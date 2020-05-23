Труп депутата УкрРады Давиденко найден в сортире с простреленной головой

21:48 23.05.2020

Депутат украинской Рады найден мертвым



Народного депутата Валерия Давиденко нашли мертвым в Киеве, передает Tengrinews.kz со ссылкой на LB.ua.

"Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!" - сообщил депутат Верховной Рады Илья Кива.



Замминистра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию о гибели. "Сегодня в Киеве в собственном офисе в туалете был найдено тело народного депутата Валерия Давиденко со смертельным огнестрельным ранением головы", - прокомментировал Геращенко.

Он сообщил, что на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Полицией и прокуратурой будут проверяться все возможные версии произошедшей трагедии.

Источники LB.ua в правоохранительных органах сообщают, что полиция как основную версию рассматривает самоубийство. Однако следствие не исключает версии инсценировки самоубийства.

Валерий Давиденко с мая 2013 по март 2014 года был заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. На досрочных парламентских выборах 2014 года прошел в Раду по одномандатному избирательному округу № 208 от ВО "Заступ", набрав 38,86 процента голосов избирателей.

В 2019 году был избран в Верховную Раду IX созыва как беспартийный самовыдвиженец по 208-му округу (Черниговская область).

С 6 декабря 2019 года - член депутатской группы "Доверие", до того - внефракционный. Член Комитета по вопросам экономического развития.