Каждый второй казахстанец может остаться без работы

22:45 23.05.2020

Каждый второй казахстанец может остаться без работы - эксперты



Казахстанским бизнесменам нечем платить по кредитам. 2,5 тысячи индивидуальных предпринимателей вышли на просрочку из-за режима ЧП и карантина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

По данным Первого кредитного бюро, больше всего задолжали владельцы студий красоты, работники сферы услуг, а еще сауны и массажные салоны. Общий долг превысил уже 147 миллиардов тенге.



А с недавних пор бизнесмены обязаны платить за простой еще и своим сотрудникам. По новому Трудовому кодексу, который вступил в силу совсем недавно, 42 500 тенге теперь будет выплачивать работодатель. Эта норма не действовала во время режима ЧП, но с 12 мая все предприятия, которые отправили людей в вынужденные отпуска, обязаны платить им минимальную зарплату.

Новая статья, говорят эксперты, может вызвать волну увольнений. "С 16 марта в Алматы не работает сфера общественного питания. И на сегодняшний день, не имея продаж, не имея оборотов, поступлений, наши предприниматели, начиная с 12 мая, будут вынуждены оплачивать МЗП работникам. И это, соответственно, провоцирует их на то, чтобы они расторгали договоры. Региональная палата на местном уровне, на республиканском уровне призывает к этому вопросу вернуться, пересмотреть этот вопрос", - сказал директор Палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

Аналитики считают, что если коронавирус вернется осенью, то каждый второй казахстанец рискует потерять постоянный доход. Отмененный режим ЧП обернулся не тем, чего многие ожидали. Ведь карантинные меры по большей части сохранились. Границы между регионами все так же на замке. И далеко не всем предприятиям разрешили открыться. А значит, без работы сидят по-прежнему много казахстанцев. И прогнозы аналитиков совсем не радостные. Если до карантина уровень безработицы в стране официально был 4,8 процента, то теперь эта цифра может вырасти до 15 процентов и выше.



"Если сыграть пессимистичный сценарий… Возможные ожидания того, что мы снова уйдем в жесткий карантин в осенне-зимний период, вот в этом случае можно ожидать безработицу на уровне 50 процентов от общего трудоспособного населения", - прокомментировала президент Казахстанской ассоциации профессиональных исследователей общественного мнения и рынка Наталья Оспанова.



То есть примерно 4,5 миллиона человек. Менеджер по продажам Акмарал Дюсебаева как раз из них. В ее семье чрезвычайное положение никто не отменял. Без работы женщина третий месяц. А пособие получила только раз. "Во второй раз мне пришел отказ в виде SMS. Это, конечно, несправедливо. Так как у меня есть подруга, она проживает в Америке. У нее два гражданства: в Америке и в Казахстане. Они получили, допустим, 1200 долларов взрослым и 500 ребенку. Найти новую работу у нее не получается. Чтобы прокормить детей-подростков, приходится экономить", - сказала она.

За период карантина в алматинский центр занятости обратилось почти 5 тысяч человек. Работу нашли 1200. Чиновники признают, выбор вакансий сейчас невелик.



"Зарплату хотят от 150 и выше. Хотят работать по профессии или по своему опыту работы, который у них есть, по квалификации. Но, к сожалению, у нас сейчас именно идут… то есть тенденция - сфера услуг, сфера торговли, это клининговые, дезинфекторы. Уровень зарплаты там у нас, получается, минимально 85 тысяч и до 120 тысяч. А потому советуют брать то, что есть", - сообщил заместитель директора Центра занятости населения акимата Алматы Нуржан Ауталиф.



Он считает, что теперь компании будут экономить на офисах и практиковать удаленный формат работы. А вот рабочие профессии и сфера услуг выживут, что бы ни случилось.

Аналитики считают: чтобы уберечь страну от тотальной безработицы, нужно срочно спасать малый и средний бизнес. Для этого предлагают расширить список предприятий, которые следует освободить от уплаты налогов минимум на год. Чтобы те смогли выжить и сохранить рабочие места.