Узбекистан отправил вторую партию гумпомощи Кыргызстану

22:54 23.05.2020

Узбекистан отправил вторую партию гуманитарной помощи Кыргызстану, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



В городе Ош состоялась церемония передачи второй партии гуманитарной помощи Узбекистана Кыргызской Республике в рамках борьбы с коронавирусом в стране. Об этом сообщается на сайте посольства Кыргызстана в Узбекистане.



В состав гуманитарного груза вошли медицинские кровати (440 штук), электронные пирометры (1000 штук), защитные комбинезоны (2500 штук), медицинские перчатки (150 000 штук), а также медицинские маски (150 000 штук).



Общий объем помощи составил $248 тыс.



Напомним, первая партия помощи была направлена Узбекистаном в Кыргызстан в начале апреля. Тогда в состав груза вошли продукты питания и медицинские средства.