В Андижанской области будет создано 42 тыс. рабочих мест, - мамой клянется Ш.Мирзиеев

20:54 23.05.2020

В Андижанской области планируют создать 42 тыс. рабочих мест, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



На проходящем в Андижане совещании обсуждены меры по созданию новых предприятий и рабочих мест в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что в текущем году в рамках 789 проектов намечено освоить 7 триллионов сумов инвестиций и создать 42 тысячи рабочих мест.



13 проектов на общую сумму 106 миллионов долларов будет реализовано в текстильной отрасли, уровень переработки пряжи достигнет 78 процентов, будет обеспечен экспорт на 278 миллионов долларов.



В индустрии строительных материалов в 2020-2021 годах намечено запустить производство импортозамещающей продукции на сумму 106 миллионов долларов в результате реализации 74 проектов.



Так, 353 миллиарда сумов кредитов и 20 миллионов долларов из Фонда реконструкции и развития предполагается выделить для поддержки семейного предпринимательства в области.



Глава государства дал поручения по эффективному использованию пустующих зданий, ускоренному развитию сельского хозяйства, широкому и адресному обучению населения более чем 60 видам профессий, доходы от занятия которыми не будут облагаться налогом.