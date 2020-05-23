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    Таджикистан   | 
Молиться только дома. Как правильно праздновать Иди Рамазан в условиях пандемии?
00:35 24.05.2020

Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus

Совет улемов Таджикистана пояснил, как мусульманам отмечать праздник в этом году

Совет улемов Таджикистана рекомендует гражданам из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса в стране, не проводить некоторые традиции в праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамазан.

Молиться только у себя дома

Иди Рамазан в стране будут отмечать завтра, 24 мая, без традиционного праздничного коллективного намаза в мечетях страны. Его отменили по решению Совета улемов Таджикистана из-за пандемии коронавируса.

Также не будет проведения онлайн молитвы, потому что это не позволено Ханафитским мазхабом, сообщили ранее в Совете улемов.

Молиться разрешается только в своем доме.

"Если посмотреть на это с точки зрения Священного Корана и Ханафитского мазхаба, там не говорится, что в день праздника мусульмане должны ходить друг к другу для моления. Поэтому мы должны следовать рекомендациям нашего духовного лидера – Имама Аъзама, и в день праздника молиться дома: эти молитвы будут приняты со стороны Аллаха", - сообщил "Азия-Плюс" главный специалист управления фетвы Исламского центра Таджикистана Джамолиддин Хомушов.

Он советует людям, которые ходят совершать молитву на кладбище, у могил своих родных, в Иди Рамазан этого не делать: "Они могут сходить туда сегодня или после праздника".

Идгардак не приветствуется

Совет улемов также рекомендует гражданам страны воздержаться от проведения идгардака.

"Граждане в целях сохранения своего здоровья и здоровья своих близких не должны проводить никаких совместных гуляний, делать идгардак. Это направлено на предотвращение распространения коронавируса", - сказал Хомушов.

Согласно закону Таджикистана "О праздничных днях", день празднования окончания Священного месяца Рамазан в стране объявлен выходным днем.

Пожелания от президента

Сегодня президент поздравил таджикистанцев с Иди Рамазан и призвал не впадать в отчаяние.

"Заболевание коронавирус показало, сколько у нас проблем в этом направлении, в особенности в вопросе подготовки кадров, обеспечения современным медицинским оборудованием и лекарственными препаратами, - отметил президент. -

Поскольку мы с гордостью заявляем, что являемся потомками и наследниками великого Авиценны, то должны как можно раньше устранить эти проблемы. В первую очередь, должны решить вопрос нехватки высококвалифицированных кадров. Должны придавать первостепенное значение производству медицинского оборудования и лекарственных препаратов, чтобы не нуждаться".

Эмомали Рахмон выразил глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких от пандемии коронавируса в Таджикистане, и попросил Творца даровать им терпение и выдержку, отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Эмомали Рахмон призвал население Таджикистана в эти тяжелые дни не впадать в отчаяние и депрессию.

Источник - Asia-Plus
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