Тень олигарха: кто победит в молдавской войне компроматов, - И.Кармазин

12:36 23.05.2020

В стране расследуют "кражу века" и готовятся к выборам президента



Игорь Кармазин



Молдавия - страна непрекращающегося политического кризиса. Даже пандемия коронавируса не приостановила борьбу за власть. Новый виток противостояния произошел, когда правоохранительные органы обвинили богатейшего (хоть и уже беглого) олигарха Влада Плахотнюка в краже миллиарда евро. В ответ оппозиционеры опубликовали видеоролик, на котором президент страны Игорь Додон якобы получает взятку. "Известия" разбирались в ситуации.



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Война всех против всех



Нынешний политический кризис начался в феврале 2019 года. Тогда в Молдавии состоялись парламентские выборы. Треть голосов получили пророссийские социалисты Игоря Додона. Треть мест занял блок прозападной оппозиции ACUM ("Сейчас"). Еще треть голосов получила Демократическая партия (ДПМ), которая контролировала парламент предыдущего созыва. Во главе ДПМ стоял олигарх Влад Плахотнюк, которого называли серым кардиналом молдавской политики. Он не занимал государственных должностей, но сосредоточил в своих руках всю полноту власти, назначив на ключевые посты преданных людей.



Влад Плахотнюк



Ни одна партия не получила парламентского большинства и не могла сформировать правительство. Патовая ситуация разрешилась только в июне 2019-го. Тогда социалисты договорились о коалиции с ACUM. Союз поддержали Россия, Евросоюз и США, а Плахотнюк бежал из страны. Известно, что он проехал по территории Приднестровья и вылетел из Одессы в Майами. Олигарх также отказался от поста лидера демократов и сложил депутатский мандат.



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Политики сделали передышку, но вскоре баталии разгорелись с новой силой. Союз Додона и ACUM просуществовал полгода, а в ноябре распался. Причиной стали разногласия о кандидатуре генпрокурора. Социалисты объединились с остатками ДПМ и сформировали новое правительство. Премьер-министром стал Ион Кику - экономический советник Додона и бывший депутат от ДПМ.



Компроматные слова



В новом году политические баталии продолжились. Коалиция демократов и социалистов начала стремительно таять. В феврале из объединения вышел один из ближайших соратников Плахотнюка Андриан Кику и еще пять демократов. Они создали парламентскую группу Pro Moldova и начали резко критиковать Додона. В частности, пригрозили компроматом и пообещали не допустить действующего президента до новых выборов.



В мае на сторону Pro Moldova перешли еще шесть парламентариев. В результате у правящей коалиции осталось минимальное большинство - 52 депутата из 101. Лидер Демпартии Павел Филип заявил, что ушедших депутатов либо подкупили, либо запугали. "Те, кто пытался захватить партию, не справились и теперь пытаются ее уничтожить низкими методами", - пожаловался он.



Додон вынужден был перейти в наступление. Он заявил, что в расследовании "кражи века" - хищения из крупнейших молдавских банков $1 млрд - наметился прогресс. Следом генпрокурор страны Александр Стояногло назвал главным бенефициром кражи Влада Плахотнюка. По его утверждению, олигарх на руки получил $100 млн, на которые купил в том числе личный самолет. "Он обвиняется по трем статьям: создание преступной группировки, мошенничество и отмывание денег", - объявил Стояногло.



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22 мая кишиневский суд по запросу генпрокурора выдал ордер на арест Плахотнюка. Ожидается, что обвинительные документы переведут на английский язык и отправят компетентным органам США, после этого начнется процедура экстрадиции.



Ответ оппозиции не заставил себя ждать. Представители Pro Moldova обжаловали в Конституционном суде законность назначения Стояногло на пост генпрокурора. Судьи, видимо, не захотели участвовать в конфликте и приняли компромиссное решение. Согласно вердикту, конкурс на пост генпрокурора прошел с нарушением Конституции, следующего генпрокурора назначат другим способом, но нынешний глава надзорного ведомства сохраняет свою должность.



В это же время опппозиционеры опубликовали компрометирующее Додона видео. На пресс-конференции 18 мая депутат Юрие Реница показал ролик, на котором Плахотнюк передает президенту пакет. По словам Реницы, в пакете находилось €600–800 тыс., которые глава государства должен был раздать депутатам-социалистам.



Президент Молдавии на странице в соцсети назвал видео провокацией. "Я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог деи?ствовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Я не знаю, что было в том пакете, это было постановкои? специально для видеозаписи", - заявил он.



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Вирус кризиса



Политический кризис усугубляется тяжелой экономической ситуацией. Безработица за время пандемии коронавируса выросла в три раза. Промышленное производство в марте упало на 10% по сравнению с мартом прошлого года. Представитель министерства финансов Габриела Кунева говорит, что экономика оправится только через два-три года.



Ущерб от пандемии оценивается в Молдавии в €300 млн. Частично компенсировать убытки мог российский кредит в размере €200 млн, о котором с Москвой договорился Додон. Деньги планировали потратить на создание рабочих мест для вернувшихся на родину гастарбайтеров, а также на выплату пособий безработным. Но Конституционный суд заблокировал инициативу. "Мы не умерли после исчезновения миллиарда, не умрем и без 200 млн кредита", - сказал судья Николай Рошка.



Печальный факт состоит в том, что ухудшение экономической ситуации в стране выгодно противникам Додона. На 1 ноября в Молдавии назначены президентские выборы. Согласно соцопросам, действующий глава государства пользуется наибольшей популярностью. Но обнищание избирателей, безусловно, ухудшит шансы президента на переизбрание.



Молдавский эксперт Сергей Манастырлы в беседе с "Известиями" говорит, что положение Додона ухудшится еще больше, если провластная коалиция лишится большинства в парламенте. "В этом случае оппозиция назначит свое правительство. А значит, президент не сможет использовать правительственные рычаги и бюджетные возможности для переизбрания", - отмечает политолог.



Руководитель отдела Приднестровья и Молдавии Института стран СНГ Сергей Лавренов считает, что политическая борьба может перерасти в гражданское противостояние. По словам эксперта, первый признак уличного обострения - акция, которая прошла в Кишиневе 17 мая. В этот день в центре молдавской столицы собралось 600 ветеранов приднестровского конфликта. Они потребовали отставки президента и правительства, пообещали провести более многочисленный митинг через две недели.