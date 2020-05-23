|КазВирус - 4214 (+403)
10:09 24.05.2020
403 новых зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
За сутки в стране зарегистрировано 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.
Новых больных коронавирусом не зафиксировали в двух областях Казахстана
В разрезе регионов ситуация выглядит так:
в Карагандинской области - 90 (19,1 процента),
Северо-Казахстанской области - 6 (15 процентов),
Туркестанской области - 33 (11,8 процента),
Актюбинской области - 18 (7,1 процента),
Шымкенте - 33 (5,7 процента),
Алматы - 97 (4,7 процента),
Западно-Казахстанской области - 16 (4,3 процента),
Костанайской области - 5 (4,3 процента),
Жамбылской области - 10 (4 процента),
Нур-Султане - 58 (3,8 процента),
Восточно-Казахстанской области - 2 (3,3 процента),
Атырауской области - 22 (2,6 процента),
Алматинской области - 6 (2,2 процента),
Кызылординской области - 5 (1,8 процента),
Мангистауской области - 2 (1,2 процента).
Темп прироста составил 5,1 процента.
На данный час число выздоровевших после болезни составило 4214 человек. К сожалению, 35 пациентов скончались в результате болезни.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуацию, связанную с пандемией, удалось стабилизировать.
В Казахстане сохраняется низкий уровень смертности от вируса. По словам главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, это связано с поздним заносом вируса в страну и широким тестированием среди групп риска.