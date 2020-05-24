Казахстанцам, проживающим в селах, посоветовали покупать юрты после наводнения в Мактааральском районе. Очень-но удобно... плавать

12:51 24.05.2020

Казахстанцам, проживающим в селах, посоветовали покупать юрты после наводнения в Мактааральском районе - Skifnews.kz



На портале Skifnews.kz опубликовано мнение журналистки Сауле Абилханкызы, которая посоветовала казахстанцам задуматься о приобретении юрт, отметив их особую важность во время чрезвычайных ситуаций.

"Во время таких стихийных бедствий, когда народ остается без крыши над головой, стоит задуматься об увеличении количества казахских юрт", ― написала общественная активистка, имея в виду наводнение в Мактааральском районе Туркестанской области, происшедшее после прорыва дамбы в Узбекистане.

Она отметила, что эти конструкции, веками служившие казахам жильем и кровом, очень удобны и мобильны, особенно в таких ситуациях. Также журналистка добавила, что жителям сел по мере своих возможностей стоит задуматься о приобретении пусть и недорогих, но юрт.