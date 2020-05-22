Залпы информ-войны против Китая, - Л.Савин

18:10 23.05.2020

Залпы информационной войны против Китая

наркотрафик, грязные деньги и повстанческие группировки - все это глобальные либеральные СМИ ненавязчиво привязывают к китайской деятельности



Леонид Савин



Проведение стратегической информационной кампании против определенного государства, как правило, имеет ряд элементов и уровней. В то время как чиновники и дипломаты постепенно повышают градус агрессивной риторики, "независимые" СМИ выдают серии публикаций от жизненных историй до специальных расследований. Они могут отличаться по тону и темам, но все их связывает одна цель. Особенно важны такие кампании для США, где существует традиция заручиться поддержкой общественного мнения. Следовательно, для успеха внешнеполитических акций, общество должно быть подготовлено. Особенно эффективно действуют истории про злодеев - в целом, образ злодея используется в методике политического фрейма - эта технология всегда применяется на выборах в США, но также активно используется и для внешней политики. Можно помахать пробиркой со стиральным порошком и сказать, что Саддам Хусейн имеет химическое оружие. Эта история в свое время сработала. Обвинить Иран в подготовке создания ядерного оружия оказалось сложнее. Теперь стали слышны залпы информационной войны против Китая. Пока первые лица и чиновники США делают свое дело, корпоративные СМИ этой страны отрабатывают другие направления.



В конце апреля Los Angeles Times публикует статью о влиянии коронавируса на отмывание денег, особенно в Калифорнии, где находится один их хабов мирового наркотрафика. Ссылаясь на комментарии представителя филиала федеральной администрации по борьбе с распространением наркотиков, издание пишет о новой изощренной схеме, в которой участвуют граждане Китая. Она такова. Якобы в связи с ограничением количества денег, которые граждане Китая могут перевести за границу, торговцы наркотиками и брокеры по денежным операциям создали следующую систему: гражданин Китая, желающий перевести юани в доллары и спрятать их в Соединенных Штатах, связывается с брокером. Брокер поручает этому лицу заплатить фабрике, которая производит химикаты, используемые для производства метамфетамина или фентанила. Фабрика отправляет прекурсоры в Мексику, где они превращаются в наркотики, ввозятся контрабандой в Соединенные Штаты и продаются за доллары. Брокер дает указание группе, занимающейся незаконным оборотом наркотиков, доставить деньги родственнику или представителю гражданина Китая, чьи деньги были вложены в этот процесс. Деньги таким образом попадают в Соединенные Штаты в долларах, но не входят в мировую финансовую систему. "Чем больше денег покидает Китай, тем больше химикатов отправляется в Мексику и тем больше синтетических наркотиков попадает в Лос-Анджелес" - говорит информатор издания. Немного напоминает систему "хавала", с которой США боролись в начале 2000-х в связи с возможным финансированием терроризма. Но здесь все сложнее, ибо состав преступления значительно шире.



При этом, как пишет Los Angeles Times, большинство прекурсоров для наркотиков изготавливаются в китайском Ухане! Том самом городе, откуда началась глобальная эпидемия коронавируса. Поскольку часть этих фабрик теперь не работает, то это соответственно отразилось на нелегальном потоке средств внутри США.



Американские правоохранители объясняют это тем, что раз "химические вещества не поступают из Китая, в системе отмывания денег оттока не наблюдается". О конкретных методах контроля за нелегальными потоками не говорится.



Другим косвенным фактором названо подорожание метамфитамина в Лос-Анжелесе. Если в конце прошлого года цена за фунт этого наркотика составляла 900 долларов, то сейчас она вдвое выше.



Следующий вброс идет от агентсва Reuters 18 мая. Сообщается об успешной операции полиции Мьянма по захвату 3700 литров жидкого фентанила в штате Шан, который находится на границе с Китаем. После громких слов о работе ООН в борьбе с наркотрафиком и высоких показателях смертей от передозировки в США и Канаде, агентство дает довольно деликатные детали. В данном регионе производством метамфетамина занимается синдикат под названием Сам Гор. Представитель полиции Мьянмы Зав Лин сказал, что метилфентанил прибыл из соседней страны, но не может подтвердить, из какой именно. В документах полиции Мьянмы, рассмотренных агентством Reuters, говорится, что большинство изъятых наркотиков, прекурсоров и оборудования были из Китая. Далее - о роли Мексики и Китая в поставке наркотиков в США.



Британское издание Телеграф в роли младшего партнера пропагандистской машины США подстветило тему с азиатскими корнями наркотической проблемы в США, детально рассказав о полицейской операции в Мьянме, добавив, что такая большая партия была захвачена впервые. При этом акцентировано, что эти наркотики предназначались для Северной Америки, а не для стран Азии и Европы.



Ранее это издание уже уделяло внимание данной проблеме, хотя в географическом плане упоминалась только Мексика, откуда синтетические опиоиды начали поступать в США в 2013 г. Видимо, на основе новых вводных общая стратегия подачи информации британским СМИ была подкорректирована.



Добавим, что темой синтетических опиоидов занимается корпорация RAND, сотрудники которой готовят соответствующие доклады. В одном из них, вышедшем в конце 2019 г. Китай фигурирует как производитель прекурсоров для наркотиков и очаг их распространения в Европу и США.



Однако на обвинении в вовлеченности китайских граждан в производство наркотиков и их распространение в США и Канаде эта история не заканчивается.



Дело в том, что граница штата Шан с Китаем контролируется повстанческими группировками - Армией национального демократического альянса Мьянмы, в который входят этнические китайцы, и двадцатитысячным корпусом Армией Объединенного Государства Ва. При этом существует мнение, что данная группировка поддерживается непосредственно Китайской Народной Республикой. В свою очередь вторая группа поддерживает вооружением, амуницией и бойцами еще одну повстанческую группу - этническую Национальную освободительную армию Палаунг Таанг, которая контролирует район к западу от главного шоссе Мандалай-Лашио на север в сторону границы с Китаем.



Такая информационная схема позволяет создать нарратив, что Китай не только производит наркотические препараты, но, по сути, создал боеспособную международную преступную группировку, которая способна конкурировать с мексиканскими и колумбийскими картелями. А это уже вопрос международной безопасности. Хотя доказательств о причастности Китая к этому процессу у США нет, кроме ссылок на СМИ, доклады RAND и собственные спецслужбы, информационная кампания явно свидетельствует о том, что соответствующая фабрикация фактов уже запущена.