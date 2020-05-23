КазВирус - 4214 (+403)

10:09 24.05.2020

403 новых зараженных коронавирусом выявили за сутки в Казахстане



За сутки в стране зарегистрировано 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.



Новых больных коронавирусом не зафиксировали в двух областях Казахстана



В разрезе регионов ситуация выглядит так:

в Карагандинской области - 90 (19,1 процента),

Северо-Казахстанской области - 6 (15 процентов),

Туркестанской области - 33 (11,8 процента),

Актюбинской области - 18 (7,1 процента),

Шымкенте - 33 (5,7 процента),

Алматы - 97 (4,7 процента),

Западно-Казахстанской области - 16 (4,3 процента),

Костанайской области - 5 (4,3 процента),

Жамбылской области - 10 (4 процента),

Нур-Султане - 58 (3,8 процента),

Восточно-Казахстанской области - 2 (3,3 процента),

Атырауской области - 22 (2,6 процента),

Алматинской области - 6 (2,2 процента),

Кызылординской области - 5 (1,8 процента),

Мангистауской области - 2 (1,2 процента).

Темп прироста составил 5,1 процента.

На данный час число выздоровевших после болезни составило 4214 человек. К сожалению, 35 пациентов скончались в результате болезни.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуацию, связанную с пандемией, удалось стабилизировать.

В Казахстане сохраняется низкий уровень смертности от вируса. По словам главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой, это связано с поздним заносом вируса в страну и широким тестированием среди групп риска.