Сын Искандара Махмудова оказался на третьем месте среди богатейших наследников российских миллиардеров

21:29 23.05.2020

Forbes составил список самых богатых наследников российских миллиардеров. В список вошли семьи, чьим детям унаследуется не менее 2,25 млрд долларов.

Первое место с 18 млрд долларов занял сын главы "Лукойл" Юсуф Алекперов. На втором месте оказались дети главы компаний "Сибур" и "Новатэк" Леонида Михельсона. У Михельсона двое детей - старшая дочь и пятилетний сын. Им достанется по 10,1 млрд долларов.

На третьем месте оказался сын миллиардера Искандара Махмудова с 9 млрд долларов. Жасур Махмудов помогает своему отцу в Уральской горно-металлургической компании. Стоит отметить, что Махмудов является уроженцем Бухарской области.