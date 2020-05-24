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Катар приготовил новый удар по "Газпрому". Цены на газ в Европе могут еще упасть
09:46 24.05.2020

Главный исполнительный директор государственной Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби сделал заявление о том, что Катар не только не намерен сокращать поставки газа из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса, но и напротив намерен значительно увеличить мощности, невзирая на то, что это приведет к дальнейшему падению цен на голубое топливо.

"Мы являемся самым эффективным производителем в мире с точки зрения затрат и поэтому можем преодолевать рыночные шоки", - приводит портал Finanz.ru слова аль-Кааби. Глава Qatar Petroleum также добавил, что многие производители из-за низких цен будут сворачивать добычу, но для Катара такой сценарий исключается.

В планах компании к 2025 году нарастить производство до 110 млн тонн, а к 2027-му - до 126 млн тонн. Для достижения такого результата компания уже пробурила 80 разведочных шахт на месторождении North Field. Заключены контракты и на строительство 100 СПГ-танкеров. При этом 4 мощных СПГ-проекта запускают и США.
Учитывая, что цены в Европе уже упали ниже точки рентабельности "Газпрома", появление новых серьезных объемов СПГ из Катара и США может еще больше снизить стоимость газа. За январь-апрель поставки "Газпрома" в ЕС обвалились на 20%, при этом Германия сократила закупки на 46%, отмечается в публикации. При этом приток СПГ уже вырос на 16%. В дальнейшем все это может привести к вытеснению "Газпрома" из Европы.

Источник - mk.ru
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