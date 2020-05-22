Костанай. Казахстанца Е.Щербака, воевавшего за ДНР, приговорили к 4,5 годам тюрьмы

13:11 23.05.2020

В Казахстане суд по уголовным делам в городе Костанай приговорил Евгения Щербака, воевавшего в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов, к четырем с половиной годам лишения свободы за участие в иностранных вооруженных конфликтах, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об этом "Медиазоне" сообщили в канцелярии суда.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов рассказал, что оплатил Щербаку адвоката, иначе срок лишения свободы мог быть выше. Он также обвинил российские власти в том, что они сначала "поманили" Щербака на войну "всем блеском и шумом своих телеэкранов", а потом выдали в Казахстан, хотя он просил предоставить ему убежище.

Как ранее сообщала "Медиазона", Щербака выдворили из России в апреле 2020 года за неоднократное нарушение миграционного законодательства.

По информации "Урал. МБХ медиа", в 2014 году гражданин Казахстана Евгний Щербак воевал на стороне сепаратистов "ДНР" в батальоне "Спарта", которым командовал ныне покойный гражданин России Арсен Павлов (Моторола).

С октября 2016 года Щербак находится в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. Ранее он просил политическое убежище в России, но ему было отказано из-за "отсутствия оснований". Щербак находился в Центре временного содержания для иностранных граждан в Челябинске, где у него диагностировали туберкулез. В этом году его депортировали в Казахстан.