Новый глава ТаджМинздрава Абдуллозода лично консультирует по телефону заболевших коронавирусом

13:22 23.05.2020

А еще совершает ежедневные вечерние обходы больниц



Министр здравоохранения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода лично провел телефонные беседы с несколькими пациентами, которые лечатся от коронавируса на дому, cообщает НИАТ Ховар.

Министр, отмечается в сообщении, лично посетил столичные медицинские центры № 9, 10 и 14. А затем провел телефонные беседы с несколькими пациентами, которые лечатся на дому и числятся в списках больных этих медицинских центров.

В телефонном разговоре пациенты поблагодарили министра здравоохранения за то, что он лично позвонил им и поинтересовался их здоровьем, отметив, что врачи медицинских центров своевременно оказывают им необходимую помощь.



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Как отмечает издание, Джамолиддин Абдуллозода с целью ознакомления с деятельностью учреждений здравоохранения городов и районов столицы постоянно совершает вечерние обходы и обсуждает с должностными лицами медицинских учреждений вопросы улучшения медицинского обслуживания, обеспечения пациентов и центров всем необходимым.

Напомним, Джамолиддин Абдуллозода был назначен на пост министра здравоохранения 5 мая.

13 мая он уволил пресс-секретаря ведомства Бибихонум Дарвешзода и назначил нового - им стал Эмомали Мирзоев, который до этого возглавлял отдел информации и коммуникации в больнице "Истиклол", где и был ранее директором Джамолиддин Абдуллозода.