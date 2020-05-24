Рожины-Рогожины... Представители рус-диаспоры в Казахстане сами подписывают петицию об исключении рус-языка из Конституции

12:53 24.05.2020

Представители русской диаспоры в Казахстане подписывают петицию об исключении русского языка из Конституции - Qazaquni.kz



Портал Qazaquni.kz следит за оставляемыми подписями под петицией о принятии закона о государственном языке и исключении из Конституции второго пункта седьмой статьи и публикует новости о каждом русскоязычном жителе Казахстана, подписавшем петицию.

Издание отметило, как известный журналист и общественный активист Максим Рожин поддержал казахский язык, поставив подпись на петиции. В списке из 115 тысяч подписей его подпись стала 112 057-й.

"Начинание Рогожина поддержали и другие представители русских и немецких диаспор Казахстана. Например, сотрудницы аппарата акима Кызылординской и Туркистанской областей, Светлана Крюгер и Татьяна Иванова, также оставили свои подписи", - пишет издание.

Также издание отметило студентку первого курса факультета философии и психологии Карагандинского государственного университета им. Букетова Анастасию Пархоменко, которая тоже поддержала петицию об исключении из Конституции пункта, что "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык".

Издание перечислило и других казахстанцев, поддержавших данное начинание, и выразило им бесконечную благодарность.