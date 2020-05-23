Коронавирус в США: Эпидемия из Нью-Йорка перекинулась в резервации к индейцам

00:33 24.05.2020

Сейчас у коренного населения Америки самый высокий в стране показатель заболеваемости на душу населения



АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ



Анализ накопившейся статистики инфицирования коронавирусом и смертности от него же уже стал сеять семена раздора между различными этническими группами многонациональных Соединенных Штатов.



Поначалу свои претензии стали выдвигать азиаты: они заражались как и все, но резко выросло количество случаев проявлений дискриминации и угроз в их адрес. Мол, именно китайцы виноваты в эпидемии. Затем выяснилось, что COVID-19 убивает, в первую очередь, чернокожих. И пока не очень ясно, в чем причина – в неполиткорректных предпочтениях коронавируса или в отсутствии у афроамериканцев доступа к качественной медицине. Свои претензии к правительству стали выдвигать и латиноамериканцы, немалая часть которых находится в США нелегально. Они тоже болеют и умирают, но не могут рассчитывать на все виды помощи, которую оказывают федеральные и местные власти пострадавшим от эпидемии.



Но, как выяснилось, среди наиболее пострадавших от COVID-19 этнических групп Америки находятся и индейцы. В племени навахо – самый высокий уровень заражения в расчете на душу населения, почти такой же, как в Нью-Йорке, являющемся самым массовым очагом эпидемии коронавируса в США.



Оставшиеся после завоевания Америки европейцами индейцы живут в Новом свете в резервациях. Это не гетто, как неверно считают некоторые, а территории, которые управляются самими племенами. Федеральные законы на их территории действуют, а вот законы штатов не имеют силы. Всего резерваций в США порядка 300. У некоторых племен их несколько, у кого-то – ни одной. Крупнейшей по площади является резервация Нация навахо, чья территория находится сразу в нескольких штатах, включая Нью-Мексико. Именно там сейчас эпидемиологическая обстановка наиболее сложная – заболевших так много, что местная система здравоохранения не справляется, а международная организация "Врачи без границ" направила для помощи навахо и еще одному племени - пуэбло бригады врачей.



Вожди племен винят в сложившейся ситуации кого угодно, но только не себя: мол, врачей в резервациях мало, Интернета нет, а кое-где нет даже водопровода. Так что не получается информировать население и обеспечивать ему минимальные возможности для соблюдения мер безопасности.



В последние полвека коренным американцам (так политкорректно требуют называть себя американские индейцы) было предоставлено немало привилегий. Среди главных – невиданные налоговые льготы, невероятных объемов федеральное финансирование, преимущества при приеме в учебные заведения и многое другое. Миллиарды долларов из госказны вожди куда-то потратили. Еще более гигантские суммы, получаемые индейцами от продажи беспошлинного табака и алкоголя, а также игорного бизнеса, тоже не принесли им благополучия. И в XXI веке большинство краснокожих живет в ужасных условиях, в которых эпидемия коронавируса распространяется с молниеносной скоростью.



Разумеется, начались протесты. В Южной Дакоте племя сиу перекрыло несколько автомагистралей, проходящих через территорию их резервации. Вожди мотивировали установку КПП карантинными мерами, спровоцировав для целого штата транспортный коллапс. В Южной Дакоте карантин не объявляли, но сиу, среди которых есть много заболевших, решили ввести его на своей территории. В резервации сиу есть только одна больница на 8 коек, без отделения интенсивной терапии. И все это на 12000 членов племени.



Губернатор штата немедленно объявила действия индейцев незаконными, но пока ничего не смогла поделать, кроме как подать иск против сиу в федеральный суд. Адвокаты индейцев оценивают шансы губернатора на проигрыш как чрезвычайно высокие: земля принадлежит племени, которое вольно творить на нем все, что заблагорассудится.



Правительство США в лице Бюро по делам коренных американцев выпустило по этому поводу двусмысленный меморандум, в котором признало право племен ограничивать движение по автомагистралям, если такое решение принимается в условиях, связанных с опасными для их жизни ситуациями. Но также в документе говорится, что подобного рода решения могут приниматься только после консультаций с владельцем дороги (коим в данном случае является правительство штата). Губернатор настаивает, что никаких консультаций проведено не было.



Но главная судебная битва уже разгорелась. Отдельной строкой в триллионной помощи федерального правительства пострадавшим от эпидемии значатся коренные американцы, проживающие на территории США. Им выделено $10 миллиардов. Кто и против кого подал иск в суд? Одни коренные американцы против других! Хотя формально ответчиком является глава минфина Стивен Мнучин.



Дело в том, что большая часть миллиардов должна быть распределена между всеми племенами коренных американцев, в число которых входят и северные, малые народности, проживающие на Аляске. Их интересы представляют не вожди племен, а специально учрежденные корпорации. Индейцы настаивают на том, что такие корпорации не есть руководящие органы племен, а северные народы не есть индейцы. Соответственно, ни на малую толику из федеральной помощи эскимосы, чукчи и алеуты, по их мнению, не имеют права. Возможно, на суде прозвучит и такой вот аргумент: "Аляска была приобретена Америкой у Российской империи, и, значит, северные народности Аляски необходимо считать коренными русскими, но никак не коренными американцами".



Разумеется, что юристы минфина стоят на стороне северян, но вопрос пока остается открытым: суд еще не принял финального решения и вынес промежуточное определение, согласно которому распределение бюджетных средств пострадавшим от COVID-19 индейцам и чукчам откладывается.