Как поделить Парасельские Спратли. За что спорят страны в Южно-Китайском море (карта)

12:30 23.05.2020 Интересы США и КНР в Южно - Китайском море



Денис Юрганов



Столкновение интересов США и КНР в Южно-Китайском море - еще одна сторона противостояния двух держав на фоне торговой войны. Мировые СМИ пестрят заголовками об усиливающемся китайском военном присутствии на спорных островах Южно-Китайского моря. По сообщениям СМИ на Парасельских островах и архипелаге Спратли зафиксированы изменения, на рифах Суби, Беда и Огненный Крест возникла военная инфраструктура, а на острове Вуди - аэродром. Сингапурское издание Asia Times отмечает, что КНР устанавливает военно-стратегический контроль над своим мягким подбрюшьем, Южно-Китайским морем. Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов, на которые претендуют Китай и Вьетнам. Спорным является также архипелаг Спратли, права на который заявляют Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Позиция США в этом вопросе нацелена на сокращение влияния Китая в регионе и в поддержке претензий политически близких ему Тайваня и Филиппин. В апреле этого года Госсовет КНР объявил о создании двух новых административных районов в Южно-Китайском море – архипелаги Сиша и Наньша. Оба района отнесены к ведению префектуры Санша, впервые созданной в 2012 году на острове Юнсин в Парасельской цепи островов. Население города около 2000 жителей, а площадь острова Юнсин – 20 кв. км, но с него осуществляется эффективный военно-наблюдательный контроль над двумя миллионами квадратных километров прилегающих спорных вод. Парасельские острова и архипелаг Спратли - это скопления необитаемых рифов и отмелей в южной части Южно-Китайского моря. Формально они ни за кем не закреплены и находятся внутри международных вод, свободных для навигации.



У китайских властей в тихоокеанской акватории существует специальная программа по расширению и созданию новых искусственных островов. Китайские военные осуществляют контроль этой территории с помощью баз ВВС и ВМФ расположенных к югу от Парасельских островов - архипелаг Спратли на рифе Огненного Креста, надстроенном до необходимых размеров. Следующей по программе, очевидно, станет база на отмели Scarborough Shoal, где уже ведутся работы. В планах у китайцев создание по периметру Южно-Китайского моря, около десятка таких объектов. Американский Госдеп, естественно, критикует такую китайскую инициативу и расценивает последние действия Китая в Южно-Китайском море как попытку аннексии. Попутно Вашингтон обвинил Пекин в "рекордной добыче газа" из гидратов моря в этом районе, выступив в роли защитника экологии. Всем известен тот факт, что американцы любят показать противнику свою военную мощь, тем более когда дело касается американских интересов и территория Южно - Китайского моря не исключение. Силы 7-го флота США, который работает в акватории Тихого и Индийского океанов пользуясь случаем попытались продемонстрировать китайским товарищам все, чем располагают. Командование 7-го флота ответственно заявляло, что в любой момент может "показать" 60-70 боевых кораблей, 200-300 самолетов и до 40 тысяч морпехов. Но вскоре выяснилось, что флотский флагман авианосец "Теодор Рузвельт" (более 1 тысячи зараженных коронавирусом моряков на борту) выплыть не может. На замену ему к берегам Китая пошел авианосец "Гарри Трумэн", но и он вернулся на базу из-за того же. Кроме них, вирус вывел из строя еще три авианосца – "Карл Винсон", "Джон Си Стеннис" и "Рональд Рейган". Выяснилось, что коронавирусом поражены команды не только этих, но многих других кораблей и вспомогательных судов ВМФ США, а также базы на берегу, в том числе на Гуаме. В итоге американцы наскребли с разных флотов очень скромную эскадру, миссия которой в середине апреля обернулась полным фиаско. В составе эскадры, которые из себя что-то представляли, были только десантный корабль USS America, вскоре также куда-то исчезнувший, крейсер класса USS Bunker Hill и эсминец USS Barry. Еще одно разочарование постигло американцев: в первый раз за 15 лет ВВС США приостановили свою "миссию постоянного присутствия стратегических бомбардировщиков" на острове Гуам в Тихом океане. На эту "экспедицию запугивания" китайцы ответили приближением своего флота с авианосцами "Ляонин" и "Шаньдун", ракетными эсминцами и фрегатами. Не имея воздушной поддержки, американские ВМФ срочно прервали свой маршрут; эксперты удивлялись: "Непонятно, почему развертывание американского флота было столь коротким?" Ответ простой: сопоставление двух сил было настолько не в пользу американцев, что они сочли за благо поскорее прекратить позор. Нужно отметить, что такие "маневры" в акватории Южно-Китайского моря случаются не в первый раз, а уже давно развернутое соперничество в последнее время лишь усиливается.



Почему острова в Южно-Китайском море (ЮКМ) и вообще этот регион представляют такую ценность. Для справки: до XX века какие-либо конфликты из-за принадлежности островов отсутствовали. В начале прошлого века начинаются первые споры между китайской империей Цин и Индокитайским союзом (частью Французской колониальной империи) касательно принадлежности островов. В 1930-х годах правительство Китайской Республики отказалось от предложения французов рассмотреть спор в суде международной юрисдикции. Собственно, схожей тактики КНР придерживается и сейчас. В 1939 году Япония оккупировала несколько островов в ЮКМ и использовала их территорию для военных целей. А в 1947 году, уже после капитуляции Японии, Китай представил на всеобщее обозрение карту, на которой его граница в ЮКМ была обозначена в виде так называемой "девятипунктирной линии". Это линия включает в себя не менее 90 процентов всего ЮКМ, в том числе и спорные острова. В результате этих действий территориальный спор перешел в открытую фазу.



Акватория ЮКМ имеет важное стратегическое значение - через эти морские пути, а также через Малаккский пролив проходит примерно 40% трафика мировой торговли и транспортируется до 80% объемов китайского импорта нефти и газа. Естественным образом власти в Пекине рассматривают эти острова как ключевой фактор экономической и военной безопасности страны. Кроме того, в начале 1970-х годов в непосредственной близости от островов были обнаружены значительные запасы углеводородов. После того как в этих районах были обнаружены богатые запасы нефти и газа, претензии на эти россыпи крошечных скал выдвинули Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. В 2016 году Международный суд в Гааге запретил Китаю вести разработку месторождений в ряде районов акватории ЮКМ, однако Пекин игнорирует это решение. С 2017года в Южно-Китайском море китайская нефтегазовая госкомпания CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) которая ориентируется на шельфовой добыче, начала работы в рамках второй фазы месторождения Weizhou 12–2 и на Enping 23–1. Парасельские острова и острова Спратли имеют и серьезное военно-стратегическое значение - военное присутствие здесь позволяет контролировать с воздуха большую часть Южно-Китайского моря. Но особую важность имеет Малаккский пролив, через который каждый год проходит до 70 тысяч судов разных стран и 20 тысяч танкеров с нефтью, что составляет около половины всего мирового тоннажа торгового флота и трети общемирового морского трафика. Все эти факторы объясняют, почему государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) так стремятся контролировать этот район.



Спорный вопрос



Свою позицию по спорным островам Поднебесная основывает на том, что эта территория была открыты китайцами еще несколько тысяч лет назад, и они присутствуют на картах разных правящий династий и в других источниках задолго до того, как проблема их принадлежности вообще возникла. Позиция Поднебесной строится на принципе "Три нет": нет – многосторонним переговорам, нет – приданию конфликту международного статуса, и нет – обозначению конкретных территориальных претензий в ЮКМ. Обладая статусом сильнейшей державы региона, Китай может позволить себе занимать бескомпромиссную позицию по контролю над морем, так как считает этот район зоной своих национальных интересов. США опасаются усиления Китая в ЮКМ, поэтому, под предлогом обеспечения свободы судоходства, Штаты активизировали свое военное присутствие в Южно-Китайском море проводя на постоянной основе в этом регионе учения, привлекая для этого своих союзников. При этом действия США поддерживают не только традиционные партнеры – Япония и Австралия, но и другие страны - Вьетнам, Индонезия, Индия, а также Филиппины, переживающие очередное ухудшение отношений с Китаем и заинтересованные в его сдерживании. Более того, у американцев есть проект создания широкой коалиции держав с участием не только региональных союзников, но и Франции, Великобритании, Новой Зеландии и Канады.



Филиппины в конфликте в ЮКМ играют немалую роль. Они претендуют на весь архипелаг Спратли, кроме острова Чыонга Ша. Сейчас Манила контролирует 9 территориальных объектов, 5 из которых - острова. Филиппины также заинтересованы в интернационализации конфликта, поэтому в 2013 году, исчерпав возможности договориться с КНР, подали в Гаагский международный арбитражный суд. Он, в свою очередь, в 2016 году вынес решение, что Китай не имеет "исторического права" на спорные территории, которое тот, само собой, не признал. Однако Филиппины, защитив свою позицию в суде, не намерены отказываться и от дальнейших переговоров с Поднебесной. Важную роль в разрешении конфликта в Южно-Китайском море играет позиция Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Международная организация еще с конца прошлого века пытается разрешить территориальный конфликт. В 2002 году ей совместно с Китаем удалось подписать "Декларацию о поведении сторон в ЮКМ", которая предполагала решение всех территориальных споров исключительно мирным путем в соответствии с международным правом. Затем началась долгая подготовка Кодекса о поведении сторон, который должен был стать основным документом для разрешения любых конфликтов и противоречий. В 2011 году КНР и АСЕАН даже подписали документ под названием "Принципы, касающиеся сотрудничества в спорных районах ЮКМ", являвшийся первым шагом к созданию Кодекса. Однако дальше дело так и не продвинулось. Этому помешала как позиция самого Пекина, укрепившей свое положение в АТР и оказывающего экономическое давление на другие страны региона, так и противоречия внутри самой организации. Так, Вьетнам и Филиппины заняли антикитайскую позицию. Камбоджа, являющаяся одним из партнеров КНР, отказывалась в прошлом включить в совместное заявление пункт о противоречиях с ней. Все это помешало государствам АСЕАН единым фронтом выступить против усиления Китая в ЮКМ. Источник - Завтра

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