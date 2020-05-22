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Под шумок коронавируса Китай готовится скупить полмира?
18:08 23.05.2020

Европа бьет тревогу из-за экспансии, а Россия считает нефтяную прибыль

ВЛАД СМЕРТИН

- Китайцы скупают все, что видят, - так описали ситуацию на мировых рынках эксперты американского издания Bloomberg.

Страна, которая первой приняла на себя удар нового коронавируса, что логично, первой же от него и оправилась. В Поднебесной восстанавливается производство и, как следствие, спрос на сырье.

Прямо сейчас к китайским берегам движется 117 супертанкеров. Приставку "супер" этим судам обеспечивает возможность отгрузить разом до 2 млн баррелей нефти. По информации Bloomberg, это самый большой караван танкеров, когда-либо направлявшийся в Китай.

Местные нефтеперерабатывающие заводы скупают по дешевке сырье со всего мира: Бразилия, Оман, Канада, Конго. Положительный эффект от проснувшегося соседа уже заметили и российские эксперты.

- На этой неделе мы видим стабильное укрепление курса рубля, а евро по отношению к нашей валюте упал ниже 79 рублей впервые за 2 месяца, - рассказал "Комсомольской правде" биржевой аналитики Тимур Агеев. – Российские биржевые индексы также в зеленой зоне. Толчок к этим сдвигам дали именно изменения на нефтяном рынке.

Российская экономика, плотно сидящая на нефтяной игле, тут же отреагировала на повышение спроса. Ведь именно колоссальный переизбыток черного золота был одной из главных наших проблем: покупателей просто не осталось. Сейчас же, как говорят трейдеры, спроса нет только на авиационный керосин. Оно и понятно, перелеты по-прежнему на уровне 1950-х годов.

Впрочем, сырье – далеко не единственное, что интересует проснувшегося "дракона".

- Мы видим, что китайские компании предпринимают активные попытки купить европейские компании, которые из-за коронавирусного кризиса упали в цене, - отметил лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Причем компании, о которых говорит политик, зачастую имеют государственное участие. Стало быть, речь не о прихоти одного китайского бонзы, которые решил ковать железо, пока горячо, а о планомерной государственной стратегии.

Вебер призывает объединенную Европу помешать китайскому шопингу, установив годовой мораторий на продажу компаний из Старого света на ближайший год – пока коронавирус не будет побежден. И правительство Германии согласно с ним: чиновники готовы ужесточить правила, чтобы защитить местные фирмы от нежелательной покупки инвесторами не из Евросоюза.

- Очевидно, что в обозримом будущем Китай будет самым большим нашим конкурентом и в экономике, и в политике. Это страна, которая представляет авторитарную модель общества, и которая хочет заменить США в качестве мирового лидера, - подчеркивает Вебер.

Источник - КП
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