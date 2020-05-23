Золотоордынские города монголов

00:38 24.05.2020

1. Сарай-Бату - столица, основана в 1250 году Бату Ханом. Ныне с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области.



2. Сарай-Берке - основан в 1260 году Берке Ханом. С начала 14 века стал новой столицей Золотой Орды. Ныне с. Царев Ленинского района Волгоградской области.



3. Увек - крупнейший город Золотой Орды, основан в 1250-х годах, построен пленными как производственный и сельскохозяйственный центр Монгольской империи. Ныне г. Саратов, Саратовская область.



4. Булгар - захвачен монголами, бывшая столица Волжской Булгарии. Ныне г. Болгар, Татарстан.



5. Тархан (позднее Хаджи Тархан) - основан в 1250-х годах, зимняя ставка сына Бату Хана Сартака. Расположен на правом берегу Волги в 12 км выше по течению от центра современной Астрахани.



6. Маджар - крупный торговый город на пересечении караванных путей из Персии и Закавказья в Северное Причерноморье и Поволжье. Ныне г. Буденновск, Ставропольский край.



7. Мохши - завоеван в 1237 году Бату Ханом, город назначен финансовым центром Золотой Орды - центр чеканки серебряных и медных монет. Ныне г.Наровчат Пензенской области.



8. Кафа - столица Генуэзских колоний Северного Причерноморье, которые с 1266 года перешли во владение монголов. Ныне Феодосия, Крым.



9. Казань - основана в 10 веке как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии, захвачена и опустошена монголами в ходе Западного похода в 1237-1240 годы, впоследствии вошла в состав Золотой Орды и стала важным торговым центром на пересечении торговых путей с Востока на Запад. Ныне г. Казань, Татарстан.



10. Жукотин (Джукетау) - основан в 10 веке, древний город Волжской Булгарии. В 1236 году разрушен Бату Ханом, впоследствии восстановлен и стал важным торговым и ремесленным центром Золотой Орды. Ныне близ г. Чистополь, Татарстан.



11. Цымгэ-Тура (Чинги-Тура) - основан в 1224 году, столица Тюменского улуса Золотой Орды, впоследствии Сибирского ханства, Узбекского ханства и Большой Орды. Ныне г. Тюмень.



Причиной падения Монгольской Золотой Орды стала разразившаяся пандемия чумы с 1346 по 1349 годы и внутренние распри руководства. Об этом в последующих материалах.