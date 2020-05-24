 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.05.2020
15:43  ТаджПевица Мадина Акназарова стала "лицом" бренда Tcell
15:41  Новый метод позволит диагностировать коронавирус с помощью рентгена
15:40  Вслед за нефтяной России грозит газовая война
15:38  Что не так с этнонимом "кипчак"?
15:20  Скончался таджикский историк - доктор наук, профессор Шариф Ахмедов
15:14  Скончался Джурабек Назриев - доктор филологии, директор Института языка и литературы АН Таджикистана
15:13  Последний рывок: Китай обгоняет США в "лунной гонке"

15:09  Умер советский летчик-ас Сергей Крамаренко
15:06  Никита Михалков "бесогонит" Грефа, Познера, Гусева и пр.
15:03  Переживет ли Узбекистан XXI век? Ч. 3, - Б.Мусаев
13:39  По данным исследования на хомяках, ношение маски является эффективной защитой от коронавируса, - Le Figaro
12:53  Рожины-Рогожины... Представители рус-диаспоры в Казахстане сами подписывают петицию об исключении рус-языка из Конституции
12:51  Казахстанцам, проживающим в селах, посоветовали покупать юрты после наводнения в Мактааральском районе. Очень-но удобно... плавать
12:25  Чокан Лаумулин: "Реорганизация Академии Наук Казахстана была ошибкой…"
11:56  Академия наук Таджикистана переименована в Национальную академию наук Таджикистана. В чем прикол?
11:49  КазМинсельхоз отважно сражается с "стадными и нестандыми отрядами мароккской саранчи"
11:18  США планируют новые переговоры по ограничению количества ядерных боеголовок у России, Китая и США, - Wall Street Journal
10:09  КазВирус - 4214 (+403)
09:46  Катар приготовил новый удар по "Газпрому". Цены на газ в Европе могут еще упасть
09:42  В Донбассе – новая фаза военного конфликта, - Андрей Бабицкий
08:50  Аббос Факерзода стал главой Таджикабадского района Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Рожины-Рогожины... Представители рус-диаспоры в Казахстане сами подписывают петицию об исключении рус-языка из Конституции
12:53 24.05.2020

Представители русской диаспоры в Казахстане подписывают петицию об исключении русского языка из Конституции - Qazaquni.kz

Портал Qazaquni.kz следит за оставляемыми подписями под петицией о принятии закона о государственном языке и исключении из Конституции второго пункта седьмой статьи и публикует новости о каждом русскоязычном жителе Казахстана, подписавшем петицию.
Издание отметило, как известный журналист и общественный активист Максим Рожин поддержал казахский язык, поставив подпись на петиции. В списке из 115 тысяч подписей его подпись стала 112 057-й.
"Начинание Рогожина поддержали и другие представители русских и немецких диаспор Казахстана. Например, сотрудницы аппарата акима Кызылординской и Туркистанской областей, Светлана Крюгер и Татьяна Иванова, также оставили свои подписи", - пишет издание.
Также издание отметило студентку первого курса факультета философии и психологии Карагандинского государственного университета им. Букетова Анастасию Пархоменко, которая тоже поддержала петицию об исключении из Конституции пункта, что "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".
Издание перечислило и других казахстанцев, поддержавших данное начинание, и выразило им бесконечную благодарность.

Источник - Qazaquni.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590313980
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли закон по снижению регистрационного барьера для создания политических партий
- Столица должна быть примером для всех регионов - А. Мамин
- Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева – Ашимбаев
- Депутаты "Ак жола" обсудили с лидерами автомобильной промышленности вопросы инвестиционной политики отрасли
- Кадровые перестановки
- О рождаемости в 2019 году
- МСХ: залог фермеров будет оцениваться по максимальной ликвидности
- Порядка 586 тыс. казахстанцев получили АСП на общую сумму более 19 млрд тенге
- Минсельхоз: на юге Казахстана выявили и уничтожают очаг распространения саранчи
- Ответственность за дискредитацию государственной службы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  