К штабам будут прикреплены представители ведомств экономики, финансов, труда, инвестиций, налоговых органов и банков. Размер их заработной платы будет зависеть от достигнутых результатов. Налоговые органы станут не проверщиками, а помощниками налогоплательщика.

"Развитие на местах до сих пор не направлено в конкретное русло. А от сухих статистических отчетов наш народ никакой пользы не получил. Предложения должны исходить из районов, от самих людей. Министры, руководители должны больше работать в регионах, отдаленных селах, а не в кабинете. Руководитель, который не проявляет самоотверженности в такой сложной ситуации равен предателю. Вы получаете зарплату благодаря народу. Чем ближе государственный служащий к народу, тем больше результатов будет достигнуто на местах, и будут обеспечен принцип справедливости", - подчеркнул президент.

Источник - УзТАГ
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