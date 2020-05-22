В Афганской армии появился особо опасный "спецназ смерти" - "Марг"

00:54 24.05.2020

Бойцы спецподразделения "Марг" не берут в плен боевиков "Талибана

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



22 мая 2020



В Афганской национальной армии (АНА) появилось новое специальное подразделение "Марг" ("Корпус смерти"). Его бойцы недавно отличились в боях за город Кундуз на севере страны, который попытались захватить боевики "Талибана" (организация запрещена в РФ). Отличительный боевой стиль спецназовцев "Марга" - категорический отказ от взятия противника в плен и абсолютная готовность к самопожертвованию.



Поздно вечером в понедельник 18 мая несколько крупных групп талибов атаковали город Кундуз – административный центр одноименной северной афганской провинции. Судя по всему, боевики ставили целью кратковременный захват Кундуза, по примеру того, как они это уже проделывали дважды в 2015-м и 2016 годах. В случае успеха акции, лидеры "Талибана" получили бы дополнительные политические козыри, а пускай даже временная потеря Кундуза негативно отразилась бы на имидже афганского правительства и его силовиков.

Как сообщают источники "НГ", знакомые с ситуацией, в ночь с 18-го на 19-е мая группы талибов с нескольких сторон скоординировано атаковали блок-посты афганских силовиков на окраине Кундуза. Однако, судя по всему, нападение террористов не стало для полицейских и военнослужащих АНА неожиданностью: боевиков встретили ожесточенным огнем, лишив их возможности продвинуться внутрь города. "Эффективно сработала разведка, сумевшая заранее узнать о планах бандитов. Силовики их уже ждали", - заметил в беседе с "НГ" компетентный источник в Кабуле.

Блокированные на окраине Кундуза группы талибов вскоре оказались в ловушке: террористы были связаны боестолкновением с защитниками блок-постов, не имея возможности ни отступить, ни продвинуться вперед. В разгар боев по позициям талибов нанесли воздушные удары самолеты афганских ВВС, после чего в схватку с боевиками вступили бойцы спецподразделений (коммандос). В роли передовых штурмовых групп выступили спецназовцы "корпуса смерти" "Марг", которые в течение короткого времени уничтожили более 40 талибов, заставив остальных бежать с поля боя. Всего в ночном бою за Кундуз "Талибан" потерял убитыми и ранеными не менее 100 человек. Операция террористов по захвату города полностью провалилась.

Именно после сражения за Кундуз 19 мая командование Афганской национальной армии приняло решение рассекретить факт существования спецназа "Марг". В роли его "продюсеров" выступили командиры 209-го корпуса "Шахин" АНА, в зону ответственности которого входит борьба с терроризмом в девяти северных и северо-восточных провинциях Афганистана. Именно командование 209-го армейского корпуса спланировало и блестяще провело операцию по обороне Кундуза 18-19 мая, эффективно задействовав авиацию и спецназ "Марг".

"Слово "марг" означает "смерть" на всех языках, известных в Афганистане, - пояснили "НГ" информированные кабульские источники. – Бойцы нового армейского подразделения спецназа выбрали себе такое название не случайно. Их обучение проходит по особой программе. Фактически, речь идет о подготовке "фидаев" – то есть людей, готовых умереть в любое мгновение, не щадящих в бою ни себя, ни своих врагов. Известно, что среди бойцов спецназа "Марг" много близких родственников людей, убитых талибами. У них с террористами личные счеты. Отличительный боевой стиль спецназовцев отряда "Марг" - отказ от взятия в плен противника. Все боевики, которые вступают в схватку с коммандос из группы "Марг", подлежат физическому уничтожению на месте, безо всякой пощады. В боях за Кундуз талибы это очень хорошо прочувствовали на себе: около 50 пленных террористов сумели выжить лишь потому, что были захвачены полицейскими и обычными армейскими подразделениями. Попади они в руки бойцов "Марга", статистика безвозвратных потерь "Талибана" резко бы выросла".

Эти оценки экспертов "НГ" подтверждают и официальные представители афганской армии. "Мы обязаны большинством жертв террористов в провинции Кундуз новому подразделению коммандос, которое называется "Марг", - заявил 21 мая представитель 209-го корпуса "Шахин", подчеркнув, что "солдаты из "корпуса смерти" не берут никого живыми на боле боя".

По словам спикеров АНА, в настоящее время подразделение спецназа "Марг" дислоцируется на севере Афганистана, где не только участвует в боях, но и совершенствует боевое мастерство "по особым программам, с использованием остающихся в тайне устройств и методик". Впрочем, постоянное место дислокации нового афганского "спецназа смерти" неизвестно. Не исключено, что публичные заявления силовиков о местонахождении центральной базы "Марга" или его "выездных миссий" являются дезинформацией, призванной ввести в заблуждение талибов и связанную с боевиками агентурную сеть пакистанской разведки.

Зато достоверно известно, что бойцы спецназа прошедшие курс подготовки по методикам "Марга" не только способны совершать многокилометровые марш-броски и спускаться с отвесных скал в полном вооружении с грузом до 70 кг, но могут вести снайперский огонь из всех видов оружия. "Из трех пуль, выпущенных бойцами спецназа "Марг" с расстояния в 500 м, не менее двух должны попасть в цель. Это непременный стандарт боевого и профессионального обучения в "корпусе смерти", - отмечают знакомые с ситуацией источники "НГ".

Пока неизвестно, какие инструкторы проводят обучение бойцов спецназа "Марг", кто именно занимался разработкой программ по их подготовке. Вполне вероятно, что "корпус смерти" является проектом одной из стран НАТО, чьи советники в рамках миссии "Решительная поддержка", уже несколько лет успешно занимаются подготовкой солдат-коммандос для афганской армии и полиции. Примечательно, что в афганском сегменте социальных сетей уже начали называть подразделение "Марг" "афганским GRU" (по аналогии со спецназом ГРУ – российской военной разведки).

Источники "НГ" сообщают, что в ближайшие недели бойцы "корпуса смерти" "Марг", скорее всего, будут находиться в Кундузе или каком-то другом городе на севере Афганистана: "Президент Мохаммад Ашраф Гани, с которым, по слухам, согласовывается применение бойцов спецназа "Марг", в среду 20 мая на встрече с высшими военными командирами страны упомянул об угрозах со стороны талибов в провинции Кундуз. Глава государства потребовал от силовиков подготовиться и принять все необходимые меры для предотвращения нападений боевиков "Талибана". Нельзя исключать, что террористы не попытаются еще раз атаковать Кундуз в праздничные дни по случаю окончания поста Рамадан. Поэтому спецназ "Марг" должен находиться в постоянной готовности неподалеку от своего врага. Судя по настроениям бойцов "корпуса смерти", им не терпится поскорее встретиться с талибами".