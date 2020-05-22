 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.05.2020
12:53  Рожины-Рогожины... Представители рус-диаспоры в Казахстане сами подписывают петицию об исключении рус-языка из Конституции
12:51  Казахстанцам, проживающим в селах, посоветовали покупать юрты после наводнения в Мактааральском районе. Очень-но удобно... плавать
12:25  Чокан Лаумулин: "Реорганизация Академии Наук Казахстана была ошибкой…"
11:56  Академия наук Таджикистана переименована в Национальную академию наук Таджикистана. В чем прикол?
11:49  КазМинсельхоз отважно сражается с "стадными и нестандыми отрядами мароккской саранчи"
11:18  США планируют новые переговоры по ограничению количества ядерных боеголовок у России, Китая и США, - Wall Street Journal
10:09  КазВирус - 4214 (+403)

09:42  В Донбассе – новая фаза военного конфликта, - Андрей Бабицкий
08:50  Аббос Факерзода стал главой Таджикабадского района Таджикистана
00:54  В Афганской армии появился особо опасный "спецназ смерти" - "Марг"
00:40  Планы создания совместных таджикско- белорусских молзаводов отложены из-за эпидемии короновируса, - В.Касымбекова
00:38  Золотоордынские города монголов
00:35  Молиться только дома. Как правильно праздновать Иди Рамазан в условиях пандемии?
00:33  Коронавирус в США: Эпидемия из Нью-Йорка перекинулась в резервации к индейцам
00:24  Почему и как проваливается американо-тайваньский сепаратистский "блицкриг"?
Суббота, 23.05.2020
23:19  Уникальные лоты на веб-аукционе "Знак": акции в 100 и 5000 руб. АО "Русско-Персидский банк"
22:54  Узбекистан отправил вторую партию гумпомощи Кыргызстану
22:51  ТаджВирус - 2738 (+ 187)
22:49  УзбВирус - 3115 (+26)
22:45  Каждый второй казахстанец может остаться без работы
21:48  Труп депутата УкрРады Давиденко найден в сортире с простреленной головой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Донбассе – новая фаза военного конфликта, - Андрей Бабицкий
09:42 24.05.2020

22 мая 2020,
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны.

Население Донецкой и Луганской народных республик начинает привыкать к давно забытым звукам и ощущениям. В Донецке в последние дни время от времени сотрясаемая канонадой земля вновь начинает ходить ходуном, как в далеких 2014-м и 2015-м.
Справедливости ради надо отметить, что тогда обстрелы велись почти безостановочно, тогда как сейчас украинская артиллерия начинает работать главным образом во второй половине дня и с паузами. Но плотность огня иногда приближается к той, которая была характерна для первых лет войны.

Обострение на линии соприкосновения началось более двух месяцев назад, за это время интенсивность обстрелов многократно возросла в сравнении с предшествующими месяцами и даже годами. На этой неделе главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин посчитали необходимым отдать приказ о приведении подразделений народной милиции в полную боевую готовность в связи с резко ухудшившейся обстановкой на линии фронта.

Глава ДНР так обосновал необходимость экстренных мер: "Участившиеся обстрелы приводят к разрушениям жилых домов и гражданской инфраструктуры. Но наиболее прискорбно, когда 1, 4 и 7 мая под целенаправленным огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) оказались жители населенных пунктов Спартак, Саханка и Александровка, в результате чего погибла женщина и были ранены пятеро несовершеннолетних детей. Только за 19 дней мая погибла женщина и 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Отчеты СММ ОБСЕ подтверждают, что все пострадавшие среди гражданского населения являются жителями республик".

Руководитель Луганской народной республики заявил, что обстрелами ВСУ регулярно выводятся из строя линии электропередачи и другие объекты жизнеобеспечения. Бригада ремонтников, выехавшая на место, попала под огонь, равно как и группа сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ. Леонид Пасечник, обращаясь к президенту Украины, предупредил, что если ВСУ продолжат действовать подобным образом, то силы народной милиции ЛНР вынуждены будут принимать меры, чтобы отодвинуть линию фронта от жилой зоны и жизненно важной инфраструктуры республик.
В переводе на обычный язык это означает, что в ходе военной операции украинские подразделения будут отброшены вглубь контролируемой ими территории. То есть речь идет не просто об обострении, а о новой фазе военного конфликта. Статистика, которую приводят в эти дни официальные лица в республиках, и впрямь выглядит удручающе.

20 мая на брифинге в "Донецком агентстве новостей" руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что число жертв и разрушений в Донбассе вследствие военной агрессии Украины при президенте Владимире Зеленском возросло почти вдвое. По его данным, в республике в последний год правления Петра Порошенко огнем украинской армии четыре мирных жителя были убиты и 55 ранены, повреждено 97 объектов инфраструктуры, разрушено 25 и повреждено 563 домостроения, а также 27 транспортных средств. При Зеленском, для сравнения, шесть человек погибли и 72 получили ранения, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения, а также 28 транспортных средств.
О причинах ухудшения обстановки на фронтах много говорят в Москве, в Киеве и в Луганске с Донецком. Эксперты и политики уверены в том, что Владимир Зеленский не имеет контроля над вооруженными силами, в составе которых продолжают воевать националистические батальоны, которые находятся на линии соприкосновения с 2014 года. Следует отметить, что и среди командования ВСУ сегодня немало тех, кто считает, что единственный способ разрешить конфликт – это подавить сопротивление мятежных территорий военной силой.

На пресс-конференции, посвященной итогам года его пребывания у власти, Зеленский упомянул об обострении, заявив при этом, что позиции украинских войск обстреливают "сепаратисты", а украинские военные лишь отвечают. Такое невозможно по определению, поскольку в обеих республиках ведется строгий учет боеприпасов, и даже разрешение на ответный удар можно получить только после длительного согласования. Не санкционированные командованием действия автоматически становятся поводом для возбуждения уголовного дела.

Но главным обстоятельством, способствующим ухудшению ситуации, является то, что ни Зеленский, ни редкие миротворцы из его окружения не являются хозяевами того политического курса, который под нажимом праворадикалов сегодня проводит нынешняя украинская власть. Националисты, не имеющие сколько-нибудь существенной электоральной поддержки, как показали президентские и парламентские выборы, тем не менее, продолжают определять политическую повестку страны.

Они угрожают массовыми беспорядками, требуя отказаться от выполнения Минских соглашений, трактуемых ими как "капитуляция перед Россией". Они считают войну мобилизующим и целеуказующим событием, поскольку она позволяет опознать в России главного врага украинского народа. В результате Минские переговоры вновь в тупике, а Украина говорит с республиками на языке артобстрелов.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590302520
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли закон по снижению регистрационного барьера для создания политических партий
- Столица должна быть примером для всех регионов - А. Мамин
- Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев
- Депутаты "Ак жола" обсудили с лидерами автомобильной промышленности вопросы инвестиционной политики отрасли
- Кадровые перестановки
- О рождаемости в 2019 году
- МСХ: залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности
- Порядка 586 тыс. казахстанцев получили АСП на общую сумму более 19 млрд тенге
- Минсельхоз: на юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи
- Ответственность за дискредитацию государственной службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  